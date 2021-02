Hoe u het Control Center op uw iPhone kunt bewerken en aanpassen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple introduceerde in 2017 de mogelijkheid om het Control Center op je iPhone met iOS 11 te bewerken en aan te passen. In het Control Center vind je de schakelaars voor Vliegtuigmodus, Wi-Fi, Bluetooth en Mobiele data wanneer je omhoog veegt vanaf het onderkant van uw iPhone ( Touch ID-modellen ), of wanneer u vanuit de rechterbovenhoek omlaag veegt ( Face ID-modellen ).

Het is mogelijk om aan te passen welke bedieningselementen u wel en niet wilt zien, evenals de volgorde waarin u ze wilt zien. Hier leest u hoe.

Open Instellingen> Scrol omlaag naar Controlecentrum.

Vanaf hier ziet u een lijst met bedieningselementen - het is geen eindeloze lijst - er zijn nog enkele beperkingen. Degenen die worden vermeld, hebben echter een groen plus- of een rood min-symbool naast zich aan de linkerkant.

Degenen met het rode minpuntje maken al deel uit van je Control Center en door op het rode minpuntje te tikken, worden ze verwijderd, terwijl degenen met een groen plusje ernaast kunnen worden toegevoegd.

Er zijn 25 bedieningselementen in de lijst, die allemaal kunnen worden toegevoegd, maar houd er rekening mee dat ze niet allemaal onmiddellijk verschijnen wanneer je omhoog veegt vanaf de onderkant of omlaag vanaf de bovenkant van je iPhone , afhankelijk van welk model je hebt.

Als voorbeeld toont de iPhone 12 16, terwijl de rest zichtbaar is met een kleine veeg omhoog. De iPhone SE geeft 12 weer en de rest verschijnt als je omhoog veegt.

U kunt de volgorde wijzigen waarin de bedieningselementen worden weergegeven door de drie lijnen aan de rechterkant van het bedieningselement aan te raken en vast te houden en deze omhoog of omlaag te verplaatsen in uw lijst.

De 25 beschikbare bedieningselementen om toe te voegen of te verwijderen vanuit het Control Center van uw iPhone zijn als volgt:

Toegankelijkheidssnelkoppelingen

Alarm

Kondig berichten aan met Siri

Apple TV-afstandsbediening

Rekenmachine

Camera

Code Scanner

Donkere modus

Niet storen tijdens het rijden

Begeleide toegang

Hoorzitting

Huis

Laag energieverbruik

Vergrootglas

Muziekherkenning

Opmerkingen

Schermopname

Slaapstand

Geluidsherkenning

Stopwatch

Lettergrootte

Timer

Fakkel

Spraak memos

Portemonnee

Er zijn enkele besturingselementen in het Control Center die niet kunnen worden bewerkt of opnieuw kunnen worden gerangschikt. Deze blijven bovenaan het Control Center staan wanneer u omhoog of omlaag veegt, afhankelijk van uw iPhone.

Vliegtuigmodus, Bluetooth, Wi-Fi en mobiele data

Muziekbediening

Schermrotatievergrendeling

Niet storen

Screen Mirroring

Helderheid weergeven

Volume

Ga voor meer tips en trucs over het gebruik van uw iPhone naar onze tips en trucs-functies.

Geschreven door Britta O'Boyle.