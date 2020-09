Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De jaarlijkse vernieuwing van de iPhone is een van de grootste technische evenementen: het is de telefoon die velen willen bezitten, een die trends zet en de telefoon waar alle anderen naar op zoek zijn.

Hoewel lekken en geruchten niets nieuws zijn in de technische wereld, is het vrij zeldzaam om informatie over nieuwe Apple-apparaten te krijgen. Ze lekken niet zo uitgebreid als een Samsung- of Google-telefoon, maar we verzamelen hier alles wat we over de nieuwe iPhone horen.

We hebben ook een aparte samenvatting voor de iPhone 5G over wanneer een volledig 5G iPhone zal verschijnen. We denken dat alle iPhone 12-modellen 5G zullen hebben, maar er is een kans dat het beperkt is tot bijvoorbeeld de iPhone 12 Pro en Pro Max in plaats van beschikbaar te zijn op alle apparaten. Het kan ook een apart apparaat zijn.

Evenement 15 september 2020

iPhone-evenement verwacht in oktober 2020

Vanaf $ 699

Typisch Apple houdt zijn iPhone-evenement in de tweede week van september en normaal gesproken op dinsdag. Het bedrijf volgde hetzelfde patroon voor de iPhones van 2019 - kondigde ze aan op 10 september 2019 - en als 2020 een standaardjaar was, zou de iPhone 12 waarschijnlijk op 8 september 2020 zijn onthuld.

Dankzij de wereldwijde pandemie is 2020 natuurlijk geen normaal jaar. Apple heeft bevestigd dat de iPhone dit jaar een paar weken vertraging zal hebben, en er is een evenement gepland voor 15 september 2020 om 10.00 uur PDT, maar dit is niet naar verwachting voor de iPhone.

In plaats daarvan wordt gedacht dat het evenement van 15 september voor een nieuwe iPad en de Apple Watch Series 6 zal zijn, met het iPhone-evenement in oktober, hoewel er natuurlijk niets wordt bevestigd.

Qua prijs suggereren geruchten dat de iPhone 12-modellen tussen de $ 699 en $ 1449 zullen kosten.

iPhone 12

iPhone 12 Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Voor 2017 was het vrij eenvoudig om te voorspellen hoe de volgende iPhone zou gaan heten. In navolging van de iPhone 3G tot en met de iPhone 8 gebruikte Apple opeenvolgende nummers en dat was dat.

Nu de iPhone 11 , 11 Pro en 11 Pro Max in 2019 zijn gelanceerd, is het vrij waarschijnlijk dat de iPhones voor 2020 de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max zullen heten. Er kan een extra groter niet-Pro-model worden toegevoegd, wat ook leidt tot een iPhone 12 Max.

Of er een aparte naamgeving komt voor 5G-modellen, is moeilijk te zeggen, maar we vermoeden van niet. Als we alle geruchten samenvoegen, lijkt het erop dat we vier telefoons zullen krijgen.

Gloednieuw ontwerp

Rechtere randen?

Naar verluidt komen de Apple iPhone 12-modellen met een nieuw ontwerp - sommige weergaven vertonen vierkantere randen die meer lijken op de iPhone 4 of 5 in vergelijking met de afgeronde randen die we gewend zijn sinds de iPhone 6 . Supply chain-bronnen hebben gesuggereerd dat de telefoons iets groter zullen zijn vanwege grotere schermen, maar in het algemeen dunner dan de 2019-modellen.

We hopen een kleinere inkeping aan de bovenkant van het scherm van de 2020-modellen te zien - of helemaal geen notch - en we hopen dat de matglazen achterkant van de 11 Pro-modellen terugkeert omdat hij mooi in het echt is. Er is een patent aangevraagd voor een telefoon zonder notch, maar hoe Face ID zou worden ondergebracht, blijft een puzzel.

Allemaal OLED

120Hz verversingssnelheid

Verschillende maten

Geruchten suggereren dat alle iPhones in 2020 een OLED-display zullen hebben. Momenteel heeft de iPhone 11 een LCD-scherm, terwijl de Pro-modellen OLED hebben. Er zijn ook meldingen van een variabele vernieuwingsfrequentie met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz die indien nodig kan dalen tot 60 Hz. Er wordt beweerd dat ten minste enkele van de OLED-schermen voor het eerst van LG zullen komen.

Blijkbaar krijgen we misschien een 5,4-inch model, een 6,1-inch model en een 6,7-inch in plaats van de 5,8-inch, 6,1-inch en 6,5-inch modellen die we momenteel hebben. Er zijn mogelijk twee versies van de 6,1-inch handset, een standaard iPhone 12 en de andere een iPhone 12 Pro.

Sommige speculaties suggereren ook in-display vingerafdruksensoren, hoewel we denken dat dat onnauwkeurig is - we verwachten dat al deze nieuwe modellen Face ID zullen hebben.

3D-dieptecameras

Nachtmodus verbeteringen waarschijnlijk

Er zijn ook voorspellingen gedaan van een quad-camera op de iPhone 12 Pro Max. Dat zou een camera met drie lenzen betekenen zoals bij de iPhone 11 Pro, plus een ToF-sensor of Lidar-sensor zoals in de 2020 iPad Pro . De algemene consensus is echter dat er weer een drievoudige camera komt, maar ja, met een nieuwe sensor. Naast de portretmodus zal de nieuwe sensor ook helpen met ARKit-apps.

We verwachten ook meer verbeteringen in de nachtmodus en er wordt voorspeld dat Apple mogelijk een 3D-detecterende laserarray toevoegt om de portretmodus nog beter te maken. Voor de camera aan de voorkant is gemeld dat Face ID een breder gezichtsveld heeft.

5G

A14-chip

iOS 14

De meeste rapporten suggereren dat Apple 5G-connectiviteit voor de iPhone 12 zal gebruiken, waarbij wordt beweerd dat alle modellen een 5G-optie zullen hebben en Qualcomm-CEO Cristiano Amon heeft gezegd dat het krijgen van 5G op de iPhone nu een prioriteit is. Qualcomm heeft de X60-modem en een nieuwe antenne aangekondigd - daarover hieronder meer.

Het meest waarschijnlijke scenario op dit moment - denken we - is dat de iPhone 12 Pro en Pro Max 5G zullen zijn. Of de standaard iPhone 12 dat zal zijn, is meer een discussie en zal waarschijnlijk tot de aankondiging nog onbekend zijn.

We verwachten de A14-chip onder de motorkap van de iPhone 12-modellen te zien, die allemaal dezelfde hardware bieden, en we verwachten dat ze allemaal worden gelanceerd op iOS 14, waarover we meer hebben geleerd tijdens het ontwikkelaarsevenement van Apple in juni. Je kunt lezen over alle nieuwe functies die met iOS 14 binnenkomen in onze aparte afrondingsfunctie , maar er zijn onder meer widgets, een app-bibliotheek, app-clips en verbeteringen in Berichten en Siri.

We verwachten ook dat alle drie de modellen zijn uitgerust met de U1-chip , die zorgt voor verbeterde locatie en delen op korte afstanden.

Wat betreft opslag suggereren rapporten dat de iPhone 12 Pro-modellen zullen worden geleverd in opties van 128 GB, 256 GB en 512 GB, terwijl de iPhone 12-modellen zullen worden geleverd in opties van 64 GB, 128 GB en 256 GB.

Hier is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de iPhone 12-modellen.

Bloombergs Mark Gurman heeft getweet dat het evenement van 15 september waarschijnlijk voor iPad en Apple Watch is en dat de iPhone 12 waarschijnlijk pas in oktober 2020 zal worden aangekondigd.

Apple heeft aangekondigd dat het een speciaal evenement zal houden op 15 september 2020 om 10.00 uur PDT, hoewel men denkt dat de iPhone 12-modellen niet zullen worden onthuld en dat het evenement zich zal concentreren op de Apple Watch Series 6 en de nieuwe iPad.

In plaats daarvan worden de iPhone 12-modellen naar verwachting in oktober onthuld.

Apple is getipt om in de week van 7 september eindelijk een aankondiging te doen over het lanceringsevenement van de iPhone 12. Mark Gurman van Bloomberg suggereert dat we binnenkort zullen horen over de iPhone 12-briefing.

Bloombergs Mark Gurman en Debby Wu claimden dat er vier nieuwe iPhones met OLED-schermen - mogelijk in de maten 5,4, 6,1 of 6,7 inch - onderweg zijn. Verwacht ook een Pro-lijn met stalen randen en aluminium varianten. Er wordt gezegd dat er ook een nieuwe donkerblauwe kleur is om de groene te vervangen.

De 6,7-inch Pro is misschien ook het enige model dat de LIDAR-scannertechnologie van Apple ontvangt die debuteerde in de iPad Pro van dit jaar.

EE werkte samen met Apple om een nieuw plan te lanceren voorafgaand aan de lancering van de iPhone 12: het Full Works Plan voor iPhone.

Volgens de Japanse blog Macotakara zal Apple zijn Tile-concurrent tags aankondigen naast de verwachte iPhone 12.

Een video die beweert te laten zien dat het scherm van de iPhone 12 Max is gelekt. De video lijkt de instellingen voor hoge vernieuwingsfrequentie voor de Pro en Pro Max te bevestigen.

Er verschenen enkele mooie weergaven online die ons lieten zien hoe de standaard iPhone 12 eruit zou kunnen zien op basis van een platter ontwerp.

Apple heeft bevestigd dat het de volgende telefoonserie iets later dit jaar zal lanceren, via een derde kwartaaloproep met investeerders op donderdag 30 juli.

"Vorig jaar zijn we eind september begonnen met de verkoop van nieuwe iPhones; dit jaar verwachten we dat de voorraad een paar weken later beschikbaar zal zijn", zei Apple CFO Luca Maestri tijdens het gesprek.

Er is bevestigd dat Qualcomm de 5G-hardware in de nieuwe iPhone 12 levert en volgens de vooruitzichten voor Q4 zal er "een gedeeltelijke impact zijn van de vertraging van een wereldwijde lancering van een 5G-vlaggenschip".

Hoewel dit mogelijk over de Google Pixel 5 zou kunnen praten, gaat het om de iPhone 12.

Een rapport beweert dat er opslagopties van 128 GB, 256 GB en 512 GB zijn voor de iPhone 12 Pro-modellen, terwijl de standaard iPhone 12 en 12 Max worden geleverd met opties van 64 GB, 128 GB en 256 GB.

De batterijen zullen groter zijn in de Pro-lijn met respectievelijk 2775 mAh- en 3687 mAh-batterijen. De standaard iPhone 12-modellen zullen 2227 mAh- en 2815 mAh-batterijen hebben, zo wordt beweerd.

De prijzen zouden variëren tussen $ 699 en $ 1449.

Analist Ross Young zei dat zijn bronnen de speculaties over de iPhone 12 - met name de geruchten Pro-modellen - met 120Hz-schermen nog moeten bevestigen. In plaats daarvan beweert hij dat zijn contacten denken dat de 120Hz-technologie naar de 2021 iPhone-serie zou kunnen komen.

Het lijkt erop dat de iPhone 5G heeft geleden onder de huidige mondiale situatie en tot zeer laat in het jaar is uitgesteld , op een gegeven moment zelfs naar 2021 is uitgegleden. Dat is volgens de supply chain-informatie die Nikkei heeft gerapporteerd. Apple werkt er echter hard aan om leveranciers eerder te laten leveren.

Volgens een nieuw gerucht van beeldschermanalist Ross Young zal de iPhone 12-serie geen ProMotion-beeldschermen hebben omdat er eerst een energiezuinige beeldschermtechnologie moet worden geïmplementeerd die dit jaar niet zal gebeuren.

De nieuwe iPhones krijgen blijkbaar een flinke stijging in videomogelijkheden , met 4K tot 120 fps en hetzelfde gerucht dat suggereert dat het zelfs maar liefst 240 fps zou kunnen zijn, hoewel we denken dat dat onwaarschijnlijk is. De details zijn blijkbaar aan het licht gebracht door ontdekkingen in de bètasoftware voor iOS 14-ontwikkelaars. Hoewel de huidige iPhones hoger kunnen opnemen dan 60 fps, moet je aftreden van 4K.

Volgens de soms goede, soms verkeerde Apple-analist Ming-Chi Kuo hebben de nieuwe iPhone-modellen geen oplader of koptelefoon in de doos . Ja, je leest het goed. Het is eigenlijk logisch, want we wedden dat het totaal van ongebruikte EarPods waarschijnlijk in de vele tientallen miljoenen ligt. En wat laders betreft, de meeste mensen hebben een USB-stekker. De iPhone heeft blijkbaar nog steeds een USB-naar-Lightning-kabel. Het verlaagt natuurlijk ook de kosten van Apple ...

Apple gaf een voorproefje van de aanstaande grote software-update - iOS 14 - tijdens de Worldwide Developer Conference op 22 juni. Er werden tal van features onthuld, waaronder fietsaanwijzingen in Maps, een nieuwe Translate-app en digitale autosleutels.

Lekken van het ontwerp van de iPhone 12 suggereren een handset met meer hoekige randen, wat ons een beetje doet denken aan de zijkanten van de iPhone 4. Het lek komt van een aantal mallen die zijn gefotografeerd (waarschijnlijk van een hoesfabrikant). De inkeping op de mallen ziet er echter groter uit dan we hadden verwacht.

LG levert al LED-panelen voor sommige iPhones, maar nu lijkt het erop dat het ook enkele OLED-schermen gaat leveren, mogelijk voor de iPhone 12 Pro Max.

De lekkende toeleveringsketen heeft alle weergavespecificaties van de iPhone 12 onthuld . De instapmodel iPhone 12 van 5,4 inch heeft een LCD-scherm met een resolutie van 2.340 x 1.080 en dan komt er ook een versie van 6.1 inch met 2.532 x 1.170 pixels met OLED.

De iPhone 12 Pro heeft hetzelfde formaat en dezelfde resolutie als de 6,1-inch handset die we hierboven noemden, hoewel het een 10-bits paneel zal zijn om HDR te ondersteunen. De 6,7-inchiPhone 12 Pro Max heeft een resolutie van 2.778 x 1.284.

Een lek van eind april suggereert dat de iPhone 12 Pro-schermen een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz zullen hebben, met de mogelijkheid om dynamisch terug te schakelen naar 60 Hz om de batterij te sparen. Er wordt gezegd dat er een 4400 mAh-batterij zal zijn om de huidige levensduur van de batterij te behouden. Ten slotte wordt gezegd dat Face ID een breder gezichtsveld heeft en dat de camera aan de achterzijde een verbeterde zoomlens heeft.

The Wall Street Journal haalde een bron aan die suggereerde dat de lancering van de iPhone 12 ongeveer een maand later dan normaal zal plaatsvinden vanwege vertragingen in de toeleveringsketen als gevolg van de huidige wereldwijde situatie. Dat zou een lancering van eind oktober betekenen voor de telefoon zelf.

Verschillende rapporten hebben onlangs gesuggereerd dat de iPhone 12 een kleinere notch zal hebben , maar alle Face ID-sensoren zullen aanwezig zijn. Dit zou in wezen alleen maar betekenen dat de luidspreker naar boven in de rand van de telefoon wordt verplaatst, zoals op veel Android-apparaten.

Volgens Bloomberg werkt Apple aan vier nieuwe iPhones - zou er een specifieke iPhone 5G kunnen zijn ? Het bedrijf is naar verluidt bezig met het herontwerpen van de iPhone Pro-modellen van de serie, zodat ze vlakkere schermranden hebben, ondanks andere analisten die beweren dat de schermranden gebogen zouden blijven.

Het lijkt erop dat de iPhone 12 een drievoudige camera zal hebben, maar een LiDAR-sensor zal toevoegen, net als de nieuwe iPad Pro. Dit zal zowel AR-mogelijkheden als fotografie verbeteren. Daarnaast zijn er normale, ultragroothoek- en telefoto, net als bij de iPhone 11 Pro.

Apple onderzoekt blijkbaar al een paar jaar de mogelijkheid om een 3D-sensorsysteem op zijn telefoons te plaatsen, maar volgens rapporten zou de iPhone 12 degene kunnen zijn die het daadwerkelijk krijgt. Of dit eruit zou zien als een quad-camera-eenheid of subtieler zou zijn, is onduidelijk, maar hoe dan ook, het zou betere prestaties in de portretmodus en augmented reality mogelijk maken.

Met de nieuwe Samsung Galaxy S20 Ultra met een 108-megapixelsensor, zien de 12-megapixelcameras van de iPhone 11 Pro-camera er nu een beetje schamel uit. In de iPhone 12 Pro en Pro Max zal zo te zien een 64 megapixel sensor worden gebruikt , terwijl er upgrades komen voor de andere twee lenzen (ja, weer een drievoudige camera). Er wordt echter ook een Time-of-Flight (ToF) -sensor toegevoegd.

Apple-partner Qualcomm bracht zijn nieuwste X60 5G-modem uit . Hoewel het in 2021 bestemd is voor stapels vlaggenschiptelefoons, kan het in de iPhone 12 Pro terechtkomen.

Na jaren van juridische problemen hebben Qualcomm en Apple begin vorig jaar een deal gesloten, dus we weten dat sommige technologie in de eerste 5G-iPhone op Qualcomm zal zijn gebaseerd.

Supply chain-bronnen suggereren dat het 2020-ontwerp van de iPhone niet enorm zal veranderen, maar de telefoons zullen dunner worden dan de 2019-modellen, maar misschien iets groter, met grotere schermen.

Er zijn patentenbestanden van Apple verschenen voor een telefoon zonder notch , maar het roept wel de vraag op hoe Apple Face ID gaat aanbieden als er geen ruimte is voor de benodigde hardware.

Een rapport van analist Ming-Chi Kuo beweert dat er in 2020 vier iPhone 12-modellen zullen zijn. Uit hetzelfde rapport komt het detail dat Apple in 2021 alle fysieke verbindingen met de telefoon zal verbreken.

De CEO van Qualcomm, Cristiano Amon, heeft gezegd dat een van de prioriteiten van Qualcomm in de relatie met Apple zal zijn om zo snel mogelijk een 5G iPhone te lanceren .

Nikkei Asian Review heeft beweerd dat Apple in gesprek is met mobilisatieleveranciers om in 2020 een reeks van drie iPhones met 5G-dataconnectiviteit te produceren.

Als dit waar is, zou dit betekenen dat de iPhone 12, iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max allemaal 5G zouden moeten hebben.

Volgens bronnen in China zal Apple 120Hz-schermtechnologie gebruiken op zijn iPhone 12-modellen uit 2020, dezelfde verversingssnelheid die het momenteel gebruikt op de iPad Pro-modellen.

Hoewel 90Hz-schermen steeds populairder worden op smartphones, waarbij OnePlus en Google ze allebei gebruiken, zijn vernieuwingsfrequenties van 120Hz zeldzamer, waarbij alleen de Razor 2- en Asus ROG II-apparaten voorlopig de hogere vernieuwingsfrequentie hebben.

Ben Geskin produceerde wat meer weergaven die laten zien hoe de iPhone 12 Pro en 12 Pro Max eruit zouden kunnen zien als de inkeping verdwijnt en Face ID is geïntegreerd in de rand boven het scherm, evenals vierkantere randen, zoals de iPhone 4.

Ben Geskin - die in het verleden meerdere weergaven van iPhones heeft geproduceerd - heeft getweet om te zeggen "een van de iPhone-prototypes van 2020 heeft een 6,7-inch display met Face ID en een TrueDepth-camerasysteem in de bovenste ring." Ziet er goed uit als het klopt, hé?

Exclusief: een van de iPhone-prototypes uit 2020 heeft een 6,7-inch display met Face ID en TrueDepth-camerasysteem in de bovenste ring. pic.twitter.com/sAJE7J12ty - Ben Geskin (@BenGeskin) 26 september 2019

Apple-analist Ming-Chi Kuo publiceerde een rapport waarin hij beweert dat de iPhone 12 een nieuwe metalen framestructuur zal hebben, net zoals de iPhone 4 die bijna tien jaar geleden werd geïntroduceerd. Hij zei: "Het metalen frame en het 2 / 2.5D-glas aan de voor- en achterkant worden nog steeds gebruikt, maar het oppervlak van het metalen frame zal worden veranderd in een soortgelijk ontwerp als de iPhone 4, ter vervanging van het huidige oppervlakontwerp."

De voorspellingen komen overeen met de weergaven van Ben Geskin, die vervolgens werden geretweet naar aanleiding van het rapport.

Dus misschien is mijn iPhone-concept voor 2020 juist pic.twitter.com/GrBcEDCG4u - Ben Geskin (@BenGeskin) 25 september 2019

Analist Ming-Chi Kuo beweerde dat de telefoon van volgend jaar een geheel nieuw ontwerp zal hebben.

Kuo zei dat de iPhone-line-up voor 2020 drie grote veranderingen zal ondergaan: een geheel nieuw vormfactorontwerp; ondersteuning voor 5G-ondersteuning; en camera-upgrades.

Bloomberg heeft gemeld dat Apple mogelijk een ingebouwde vingerafdruksensor gebruikt in de iPhone van 2020 - iets dat analist Ming-Chi Kuo eerder voorspelde.

Volgens de site ontwikkelt Apple een in-display vingerafdrukverificatietechnologie die veel lijkt op de oplossingen die we hebben geïmplementeerd door Samsung, OnePlus, Huawei en anderen. Vermoedelijk zou het een Touch ID-merkfunctie zijn die naast Face ID zou werken, waardoor gebruikers efficiënter het vergrendelingsscherm van hun apparaat kunnen omzeilen en betalingen kunnen verwerken.

Een rapport van Bloomberg bood een aantal details over de iPhones van 2019, maar het zei ook dat de iPhones van 2020 5G-connectiviteit en een cameraboost aan de achterkant voor AR zouden bieden.

Volgens het rapport: "Geen van de nieuwe modellen zal 5G bevatten, maar volgend jaar wel. Ze zullen ook naar achteren gerichte 3D-cameras hebben die de augmented reality-mogelijkheden zullen versterken."

Volgens Nikkei Asian Review, gespot door Apple Insider, zou Apple OLED-schermen van andere leveranciers dan Samsung testen voor de iPhone van 2020.

Er wordt beweerd dat de nieuwste leverancier die wordt getest, BOE-technologie is en Apple zou eind 2019 beslissen of de panelen aan zijn normen voldoen.

Analist Ming-Chi Kuo heeft beweerd dat Apple waarschijnlijk een ultrasone vingerafdruksensor onder het scherm zal aanbieden in de iPhone 2021. Kuo zei dat het systeem zal werken naast Apples Face ID.

Hij herhaalde ook dat de notch kleiner zou worden voor de iPhone van 2020 voordat deze volledig zou worden gedumpt voor de iPhone van 2021.

Volgens leaker Ice Universe zouden de 2020-iPhones een variabele verversingssnelheid kunnen bieden, waardoor ze kunnen schakelen tussen 120hz-modus van 60hz voor vloeiendere actie op het scherm.

We vermoeden dat de iPhone voor de meeste doeleinden aan 60 Hz vasthoudt, waardoor hij op stroomverbruik kan besparen, maar overschakelt naar 120 Hz voor video of misschien werkt Apple Pencil als Apple volgend jaar compatibiliteit toevoegt.

Ben Geskin heeft een aantal weergaven gemaakt van hoe hij gelooft dat de iPhone XII Max er in 2020 uit zal zien. Hij gaf ook enkele details over specificaties die hij verwacht te verschijnen, die allemaal aannemelijk zijn.

2020 iPhone XII Max Concept



- Nieuw vierkant ontwerp

- 6.7 ”OLED met kleinere inkeping

- Quad-camera met ToF-camera

- 5nm A14-chip

- USB Type-C

- 5G pic.twitter.com/iQQy4Y0mx4 - Ben Geskin (@BenGeskin) 19 juli 2019

Analist Ming-Chi Kuo beweert dat de grote notch van de iPhone tegen 2021 volledig zal verdwijnen. Kuo beweert dat de notch van de iPhone in 2020 aanzienlijk kleiner zal worden, voordat deze in 2021 verdwijnt.

Kuo gaat niet in op hoe Apple hierin zou kunnen slagen, maar een manier zou zijn om het True Depth-camerasysteem - dat wordt gebruikt voor Face ID - achter het scherm te plaatsen. Er zijn momenteel grote uitdagingen met deze technologie, dus misschien is er een andere oplossing?

Analist Samik Chatterjee van JP Morgan Chase heeft beweerd dat Apple in 2020 vier nieuwe iPhones zou kunnen lanceren, inclusief de volgende opvolgers van de iPhone XS en XS Max, de volgende opvolger van de iPhone XR en een iPhone uit het middensegment.

Chatterjee beweert dat de iPhone uit het middensegment dezelfde schermgrootte zou kunnen hebben als de iPhone 8, maar geen OLED-scherm of 5G-mogelijkheden heeft, zoals de andere drie iPhones naar verwachting zullen bieden.

Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft gezegd dat Apple 5,4-inch en 6,7-inch high-end iPhones zal aankondigen met OLED-schermen die 5G-connectiviteit bieden, samen met een 6,1-inch OLED-model dat tot LTE ondersteunt.

Kuo zei ook dat Apple vanaf 2021 5G-ondersteuning zal bieden voor alle nieuwe iPhones en men denkt dat het bedrijf tegen 2023 een eigen 5G-chip zal hebben.

Digitimes meldde dat alle drie de iPhones voor 2020 OLED-schermen zullen hebben en dat de schermafmetingen zullen veranderen in vergelijking met de iPhone XS, iPhone XS Max en de iPhone XR.

De site beweerde dat er een 5,42-inch model, een 6,06-inch model en een 6,67-inch model zal zijn voor de iPhones van volgend jaar.

Bloomberg meldde dat er een nieuw TrueDepth-camerasysteem zal worden toegevoegd aan de iPhone 2020 en dat het zal beschikken over Time of Flight 3D-sensoren met lasers die op objecten in een kamer weerkaatsen om een 3D-beeld van je omgeving te creëren.

Het resultaat moet een gedetailleerde AR-ervaring zijn, met nauwkeurige dieptewaarneming en plaatsing van virtuele objecten. Deze 3D-cameras scannen gebieden tot 15 voet van het apparaat, zo wordt beweerd.

Bloomberg meldde dat "mensen die bekend zijn met de zaak" beweerden dat Apple zal wachten tot het 5G-netwerk volwassen wordt en stabiliseert alvorens een compatibel product uit te brengen.

Er wordt daarom aangenomen dat Apple in 2019 geen 5G iPhone zal uitbrengen, maar in 2020 wel.

CNBC meldde dat analist Wamsi Mohan van Bank of America Merrill Lynch beweerde dat Apple met Aziatische partners werkt aan een opvouwbare telefoon en dat de iPhone voor 2020 radicaal anders zal zijn.

Geschreven door Britta O'Boyle.