Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel de reikwijdte nog steeds beperkt is, zijn er 5G-netwerken . Het enige probleem, behalve dat je op een compatibele locatie woont en op een compatibel netwerk bent, is dat je ook een 5G-compatibele telefoon nodig hebt.

De meeste telefoonfabrikanten hebben nu 5G-apparaten uitgebracht, maar we wachten nog steeds op de eerste 5G-compatibele iPhone.

Veel Amerikaanse steden hebben al mmWave (millimetergolf) 5G-netwerken, maar in beperkte gebieden, terwijl andere Amerikaanse steden 5G gebruiken. Britse 5G-netwerken gebruiken momenteel sub-6 (mid-band) banden, maar zijn van plan mmWave in steden uit te rollen voor dekking met een hogere capaciteit in 2020 of, waarschijnlijker nu, 2021.

Het is de moeite waard eraan te denken dat, hoewel de iPhone 5G voor sommigen misschien laat lijkt voor het feest, het nog erg vroeg is voor 5G en Apple heeft de vorm om te laat te komen met netwerkupgrades - herinner je je de 2G-compatibele debuut-iPhone die in een 3G-wereld leeft?

Dit is alles wat we tot nu toe weten over een 5G-compatibele iPhone, inclusief wanneer deze kan aankomen en wat de geruchten zeggen.

De laatste suggestie is dat alle nieuwe iPhones 5G zullen zijn, met vier nieuwe iPhone 12-modellen verwacht. Een scenario is dat de iPhone 12 Pro en Pro Max 5G zullen zijn, terwijl de standaard iPhone 12-modellen blijven bij 4G. Een andere mogelijkheid is dat er een aparte versie voor 5G komt, al denken we dat dit onwaarschijnlijk is.

Lanceringsevenement van september / oktober 2020

De releasedatum kan oktober zijn

Een Apple-evenement is bevestigd op 15 september 2020 om 10.00 uur PDT, maar het is natuurlijk niet officieel wat er zal worden aangekondigd en velen denken dat het evenement voor iPad en Apple Watch zal zijn, met in plaats daarvan een iPhone in oktober.

De huidige mondiale situatie veroorzaakt grote schade aan de productie - dus dingen die eerder werden uitgewerkt, kunnen veranderen. Tijdens de eerste helft van 2020 deden geruchten de ronde dat de beschikbaarheid van de iPhone 12 een probleem zou kunnen zijn vanwege shutdowns en lockdowns.

Qualcomm maakt de iPhone 5G-hardware en de vooruitzichten voor het laatste kwartaal van het jaar lijken erop te wijzen dat er een kleine vertraging is, met een releasedatum van oktober in plaats van september.

Apple zelf gaf in februari 2020 richtlijnen uit over zijn kwartaalinkomsten die dit weerspiegelden en verklaarde "het werk begint in het hele land weer op gang te komen, maar we ervaren een langzamere terugkeer naar normale omstandigheden dan we hadden verwacht.

"Als gevolg hiervan verwachten we niet te voldoen aan de omzetverwachtingen die we voor het kwartaal van maart hebben verstrekt, vanwege twee belangrijke factoren. De eerste is dat het wereldwijde aanbod van iPhone tijdelijk zal worden beperkt.

"Hoewel de locaties van onze partners voor iPhone-fabricage buiten de provincie Hubei zijn gevestigd - en hoewel al deze faciliteiten zijn heropend - gaan ze langzamer op gang dan we hadden verwacht."

De implicatie was en is voor ons duidelijk dat er voor de rest van 2020 enige domino-effecten zouden zijn.

Dit is alles wat we tot nu toe hebben gehoord over de iPhone 5G.

Mark Gurman van Bloomberg heeft getweet dat de iPhone 12 - en daarom waarschijnlijk de 5G iPhone - zal worden aangekondigd tijdens een evenement in oktober in plaats van op 15 september.

Apple kondigde een evenement aan voor 15 september 2020 om 10.00 uur PDT. De Apple Watch Series 6 zal naar verwachting de focus zijn, samen met een nieuwe iPad. Er wordt gedacht dat de iPhone in plaats daarvan in Ocotber 2020 zal worden aangekondigd.

Mark Gurman van Bloomberg suggereert dat we binnenkort zullen horen over de iPhone 12-briefing.

Bloomberg meldde dat Apple van plan is dit jaar tussen de 75 en 80 miljoen 5G-iPhones te verzenden, wat eerdere rapporten bevestigt dat Apple van plan is om 5G te gaan gebruiken.

EE werkte samen met Apple om een nieuw plan te lanceren voorafgaand aan de lancering van de iPhone 12: het Full Works Plan voor iPhone. Hoewel het plan werkt met 4G, is het compatibel met 5G.

Apple heeft bevestigd dat het de volgende telefoonserie iets later dit jaar zal lanceren, via een winstoproep voor het derde kwartaal met investeerders op donderdag 30 juli.

"Vorig jaar zijn we eind september begonnen met de verkoop van nieuwe iPhones; dit jaar verwachten we dat de voorraad een paar weken later beschikbaar zal zijn", zei Apple CFO Luca Maestri tijdens het gesprek.

We denken nu dat elk van de vier nieuwe varianten van de iPhone 12 5G-compatibel zal zijn. En volgens de Q4-vooruitzichten van Qualcomm zal er "een gedeeltelijke impact zijn van de vertraging van een wereldwijde lancering van een 5G-vlaggenschip". We denken dat dit de iPhone 12-serie is.

Er gaan geruchten de ronde, maar er zullen vier nieuwe iPhones komen en bovendien zullen ze volgens de laatste informatie allemaal geschikt zijn voor 5G - dat wordt zeker gesuggereerd in alle gelekte informatie die we hebben gezien. Naast vervangingen voor de bestaande iPhone 11-serie is er een grotere 6,1-inch maat van de standaard iPhone 12, de iPhone 12 Max.

Vanwege de huidige wereldwijde situatie waren de releasedata van de nieuwe iPhone een vraagteken. We denken dat de 5G-versie (in welke vorm dan ook) is uitgesteld tot oktober of november, maar volgens Nikkei is deze op een gegeven moment in 2020 zelfs naar 2021 verschoven. Apple probeert zijn leveranciers aan te moedigen om eerder te leveren. We zullen zien of dit gelukt is later in het jaar

De iPhone 12-serie heeft immers geen 120 Hz ProMotion-schermen. Dat is volgens een nieuw gerucht van displayanalist Ross Young. Waarom? Omdat Apple blijkbaar eerst een energiezuinige schermtechnologie moet implementeren om ervoor te zorgen dat het scherm de batterijduur niet in gevaar brengt en blijkbaar zal dat pas in 2021 gebeuren.

In plaats van een stap terug te doen in kwaliteit, zullen de nieuwe iPhones 4K kunnen opnemen in 12fps met een gerucht dat ook 240fps mogelijk is. De bètasoftware voor iOS 14-ontwikkelaars is nu uit en is volledig geanalyseerd - vandaar deze nieuwste ontwikkeling

De nieuwe iPhones hebben geen oplader of koptelefoon in de doos , waardoor Apple niet alleen geld bespaart, maar ook minder milieuafval. Er zijn tenslotte waarschijnlijk miljoenen ongebruikte USB-pluggen en EarPods in de wereld. Deze informatie is afkomstig van analist Ming-Chi Kuo, die niet altijd gelijk heeft.

Apple heeft op 22 juni op WWDC een voorproefje gegeven van de volgende grote software-update - iOS 14. De software brengt een aantal functies met zich mee, waaronder fietsaanwijzingen in Maps, verbeterde Siri, nieuwe vertaalapps en Widgets op het startscherm, onder andere. Je kunt alles over de iOS 14-functies lezen in onze aparte functie.

Het lijkt erop dat er vier modellen van de iPhone 12 zullen zijn - dit kan mogelijk een extra 5G-versie herbergen, maar we weten het niet zeker. Zeker uit deze gelekte beeldschermspecificaties lijkt het erop dat er vier versies zullen zijn. Een 5,4 inch, twee 6,1 inch en een 6,7 inch. De dubbele 6,1-inch versies kunnen een standaard iPhone 12 en een iPhone 12 Pro zijn.

Een lek eind april zegt dat er een 4400 mAh-batterij zal zijn om de huidige levensduur van de batterij te behouden - misschien kan dit zijn om 5G te huisvesten. Face ID zal ook een breder gezichtsveld hebben en er zal een betere zoom zijn op de camera aan de achterzijde.

We kijken misschien naar een zeer late 2019-lancering voor de iPhone 5G. The Wall Street Journal haalt een bron aan die suggereert dat de lancering van de iPhone 12 ongeveer een maand later dan normaal zal plaatsvinden vanwege de huidige mondiale situatie. Dus een onthulling begin oktober, lancering eind oktober.

Het lijkt erop dat nieuwe Face ID-iPhones een kleinere inkeping hebben , waarbij de luidspreker naar boven in de rand van de telefoon is verplaatst, zoals op veel Android-apparaten. Apple is naar verluidt ook op weg naar vlakkere schermranden.

Volgens Bloomberg werkt Apple aan vier nieuwe iPhones. Dat is mogelijk het geval voor een specifieke iPhone 5G in plaats van dat alle iPhone 12s 5G-compatibel zijn.

Qualcomm introduceerde zijn nieuwste X60 5G-modem waarvan we denken dat het de modem in de iPhone 5G zou kunnen worden. De nieuwe modem stelt netwerken in staat om spectrum te aggregeren (combineren) over zowel de snellere mmWave (millimetergolf) 5G-band als sub-6, wat leidt tot lagere snelheden maar een bredere dekking.

Qualcomm en Apple verzonnen begin 2019 na jaren van juridische geschillen en het staat vast dat Qualcomm 5G-modems in de eerste 5G-iPhone zullen zitten, hoewel we weten - zie hieronder - dat Apple vastbesloten is om zijn eigen 5G-hardware te ontwikkelen.

Een rapport van 17 februari suggereerde dat Apple zijn eigen 5G-antennes wilde maken voor de eerste 5G-iPhone. Het gerucht suggereerde dat Apple niet blij was met de grootte van de antenne van Qualcomm, maar als bij toverslag kondigde Qualcomm toen een kleinere antenne aan, de QTM535.

Nikkei Asian Review meldde dat bronnen hebben beweerd dat Apple in gesprek is met mobilisatieleveranciers om in 2020 een reeks van drie iPhones met 5G-dataconnectiviteit te produceren.

Natuurlijk waren geen van deze handsets 5G zoals verwacht, wat betekent dat de 5G-iPhone zeker vastzit voor 2020.

Apple heeft officieel de deal getekend om "de meerderheid" van Intels smartphonemodemactiviteiten te kopen voor $ 1 miljard. De deal omvat 2.200 Intel-medewerkers, evenals IP en apparatuur.

De transactie zal naar verwachting tegen het einde van 2019 worden afgerond en het betekent dat Apple uiteindelijk zijn eigen 5G-modems voor zijn smartphones kan produceren, in plaats van ze van Qualcomm te krijgen. Bloomberg speculeert dat de interne modems van Apple over drie jaar klaar zouden kunnen zijn, dus waarschijnlijk tegen 2022.

The Wall Street Journal zei dat Apple een deal zou kunnen sluiten met Intel waardoor het de smartphonemodemactiviteiten van Intel voor $ 1 miljard overneemt.

De deal zou volgen op de aankondiging van Intel in april dat het van plan was de 5G-mobiele modemactiviteiten te verlaten.

Apple-analist Ming-Chi Kuo beweerde dat alle iPhones tegen 2021 5G-mogelijkheden zullen hebben en dat Apple waarschijnlijk tegen 2023 een eigen 5G-chip zou hebben.

Na twee jaar juridische geschillen kwamen Apple en Qualcomm in april 2019 tot een oplossing, tot ieders verbazing. De schikking leidde ertoe dat Apple een betaling deed aan Qualcomm en de twee bedrijven ondertekenden ook een licentieovereenkomst voor zes jaar, ingaande op 1 april 2019.

In de schikking zit een optie om de overeenkomst met twee jaar te verlengen, plus een meerjarige "chipset-leveringsovereenkomst". Het leidde ertoe dat velen dachten dat Apple een 5G-iPhone eerder dan 2020 zou uitbrengen, aangezien Qualcomm al een 5G-modem heeft.

Op dezelfde dag als de schikking van Qualcomm en Apple, kondigde Intel aan dat het de 5G-modemactiviteiten zou verlaten, waarbij de CEO zei: "het is duidelijk geworden dat er geen duidelijk pad naar winstgevendheid en positief rendement is."

Reuters meldde dat bronnen die bekend zijn met de zaak beweren dat Apple zijn inspanningen op het gebied van modemchips heeft overgebracht naar zijn eigen hardwareteam.

De verhuizing lijkt een indicatie te zijn dat Apple aan zijn eigen chips werkt, in plaats van aan outsourcing.

The Fast Company meldde in november 2018 dat Apple de 8161 5G-modems van Intel in 2020 zou gebruiken [wat vals bleek te zijn omdat het werk aan die modem werd weggegooid], waardoor velen dachten dat de eerste 5G-compatibele iPhone de iPhone 12 zou zijn.

Op het moment van dat rapport zaten Apple en Qualcomm nog in een juridisch geschil, wat ertoe leidde dat Apple voor sommige van zijn iPhones overstapte op Intel-chips.

Geschreven door Britta O'Boyle en Dan Grabham.