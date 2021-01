Hoe vind ik mijn iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods of Mac

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apples Find My Friends- en Find My iPhone-apps werden samengevoegd in een app genaamd Find My in iOS 13 en macOS Catalina, in 2019. Met de Find My-app kunnen Apple-gebruikers vrienden volgen met wie je locatiegegevens deelt, en je apparaten lokaliseren , of ze nu online of offline zijn.

Hier leest u hoe u een verloren iPhone, Apple Watch, AirPods, iPad of Mac kunt terugvinden met de Zoek mijn-app.

Hoewel je met Find My iPhone elk apparaat kon volgen dat op je Apple ID was aangesloten - of dat nu een iPhone , iPad, Apple Watch , Mac of AirPods is - kon je alleen de locatie van een apparaat zien als het online was.

Apples Find My-app biedt echter offline locatie-ondersteuning. Hierin wordt uitgelegd hoe het werkt en wat u nodig heeft.

Elk Apple-apparaat zendt een sleutel uit die voortdurend verandert. Deze sleutel kan op verzoek worden opgehaald door andere Apple-apparaten in de buurt en vervolgens worden gebruikt om de gecodeerde locatie van uw vermiste apparaat te uploaden, zodat u deze vervolgens kunt volgen.

Apple legt uit: "[U kunt] een zoekgeraakt apparaat lokaliseren, zelfs als het geen verbinding heeft met wifi of mobiel via crowdsourcing-locatie. Wanneer u uw apparaat markeert als vermist en het apparaat van een andere Apple-gebruiker in de buurt is, kan het de Bluetooth van uw apparaat detecteren. signaleer en rapporteer de locatie aan jou. Het is volledig anoniem en end-to-end versleuteld, dus ieders privacy is beschermd. "

Om de locatie te decoderen en je verloren apparaat te volgen, heb je een secundair Apple-apparaat nodig.

Volg de onderstaande stappen om de Zoek mijn-app te gebruiken om een zoekgeraakt of kwijtgeraakt Apple-apparaat op te sporen of te lokaliseren:

Open de Zoek mijn-app op een Apple-apparaat Klik op het tabblad Apparaten onder aan uw scherm Zoek naar uw apparaat in de lijst (een apparaat moet aan uw Apple ID zijn gekoppeld om te verschijnen) Zodra u het apparaat heeft gevonden dat u wilt zoeken, tikt u erop U krijgt dan een aantal opties: Geluid afspelen, Routebeschrijving, Melden wanneer gevonden, Markeren als verloren of Dit apparaat wissen.

Als u de functie Family Sharing van Apple gebruikt, kunt u ook de apparaten van elk gezinslid in uw apparatenlijst zien. De bovenstaande stappen werken voor het vinden van elk apparaat dat is aangesloten op uw Apple ID, of het nu een iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods of Mac is.

Met de Find My-app kun je verloren AirPods terugvinden zoals elk ander Apple-apparaat dat je aan je Apple ID hebt gekoppeld, maar als je een AirPod bent kwijtgeraakt - overkomt ons nogal eens - is er een iets andere stap die je moet nemen om de mist er een.

Open de Zoek mijn-app op een Apple-apparaat Klik onderaan op het tabblad Apparaten Klik op uw AirPods in de lijst Plaats de AirPod die je hebt terug in het hoesje Vernieuw de kaart om de andere AirPod te vinden

Zoals gezegd kun je met de Find My iPhone-app (wat je hebt als je niet op iOS 13 of hoger zit) nog steeds een Apple-apparaat volgen of lokaliseren, maar ze moeten online zijn om ze te kunnen lokaliseren.

Als een apparaat offline is, wordt het nog steeds weergegeven in uw lijst met apparaten en zijn er verschillende opties. Je kunt de Zoek mijn iPhone-app downloaden om te melden wanneer gevonden, een geluid af te spelen, Verloren-modus / vergrendelen (apparaatafhankelijk) of Wissen te openen. Alle opties worden uitgevoerd wanneer het verloren apparaat verbinding maakt met internet.

Als een apparaat online is, kunt u erop tikken in uw apparaatlijst en het op de kaart bekijken. Om een Apple-apparaat te volgen of te lokaliseren met de Zoek mijn iPhone-app:

Open de Zoek mijn iPhone-app Log in op uw Apple ID Je apparaten verschijnen in een lijst onder een kaart Scrol omlaag naar het apparaat dat u wilt volgen of lokaliseren en tik erop Als u online bent, kijk dan naar de locatie op de kaart Als u offline bent, selecteert u Geluid afspelen, Vergrendelen / markeren als verloren of Wissen.

Het gerucht gaat dat Apple zijn eigen Tile-achtige apparaat genaamd AirTags lanceert dat gebruikers kunnen linken naar items zoals sleutels om bij te houden in de Find My-app onder een Items-sectie.

Volgens rapporten krijgen iPhone-gebruikers een melding wanneer ze worden gescheiden van de Apple-tracker en het item waaraan het is gekoppeld. Er wordt beweerd dat gebruikers ook een alarm of geluid van het apparaat kunnen activeren om ze te helpen het te vinden als het verloren gaat.

Geruchten zeggen ook dat gebruikers veilige locaties voor items kunnen instellen, zodat je niet elke keer een waarschuwing krijgt als je het item verlaat en die locaties kunnen worden gedeeld met vrienden en familie.

Als een item dat is gekoppeld aan de geruchten Apple-tracker verloren gaat, kunnen gebruikers zogenaamd een speciale verloren modus activeren, zodat als een andere iPhone-gebruiker het item vindt, ze de contactgegevens van de eigenaar kunnen zien, zodat ze kunnen bellen / bericht de eigenaar.

Geschreven door Britta O'Boyle.