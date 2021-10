Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Studenten in de VS kunnen niet zonder hun studentenkaart.

Ze hebben ze nodig om toegang te krijgen tot hun slaapzalen, klaslokalen en gebouwen zoals de bibliotheek en zelfs om de was en diners op de campus te betalen. Dat betekent dat als ze het verliezen of achterlaten, het lastig kan zijn om zelfs de eenvoudigste taken uit te voeren. Gelukkig biedt Apple een manier voor sommige studenten om hun ID-kaarten aan Apple Wallet toe te voegen, zodat ze een iPhone of Apple Watch kunnen gebruiken in plaats van hun fysieke ID.

Helaas is deze functie beperkt tot meer dan een dozijn universiteiten in de VS. Maar Apple heeft plannen om uit te breiden. Lees verder om erachter te komen of uw school studentenkaarten in Apple Wallet ondersteunt - en zo ja, hoe u dit moet instellen.

Aanvankelijk, sinds afgelopen najaar, ondersteunden slechts drie universiteiten studentenkaarten in Apple Wallet. Hier is de volledige lijst van universiteiten vanaf oktober 2021:

Staatsuniversiteit van Arkansas

Auburn University

Biola-universiteit

Chowan University

Clemson University

College van Coastal Georgia

Duke universiteit

Universiteit van Georgetown

Hamilton College

Hawaii Pacific University

Johns Hopkins University

Universiteit van Long Island

Marshall-universiteit

Universiteit van Maryville

Massachusetts Institute of Technology

Mercer Instituut

Universiteit van Noord-Arizona

Norfolk State University

Roanoke College

Universiteit van Santa Clara

Staatsuniversiteit van South Dakota

St. Edwards University

Tempel Universiteit

Universiteit van Alabama

De Universiteit van Oklahoma

Universiteit van Centraal Arkansas

Universiteit van Colorado, Colorado Springs

Universiteit van New Brunswick

Universiteit van North Carolina in Charlotte

Hogeschool voor de Kunsten van de Universiteit van North Carolina

Universiteit van Kentucky

Universiteit van South Dakota

Universiteit van San Francisco

Universiteit van Tennessee

Universiteit van Vermont

Vanderbilt University

Yavapai College

Dit heb je nodig om je studentenkaart in Apple Wallet te gebruiken:

Een Apple-apparaat: iPhone 6 en hoger (met de nieuwste versie van iOS), of Apple Watch Series 1 en hoger (met de meest recente versie van watchOS). eAccounts-app: deze app is verkrijgbaar in de App Store en wordt door je school gebruikt om je identiteit te bevestigen en veilige wachtwoorden te genereren.

U moet met uw Apple ID inloggen bij iCloud. Je kunt je student-ID op maximaal twee apparaten met dezelfde Apple ID gebruiken.

Meld u aan bij de eAccounts-app met uw school-ID en wachtwoord. Tik op Toevoegen aan Apple Wallet en volg de aanwijzingen op uw scherm.

Schoolreferenties op Apple-apparaten worden beschermd door tweefactorauthenticatie.

Op je iPhone: open Wallet, tik op je studentenkaart, tik op het pictogram met drie stippen en tik op Kaart verwijderen. Of open Instellingen, tik op Apple Wallet en Apple Pay, tik op je studentenkaart en tik op Kaart verwijderen. Op Apple Watch: Open Apple Wallet en tik op je studentenkaart en houd deze vast. Wanneer het verwijderpictogram verschijnt, tikt u op Kaart verwijderen. Of tik in de Apple Watch-app op je iPhone op Wallet en Apple Pay, tik op je studentenkaart en tik op Kaart verwijderen.

Het is eenvoudig: houd je iPhone of Apple Watch bij een lezer overal waar fysieke studentenkaarten worden geaccepteerd. Dat kan overal waar je je studentenkaart gebruikt: je studentenhuis of bibliotheek, de campusbus, de kantine, enz. En ja, je fysieke studentenkaart mag je thuislaten.

De Express-modus is standaard ingeschakeld wanneer je je studentenkaart toevoegt, zodat je de bovenkant van je iPhone of het display van je Apple Watch binnen enkele centimeters van het midden van de kaartlezer kunt houden totdat je een trilling voelt. U ziet Gereed en een vinkje op het scherm. U hoeft niet te valideren met Face ID, Touch ID of uw toegangscode, of zelfs uw apparaat te activeren of te ontgrendelen om een app te openen.

Als u de Express-modus echter uitschakelt, moet u zich op de iPhone verifiëren via Face ID, Touch ID - en dan kunt u de bovenkant van uw iPhone binnen een paar centimeter van de contactloze lezer houden totdat u Gereed ziet en een vinkje op het scherm. Dubbelklik op Apple Watch op de zijknop om toegang te krijgen tot uw kaarten en veeg om uw ID-kaart te selecteren. Houd vervolgens het display tegen de kaartlezer.

Express-modus uitschakelen : Open Wallet, tik op uw ID-kaart, tik op het pictogram met drie stippen en tik op de knop Express-modus aan/uit.

Je kunt geld toevoegen aan je studentenkaartaccount met Apple Pay of een creditcard of betaalpas - zolang je dit hebt ingesteld in de eAccounts-app of geld hebt toegevoegd via de zelfbedieningsmachines van je school.

Open de Apple Wallet-app. Kies je kaart. U ziet maximaal drie rekeningsaldi op de voorkant van uw identiteitskaart. Als u meer saldi wilt zien, tikt u op het pictogram met de drie stippen.

Als u uw kaart aan uw Apple Watch hebt toegevoegd, kunt u rekeningsaldi bekijken in de Wallet- en Apple Pay-apps op uw Apple Watch.

Bekijk hier de nieuwsaankondiging en ondersteuningspagina van Apple.