(Pocket-lint) - Apples iPhone staat al lang bekend als een geweldige camera . Deze vlaggenschip-smartphones zijn in staat tot ongelooflijke fotografie, zozeer zelfs dat veel moderne fotografen hun DSLR-camera s vaak verlaten ten gunste van de ultradraagbare iPhone.

De resultaten zijn vaak ook spectaculair. Om de inspanningen te eren, werden in 2007 de iPhone Photography Awards geboren en sindsdien worden er elk jaar bekroonde fotos uitgekozen. Apple moedigde iPhone-fotografen ook aan om hun beste werken voor de Shot on iPhone Challenge te delen .

Zoals u zich kunt voorstellen, zijn de afbeeldingen die bij beide wedstrijden zijn ingezonden ronduit fantastisch. We hebben ze doorzocht om u een verzameling van onze favoriete fotos van de afgelopen jaren te bieden. Ongelooflijke beelden waarvan u niet zult geloven dat ze met een smartphone zijn gemaakt.

Als je het gevoel hebt dat je hebt wat nodig is, kun je ook je fotos indienen voor de iPhone Photography Awards om te zien of je een prijs kunt winnen in een van de 16 categorieën. De registratiepagina van de IPPA 2021 is al open en de deadline is 31 maart 2021.

Yellowstone

Matt Charlton maakte deze foto op zijn iPhone genaamd Yellowstone. Het is zon mooie foto en er zijn er nog veel meer op zijn Instagram - @mattsee.

Ongetiteld

Deze geweldige foto is gemaakt door Sarah M Lee op haar iPhone. We houden van alles, vooral de kleuren. Je kunt meer fotos van Sarah zien op haar website - www.sarahmlee.com.

West Thumb Basin

Weer een fantastische foto gemaakt door Matt Charlton op zijn iPhone. We zijn absoluut dol op deze. Matts Instagram heeft nog veel meer geweldige fotos om doorheen te kijken.

Vrij van het verleden

Deze prachtige foto is gemaakt in Varanasi, India op een iPhone X door Kristian Cruz uit de Verenigde Staten.

We houden van de kleuren, de details en alles wat er in de afbeelding gebeurt. Het verbaast ons helemaal niet dat het de eerste plaats won in de categorie reizen voor de iPhone Photography Awards 2020.

Strandstoel

Deze foto van een strandstoel, gemaakt op Westhampton Beach, New York, met een iPhone 6, is een van onze favorieten van de winnaars van de iPhone Photography Awards in 2020.

De sfeerfoto is gemaakt door Danielle Moir uit de Verenigde Staten en won de eerste plaats in de andere categorie.

Vliegende jongens

Deze fantastische foto gemaakt door Dimpy Bhalotia uit het Verenigd Koninkrijk in Banaras, India, won haar de hoofdprijs voor Fotograaf van het jaar bij de iPhone Photography Awards 2020.

Bhalotia zei: "Ik zie de wereld in zwart-wit en ik vind kunst in de buitengewone details van het ogenschijnlijk gewone leven op straat. Ik geloof dat het universum een kunstwerk is, net als elke ziel en straat."

Deze afbeelding is gemaakt met een iPhone X.

Schoonheid in alledag

De tweede plaats in de categorie abstract van de iPhone Photography Awards 2020 is deze prachtig symmetrische opname gemaakt in Irvine, Californië.

Schoonheid in het dagelijks leven werd op een iPhone 8 Plus genomen door Veronica Yoo uit de Verenigde Staten.

Waterval

Winnaar van de eerste plaats in de categorie natuur van de iPhone Photography Awards 2020 is deze prachtige foto van een waterval.

De foto is gemaakt op een iPhone 7 Plus door Lisi Li uit China.

Geen muren

Winnaar van de eerste plaats voor fotograaf van het jaar bij de iPhone Photography Awards 2020, deze afbeelding toont een irritant onafgemaakte maar schitterend geschilderde muur.

Gemaakt door Artyom Baryshau uit Rusland in India, is de afbeelding met de titel Geen muren gemaakt op een iPhone 6.

Onderdompeling

Dit is wat we een panoramische opname noemen. Wat een prachtige foto van Meteora, Griekenland.

Deze afbeelding met de titel Immersion, gemaakt door Garrine Tsang uit Canada op een iPhone XS, won de plaats in de panaroma-categorie van de iPjhoen Photography Awards 2020.

Kea bij Mount Luxmore

Avishai Futerman uit Isreal nam deze prachtige foto in Fiordland National Park, Nieuw-Zeeland op een iPhone XR.

De afbeelding won de tweede plaats in de categorie natuur van de iPhone Photography Awards 2020.

Duomo Di Milano

Deze afbeelding van de magnifieke Duomo Di Milano-kathedraal in Milaan, Italië, gemaakt op een iPhone X, won de eerste plaats in de categorie architectuur van de iPhone Photography Awards 2020.

Het is gemaakt door Haiyin Lin uit China.

Flamingos

We zijn helemaal weg van deze afbeelding van twee prachtige roze flamingos die zijn gemaakt met een iPhone 6S. De donkergroene bladeren en het mooie spiegelwater laten de dieren echt knallen.

Flamingos won de tweede plaats in de categorie dieren voor de iPhone Photography Awards 2020 en werd ingenomen door Ji Li uit China.

Suikerspin

Deze afbeelding van een kind dat op een bank zit met suikerspin voor hun gezicht, tovert een glimlach bij ons.

Cotton Candy, gemaakt in Vorontsovsky Park, Moskou door Ekaterina Varzar uit de Verenigde Staten op een iPhone 6, won de eerste plaats in de categorie kinderen van de iPhone Photography Awards 2020.

Marble Canyon

Deze verbluffende foto van de Marble Canyon in Arizona is gemaakt door Kaiwen Jiang uit China en won de eerste plaats in de categorie landschap van de iPhone Photography Awards 2020.

Jiang nam de foto op een XS Max.

Het vallen van de avond in de Dolomieten

Er gaat niets boven een zonsondergang en deze foto heeft zoveel schoonheid om te bewonderen. Nightfall at the Dolomites, gemaakt door Leo Chan uit Hong Kong op een iPhone 11 Pro, werd vastgelegd in Auronzo di Cadore, Italië.

Deze verbluffende foto won de eerste plaats in de categorie zonsondergang van de iPhone Photography Awards 2020.

De wolk

Deze toepasselijk genaamde, perfect ingelijste foto is gemaakt door Dominic Dähncke uit Spanje op Tenerife, Canarische Eilanden.

De Cloud behaalde de derde plaats in de categorie landschap van de iPhone Photography Awards 2020. Hij werd gemaakt op een iPhone 8 Plus.

Dromen in de mand

Een kleine baby doet een ongedwongen en ontspannend dutje midden in een veld in China. Op de achtergrond zijn arbeiders te zien die zich bezighouden met de dagelijkse sleur. We hopen alleen dat de ouders van dit kind in de buurt zijn.

Een ongelooflijke foto van het leven gemaakt op een iPhone 5S. Deze afbeelding werd in 2018 gekozen als winnaar van de tweede plaats in de lifestyle-categorie van de iPhone Photography Awards.

Jasper de Raptor

Van de winnaars van 2019 van de iPhone Photography Awards (categorie kinderen) komt deze afbeelding met een iPhone XS. Een simpele foto van een kleine jongen met een roofvogelmasker lijkt een dinosauruskind in de schaduw te laten zien.

De wankele

Soms zijn geweldige fotos slechts een kwestie van perspectief. Andere keren zijn het gewoon fantastische kiekjes van rare en prachtige locaties.

Dit schot werd gemaakt door Cocu Liu in de heerlijk glooiende straten van San Fransisco. Het gebouw is niet echt rommelig, dat is de camera.

Ik wil spelen

Gewoon een simpele foto van jongens die doen waar jongens goed in zijn: modderig worden en een geweldige tijd hebben. Deze afbeelding is gemaakt met een iPhone 7 Plus in Yangon, Myanmar en kreeg de derde plaats voor Fotograaf van het jaar 2018 bij de iPhone Photography Awards.

Een jonge jongen die zijn been verloor, keek naar zijn vrienden die voetballen, en hij zei dat hij wilde voetballen als hij kon.

Degene met de lange nek

Deze ongelooflijk humeurige, sfeervolle en perfect getimede foto werd gemaakt door Shuo Li met een iPhone 7 Plus.

Deze afbeelding werd geselecteerd voor de derde plaats in de categorie dieren bij de iPhone Photography Awards 2017 .

"Het werd genomen in Maasai Mara National Reserve, op 6 oktober 2016. Het was de laatste safari die dag, mijn vriend en ik verlieten Maasai Mara. De lucht was puur blauw met prachtige wolken, ik zag dat een giraffe Kigelia Africana at. We hebben onze SUV rond de giraf gereden en toen heb ik de beste hoek gevonden om deze foto te maken. "

Lilly pad meer

Een prachtig uitzicht op de natuur gemaakt op een iPhone 6S. Een eenzame boom staat in het midden van het frame, omringd door stilstaand water en massas Lilly-pads.

"Ik nam deze foto eind juni 2016 terwijl ik in Sigtuna, Zweden was. Ik gebruikte mijn oude iPhone 6s (native camera) en deed daarna wat lichte nabewerking met Snapseed, Photoshop Fix en VSCO. Deze foto had niet al te veel nodig In tegenstelling tot sommige van mijn anderen heeft de natuur het meeste werk hier gedaan. Dit was de beste opname van misschien wel een tiental opnames. "

Een virtueel beeld van een andere planeet?

We zullen eerlijk zijn, we weten niet zeker of we weten wat er aan de hand is met deze foto, maar we zijn er dol op. Een man in bijna volle astronautenuitrusting zit in de buurt van een biodome met een schijnbaar Oculus VR-headset. Misschien ervaart hij een virtuele kijk op de ruimte en probeert hij die zo overtuigend mogelijk te maken.

Een paar vossen

De winnende foto van de iPhone Photography Awards 2016 uit de categorie dieren toont een paar vossen die zich rond de fotograaf verzamelen. Door de hoek van de afbeelding lijkt het bijna alsof de snapper in een boom vastzat.

Wat gebeurt er hier?

Bruno Militelli maakte deze schitterende foto van zijn hond op zijn iPhone. We houden van een hilarische hondenfoto en deze is ook geweldig. We vragen ons af wat er zo interessant was.

Een coole kat

Deze man, wat een kerel. We zijn onder de indruk dat deze snapper erin geslaagd is om hun kat lang genoeg stil te krijgen om een foto te maken. Doe dit nooit terwijl u accessoires draagt.

Iemand heeft een bad nodig

De geneugten van ouderschap en jeugd samengevat in een heerlijk rommelige foto. Een klein kind dat op de iPhone wordt betrapt terwijl het midden in een massa modder en waanzin terechtkomt.

Een bloemenclose-up

Deze schitterende close-up van enkele klaprozen won Lone Bjørn in 2016 de eerste prijs in de bloemencategorie iPhone Photography Awards .

Geketend aan het water

Xia Zhenkai heeft deze afbeelding in China vastgelegd met een iPhone. De foto won vervolgens de eerste prijs in de categorie mensen van de iPhone Photography Awards in 2016 .

Kleurrijke flats

Deze afbeelding van Alex Jiang is geknipt op een Apple iPhone XS Max en geselecteerd als een van de winnaars van de Shot on iPhone-uitdaging .

Alex Jiang, geknapt in Hong Kong, paste de kleuren enigszins aan met behulp van de iOS Photos-app en Snapseed, maar koos verder de perfecte locatie voor een schitterend geposeerde foto.

Een van de juryleden, Chen Man, zei: "Dit is een foto gevuld met mooie kleuren en gevoel voor verhaal in de compositie. Als je inzoomt, kun je de details van elke familie en hun unieke touch zien. De basketbalring is precies in de midden van de foto, meer verhalen achter de afbeelding toevoegen. "

Ze buigt mee met de wind

Deze ongelooflijke foto van Robin Robertis werd geknipt en ingezonden voor de IPP Awards in 2016. De juryleden waren zo onder de indruk dat ze hem kozen als winnaar van de tweede plaats in de categorie Fotograaf van het jaar .

"Ik was op een iPhone-workshop en reünie met een vriend en leraar in Cape Cod. We gingen allemaal op pad om de perfecte zonsondergang te fotograferen. Ik heb de neiging om een paar dingen mee te nemen als ik op reis ben, waaronder deze prachtige rode paraplu. zonsondergangen en prachtige landschappen, ik fotografeer graag enkele menselijke aspecten in deze scènes. "

Gouden velden

Deze verbluffende foto van glooiende gouden velden werd vastgelegd door Robert Glaser uit Duitsland met zijn Apple iPhone 7. Hij werd gekozen als een van de winnaars van de Shot on iPhone-uitdaging en jurylid Kaiann Drance zei: "Prachtig dynamisch bereik. Er zijn details in de foto. in de wei, bomen en wolken. Mooie diepe lucht en aangename kleur in het algemeen. "

Havenwerker

Brendan O Se maakte deze close-upfoto van de vuile handen van een havenarbeider op een iPhone 6s in 2016. In 2017 werd de afbeelding ingediend bij de IPPAwards en geselecteerd als de eerste plaatswinnaar - en werd hij gekroond tot Fotograaf van het jaar .

"Ik heb deze foto gemaakt tijdens een fotowandeling in de vroege ochtend rond de haven van Jakarta in april 2016. Dit waren de handen van een havenarbeider die een pauze nam. Ik werd getroffen door de textuur die werd gecreëerd door het opgehoopte vuil op zijn handen."

San Juan National Forest

LieAdi Darmawan nam deze foto met een iPhone Xs en stuurde hem naar de Shot iPhone-uitdaging om als een van de winnaars te worden gekozen.

Hij legde uit hoe het tot stand kwam:

"Deze foto is genomen van mijn laatste backpacktocht in het San Juan National Forest in Colorado. Op mijn tweede avond backpacken in de wildernis van Colorado besloot ik naar de bergkam vlak naast de Ulysses S. Grant Peak te wandelen voor een zonsondergangopname ( direct na een dutje). De Ulysses S. Grant Peak zelf staat op ongeveer 4.000 meter, dus ik zat maar een paar meter lager! Ik wist niet goed wat ik kon verwachten toen de temperatuur begon te dalen en het zonlicht begon Ik was de enige die daarboven was overgebleven, waar een paar anderen lang waren afgedaald en vertrokken. Jongen, was ik blij daar lang genoeg te blijven om getuige te zijn van de wolken en grillige pieken die in brand begonnen te steken tijdens het gouden uur - Het was zon spirituele ervaring! Afdalen in het donker, alleen uitgerust met een koplamp, was geen gemakkelijke taak. Ik viel een paar keer naar beneden terwijl ik door steil zandig terrein sjokte. Ik miste zelfs een paar honderd meter mijn kampeerterrein. Maar terugkijkend was het allemaal de moeite waard. "

De juryleden van de wedstrijd waren zeker ook onder de indruk en het valt niet te ontkennen dat het een ongelooflijk uitzicht is.

De artiest

De winnaar van de tweede prijs in de categorie Photographer of the Year in de iPhone Photography Awards 2017 kwam uit Singapore met deze foto gemaakt met een Apple iPhone 6 Plus. Een straatartiest neemt een korte pauze van het optreden:

"Chinese traditionele straatopera maakt deel uit van de Chinese cultuur. Helaas is de jonge generatie in Singapore niet langer geïnteresseerd. Vandaar dat de straatopera snel verdwijnt. In plaats van hun uitvoering te filmen, besloot ik naar de achterkant van het podium te gaan om de De voorbereidende activiteit van artiesten. Ik zag deze ervaren artiest die een korte rustpauze nam en wachtte op zijn beurt om op te treden. Ik werd aangetrokken door de verlichting van het oude plastic gordijn, de elektrische ventilator en de algehele rustige sfeer. "

Een somber beeld van Utah

Deze afbeelding van Bernard Antolin is gemaakt op Apple iPhone Xs Max en toont een heerlijk humeurig uitzicht op Utah. De fotos van deze fotograaf zijn altijd zwart-wit en vaak verbluffend, we raden je aan om hun Instagram-feed te bekijken.

De juryleden van de shot on iPhone-challenge waren zeker ingenomen met de afbeelding. Kaiann Drance zei: "Ziet eruit als een eenvoudige scène, maar een goede keuze om zwart en wit te gebruiken om het een andere sfeer te geven. Helpt het dramatische contrast in de wolken en het omringende landschap naar voren te brengen."

Oog in oog

Huapeng Zhao maakte deze foto in de provincie YanTai ShanDong, China met hun iPhone 6. Er wordt een kleine jongen gezien die een klein visje voor zijn oog houdt. De zwart-witte afwerking van deze afbeelding voegt een humeurige sfeer toe waar we van houden. De juryleden deden dat ook, want deze foto werd geselecteerd als de tweede prijswinnaar voor Fotograaf van het jaar 2018 bij de iPhone Photography Awards.

Ik ontmoette deze jongen tijdens een wandeling langs de kust. Toen ik een foto van hem probeerde te maken, legde hij de vis die hij had gevangen voor zijn oog.

Genspireerd door Green Book

Andrew Griswold , art director en iPhone-fotograaf, nam deze foto op zijn iPhone XS en zei dat hij geïnspireerd was door de film Green Book uit 2018 met Viggo Mortensen en Mahershala Ali in de hoofdrol. De afbeelding werd geselecteerd als een van de winnaars van de Shot on iPhone-uitdaging en alleen Sebastien Marineau-Mes merkte op:

"Zeer unieke compositie en kleurenpalet, waarbij wordt ingespeeld op de sterke punten van iPhone XS. Wat ik het meest interessant vind, is het achtergrondpatroon, uniek uitvergroot en vervormd in elk van de waterdruppels. Ik ben aangetrokken tot het bestuderen en proberen uit te leggen wat dat patroon is. "

Een brutale vos

In 2014 nam Michael ONeal deze schitterende foto van een nogal brutaal uitziende vos in het besneeuwde landschap van San Francisco. De afbeelding werd gekozen als winnaar van de eerste plaats in de categorie dieren van de iPhone Photography Awards. Het is gemakkelijk in te zien waarom, want het is fantastisch.

Een kind in het wild

Een andere winnaar van de Shot on iPhone-uitdaging toont de dochter van Elizabeth Scarrott, omringd door de schoonheid van de natuur. Deze foto is gemaakt in Yosemite National Park en vastgelegd op de iPhone 8 Plus en is schitterend geposeerd en we zijn dol op de merkwaardige blik die op het gezicht van het kind is geëtst.

Rechter Brooks Kraft merkte op: "Een portret dat de verwondering van de kindertijd vastlegt in een prachtige omgeving. Geweldige compositie die zowel de persoonlijkheid van het kind als de ervaring in de omgeving laat zien."

Een dagje uit met het gezin

Van de kust van Zuid-Afrika komt deze fantastische familiefoto van een man en zijn twee kinderen die door het water waden. Een schitterend beeld van het gezinsleven Gefotografeerd op een iPhone.

Perspectief omdraaien

iPhone-fotograaf, Dina Alfasi uit Israël, legde deze wonderbaarlijke foto vast met een iPhone X. Een briljante perspectiefwisseling die ons hoofd pijn doet maar er prachtig uitziet.

Rechter Brooks Kraft, shot on iPhone challenge, zei: "Een uniek perspectief en een nieuwe kijk op het populaire onderwerp van reflecties tijdens het fotograferen. Ik vind het leuk dat het onderwerp duidelijk is, maar je weet niet echt zeker hoe de foto is gemaakt. De plas is de vorm van een hart, met mooie symmetrie van het onderwerp. De scherptediepte die iPhone in de normale modus heeft, maakte dit beeld mogelijk, een DSLR zou het moeilijk hebben gehad om alles scherp te houden. "

Een smakelijke maaltijd

We houden allemaal van een geweldige foto van een smakelijke maaltijd. Foodies zijn niet de enigen die een goede maaltijdfoto maken en deze op Instagram posten. Sofija Strindlund legde deze foto vast en stuurde hem naar IPPAAWARDS, waar hij in 2014 werd geselecteerd voor de derde plaats in de categorie voedsel .

Een kleurrijke kijk op onze wereld

Een blik op het Instagram-profiel van Nikita Yarosh en je krijgt snel een idee van de stijl van deze fotograaf. Hij maakt een aantal briljant kleurrijke en in het oog springende beelden vanuit verbazingwekkende hoeken. De resultaten zijn vaak indrukwekkend en ook opvallend. Deze specifieke afbeelding werd als winnaar gekozen door de juryleden van de shot on iPhone challenge.

Rechter, Luísa Dörr zegt: "Ik hou van de eenvoud van dit beeld, de compositie, het licht, de details, alles ziet er goed uit. Dan zie je een kleine lijn die er verkeerd uitziet en me doet nadenken over wat er is gebeurd, waar is deze plek, wie was daar. Voor mij is een goed beeld niet alleen een sterk of mooi beeld, maar het zet je er ook aan over na te denken - en te blijven nadenken. "

Vogels tijdens de vlucht

Een eenvoudige maar prachtige foto van de natuur op zijn best, terwijl vogels worden vastgelegd terwijl ze vliegen met behulp van een iPhone. Sommige filters zijn mogelijk toegepast, maar het valt niet te ontkennen dat de resultaten ongelooflijk zijn.

De architect-fan

Darren Soh is een architectuurfotograaf met oog voor prachtige gebouwen en interessante door mensen gemaakte constructies. Deze foto toont de weerspiegeling van een woonblok uit Singapore dat bijzonder aansprak. Hij plaatste deze afbeelding op Instagram en zei:

"De HBD volkshuisvestingswijk van Potong Pasir (Singapore), voltooid in 1984, heeft verschillende blokken met een duidelijk # skihellingdak die iconisch en synoniem zijn geworden aan de stad. Hier is een #reflectie van een van de blokken op het basketbalveld van de gemeenschapsclub die net was gewassen. De vogel zoals altijd is een bonus. "

Deze afbeelding werd ook gekozen als een van de winnaars van de Shot on iPhone-uitdaging, waarbij Phil Schiller zei: "Een reflectie die eruitziet als een schilderij, twee werelden zijn met elkaar in botsing gekomen. Je moet nadenken over waar en hoe deze foto is gemaakt, de vogel die in de hoek vliegt, vormt het enige teken van leven in een verder surrealistische compositie. "

Een slechte dag

Iemand heeft een slechte dag. Dit briljant geposeerde beeld toont een man die door de politie wordt weggevoerd met een onheilspellende sfeer terwijl omstanders toekijken. Deze foto van Gerard Collett werd geselecteerd als winnaar van de eerste plaats in 2014 voor de categorie nieuws en evenementen.

Een brutale chappy

Blake Marvin snauwde deze afbeelding met zijn iPhone XS Max en stuurde hem naar de Shot on iPhone-uitdaging, om vervolgens door de juryleden als een van de winnaars te worden gekozen.

Phil Schiller zei: "De gestolen blik tussen deze wasbeer / dief en fotograaf is van onschatbare waarde, we kunnen ons voorstellen dat het zegt als je langzaam achteruit loopt, hoeft niemand gewond te raken. Een mooi gebruik van zwart en wit, de focus op de wasbeer en de binnenkant van de holle stam zorgt voor een organische beweging bevroren in de tijd. "

Jongeren en vermoeiden

Een fantastische foto gemaakt door Athena Tan die op briljante wijze de jeugd en de wijsheid van ouderdom in één beeld vastlegt. Deze briljante foto werd ook op de iPhone vastgelegd en maakte in 2014 een ongelooflijke inzending voor de categorie iPhone Photography Awards iPhone Photography Awards mensen .

Tegenkomen

Geschoten op een iPhone X op het Burning Man-festival, bekijkt de Chinese iPhone-eigenaar Peng Hao de foto tijdens een zandstorm. "Ik nam deze foto in de woestijn in Nevada, VS, op het Burning Man-festival. Ik stond op een brug en zag twee mensen verdwaald in een zandstorm, maar na een tijdje kwam er iets heel bijzonders langs, een enorme zilveren bal. "

Een andere wereld

Dit soort foto laat zien hoe briljant flexibel smartphonecameras kunnen zijn. Ze zijn niet alleen geweldig in het maken van selfies en kiekjes van uw lunch, ze kunnen ook worden gebruikt voor landschapsfotos, stillevens en nog veel meer.

Grote zus

De hoofdprijswinnaar van de iPhone Photography Awards 2019 was Gabriella Cigliano uit Italië met haar foto Big Sister. Opgenomen in Zanzibar, Tanzania op een iPhone X. Het vastleggen van dat perfecte moment kan op elk moment gebeuren, volgens Cigliano, die de winnende foto maakte terwijl hij een maand lang les gaf in Tanzania. "Voordat we teruggingen naar Italië, stopten we in Zanzibar, waar deze foto werd genomen. Ik vraag me nog steeds af hoe ik dat exacte moment in al zijn schoonheid kan vastleggen. Ik was net aan het observeren, een paar meter van hen vandaan, maar ze waren waarschijnlijk nieuwsgieriger naar ik dan ik over hen was, en dat is waarschijnlijk de reden waarom het meisje naar mij keek. We konden niet veel praten, behalve een paar woorden in het Swahili die ik de afgelopen weken had geleerd, maar die kinderen konden zeker met hun ogen praten. Het was een van de mooiste dingen die ik in mijn leven heb gezien, en ik zal het voor altijd in mijn geheugen bewaren. Het beste was om hen en hun moeders de fotos te laten zien, voor sommigen was het de eerste keer dat ze hun gezichten, en hun opwinding was onverklaarbaar, helaas was mijn iPhone in hun handen en kon ik dat niet vastleggen! "

Een doordringende blik

Ze zeggen dat schoonheid in de ogen van de toeschouwer is. Soms zit die schoonheid gewoon in hun ogen. Dit prachtige shot laat zien dat iPhone-fotos al jaren fantastisch zijn. Deze foto van Kim Hanskamp is al in 2013 genomen en geselecteerd als winnaar in de categorie mensen van de iPhone Photography Awards.

Sorry, geen film vandaag

Volgens Yuliya Ibraeva die "Sorry, geen film vandaag" maakte, was het een hete zomerdag in Rome, Italië, zelfs het asfalt smolt toen hij deze telefoon op zijn iPhone 7 Plus keek. "We besloten te ontsnappen uit het stadscentrum om de eeuwenoude bomen van de Borghese-tuinen te zien en een Italiaanse film te kijken, maar toen we aankwamen begon de stromende regen. We hebben de film niet gezien, maar ik heb prachtige fotos gemaakt. Het was geweldig. reismoment wil ik nooit meer vergeten.

Schaduwen en zonlicht

Tomas Stankiewicz legde dit adembenemende beeld van een lege en rustige straat vast met alleen zijn iPhone. Er zijn prachtige schaduwen en lichtstralen te zien die zich uitstrekken over het verharde oppervlak voor ons.

Zee strepen

Sea Stripes is gemaakt op het strand van Santa Rita, Portugal, waar de gestreepte strandtenten heel typerend zijn en de toon zetten van de goed georganiseerde en zomerse dorpjes. Meespelend met deze strandstemming, belichaamt een bader in de verte de geest in een gestreept overhemd. Verbazingwekkend geschoten op iPhone SE, waaruit blijkt dat je de nieuwste iPhone van Apple niet nodig hebt om het goed te doen, hij is gemaakt door Diogo Lage.

Wilde hengst

Op een wijd open landweg zie je vaak dieren oversteken en proberen in veiligheid te komen. Je zult echter niet vaak een paard over je pad zien schieten. Deze iPhone-fotograaf is erin geslaagd precies dat te fotograferen, terwijl wat een wilde hengst lijkt te zijn, over de weg voor zich uit rent. Deze afbeelding werd in 2013 gekozen als winnaar van de eerste plaats in de dierencategorie van de iPhone Photography Awards .

Een sneeuwnacht in Moskou

Deze foto werd in Rusland gemaakt door Konstantin Chalabov en toont een dramatisch nachtelijk shot van het koude en onheilspellende, maar toch geheel mooie landschap. De foto is geselecteerd als een van de winnaars van de foto-uitdaging van Apple in de nachtmodus en het is gemakkelijk te begrijpen waarom.

Collapcity

Een prachtig stukje abstracte fotografie dat laat zien wat op het eerste gezicht een raar prachtig schilderij van een stedelijk landschap lijkt. Dit zijn echter echte gebouwen uit Polen en een echte foto is op een iPhone geknipt .

"Deze foto is een gevel van een van de meest herkenbare gebouwen in Pozna, het voormalige Polonez Hotel (gesloten en heropend als

een studentenhuis). Beschouwd als zeer modern en luxueus in de jaren 80, is het in de jaren 2000 in verval geraakt. "

Klassieke Lofoten-uitzichten

Weer een schitterende nachtopname, deze keer pronken met de schoonheid van de Lofoten-eilanden in Noorwegen. Deze foto van Rustam Shagimordanov toont een wonderbaarlijk boeiend uitzicht op de eilanden met kleine rode huizen met een prachtige rotswand op de achtergrond.

Kaiann Drance reageerde op deze afbeelding door te zeggen: "Een boeiende opname van een winterdorp aan zee, dat koud moet aanvoelen, maar er toch warm uitziet met de gloed tegen de rotsen en lichten in de rode hutten, wat een verhaal over de mensen binnenin uitnodigt."

Vrijdagmoskee van Isfahan

Een prachtig ingelijst uitzicht op een moskee die een verbazingwekkende weerspiegeling van het uitzicht voor je laat zien. Deze afbeelding is gemaakt met een iPhone 7 en won in 2018 de tweede plaats in de architectuurcategorie van de iPhone Photography Awards.

"Dit is een van de oudste moskeeën in Iran en is het resultaat van voortdurende bouw, wederopbouw, toevoegingen en renovaties op de site van rond 771 n.Chr. Tot het einde van de 20e eeuw."

Nachtmarkten in Peking

Yu "Eric" Zhang gebruikte hun iPhone om deze geweldige foto te maken van Beijing, China te midden van de drukte van nachtmarkten. De module doet goed werk om het verschil tussen schaduwen en het licht te benadrukken. Zelfs feloranje sportschoenen van een omstander oppakken.

Lucht

Een goed getimede foto laat zien dat de nieuwere iPhones in staat zijn tot indrukwekkende actiefotos. Een kleine jongen vangt wat lucht in een skatepark terwijl zijn vriend toekijkt. Deze foto is gemaakt op een iPhone X in een skatepark in Haifa, Israël. Het kreeg de tweede plaats in de categorie kinderen bij de iPhone Photography Awards 2018 .

"Onderdeel van een serie gemaakt in Skatepark. Ik was gefascineerd door deze jonge kinderen, die urenlang trainden om continu te verbeteren en grotere dingen te bereiken."

Een kleurrijke lichtshow

Deze afbeelding is afkomstig van de inzendingen voor de 13e jaarlijkse iPhone Photography Award-prijzen en lijkt een eindeloos aantal lichten te laten zien die s nachts op onverklaarbare wijze uit de grond springen. Een fantastisch schot.

De Kerid

Deze iPhone X-foto toont een schitterend uitzicht op de landschappen van IJsland. Vanuit deze hoek is de fotograaf Naian Feng erin geslaagd een foto te maken van een bevroren vulkaan. De slapende vulkaan Kerid is nu slechts een krater met een vulkanisch meer.

In het hartje van de winter bevriest het oppervlak van het meer en zijn er toeristen, maar vanaf hier lijkt het alsof de mensen beneden aan het schaatsen zijn.

Sky steigers

Sari Sutton maakte deze afbeelding op hun iPhone X in Busan, Zuid-Korea, en de jury koos het als een van de winnaars van de IPPAWARDS in 2019. Een eenvoudige afbeelding van een gebouw geverfd met hemelsblauwe kleuren en versierd met donzige witte wolken.

Deze prachtig ingelijste afbeelding, gemaakt in het Radisson Blu Hotel in Lyon, toont het wonder van de architectuur van het gebouw en de kracht van de iPhone XR. Een geweldige foto en een al even geweldig uitzicht.

Viering

Een prachtig feest vastgelegd op de iPhone. We weten niet zeker waar deze foto is gemaakt, maar we houden van de combinatie van kleur en licht - waarbij de mensen schijnbaar gekleed in duivelspakken licht in de lucht verliezen.

Het bos van Duitsland

Uit de bossen van Hörlkofen, Bayern, Duitsland komt deze fantastische foto gemaakt op iPhone.

Deze afbeelding werd door Apple gebruikt als een voorbeeld van de geweldige mogelijkheden van iPhone-fotografie en om anderen aan te moedigen mee te doen aan de Shot on iPhone Challenge .

Maar Mariko Klug is niet alleen een one-hit wonder, maar een iPhone-fotograaf met een serieus talent.

Nachtstand

De foto van Eric Zhang is een fantastische demo van de nachtmodus op de iPhone 11 Pro Max. Glorieuze kleur en een foto die meteen de aandacht trekt.

Husky op iPhone XS

Deze foto en soortgelijke fotos werden in 2018 door Apple gebruikt om te demonstreren hoe zowel amateurs als professionele fotografen ongelooflijke fotos konden maken op de iPhone XS en iPhone XS Max.

Een eenvoudig beeld van een gelukkige husky, betrapt op het zonnebaden in heerlijk warm zonlicht.

Geschreven door Adrian Willings.