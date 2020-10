Waarom is dit het beste moment om uw iPhone in te ruilen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dit is het beste moment om uw iPhone in te ruilen of te verkopen. Waarom? Het is omdat de prijzen binnenkort zullen dalen vanwege de lancering van de iPhone 12. Het beste wat u kunt doen, is nu een inruilprijs bevestigen om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke prijs krijgt.

CompareMyMobile schat dat je na de lancering van een nieuwe iPhone vier dagen bedenktijd hebt om te verkopen of te upgraden om de beste prijs te krijgen. Ja - dat is nu!

De inruilsite zegt dat in de week voorafgaand aan een Apple-evenement en in de vier dagen na het evenement de waarde van iPhones niet echt afneemt, maar dat vervolgens de prijzen aanzienlijk daalden.

De meeste inruilsites garanderen het aanbod dat ze je geven gedurende een week of twee - CompareMyMobile garandeert bijvoorbeeld je iPhone inruilprijs gedurende 14 dagen.

MusicMagpie zegt dat handsets in de 24 uur na een aankondiging van Apple tot 30 procent van hun waarde kunnen verliezen. Compare and Recycle is van mening dat de afschrijving lager is op modellen met lagere capaciteiten. Lagere capaciteiten zijn dus logischer als u jaar na jaar gaat verkopen en upgraden.

Interessant genoeg zijn modellen met een hogere capaciteit de beste keuze als je je telefoon voor een lange tijd wilt houden, vooral als je voor een Pro-iPhone gaat.

Laten we in termen van recente iPhone-handsets eens kijken naar de iPhone X en XS. MusicMagpie denkt dat de iPhone X zijn waarde hoger heeft gehouden dan elk ander Apple-model dat de afgelopen jaren is uitgebracht. Na zes maanden op de markt had de iPhone X een inruilprijs van £ 610 - een afschrijvingspercentage van 39%. De inruilwaarde van de iPhone XS was na zes maanden slechts £ 404.

Compare and Recycle suggereert dat de inruilprijzen van de iPhone X in juli records braken. De gegevens van het bedrijf over het volgen van prijzen onthulden voor het eerst in 8 maanden een piek van 15 procent in de wederverkoopprijzen.

De recycler zegt dat iPhone 11 een ander voorstel was dan de iPhone X en XS, omdat het werd gelanceerd tegen een lagere prijs dan de XS. De inruilprijs van de XS was echter bijna 50% lager dan de winkelprijs, terwijl de iPhone XR zijn waarde beter vasthield.

Compare and Recycle suggereert dat lagere capaciteiten een hoger percentage van hun waarde behouden. De 64 GB iPhone 11 heeft momenteel 72 procent van zijn waarde in handen, vergeleken met de 256 GB iPhone 11 Pro Max, die 53 procent is.

We weten al een tijdje dat iPhones de neiging hebben om meer waarde te behouden dan andere handsets. Vergeleken met Samsung-toestellen blijven Apple-prijzen erg gunstig in vergelijking met concurrenten als Samsung. Vijf maanden na de lancering behield de S8 Plus 52 procent, de S9 Plus 51 procent en de S10 Plus slechts 41 procent.

De Google Pixel 3a verloor maar liefst 62 procent van zijn waarde, terwijl de Huawei P30 (niet P30 Pro, let op) een inruilwaarde heeft van slechts £ 75, met een verlies van maar liefst 89 procent.

Apple biedt ook een eigen programma aan, Apple GiveBack genaamd in de VS, of de link hier in het VK waarmee je verschillende apparaten kunt inruilen (ze hoeven niet van Apple te zijn) in ruil voor een Apple Store-cadeaubon.

De vermelde prijzen geven u echter vaak niet zon goede deal als elders. Rivaliserende recyclers springen hier natuurlijk snel op in, aangezien SellMyMobile vorig jaar zo ver is gegaan om een prijsvergelijkingstabel uit te geven van de contrasterende prijzen die worden aangeboden voor de iPhone X. Zoals altijd is ons advies om rond te kijken.

Geschreven door Dan Grabham.