(Pocket-lint) - Winkelen in 2020 is voor de meesten van ons misschien onherkenbaar veranderd, maar dat weerhoudt Apple er niet van om overal ter wereld nieuwe winkels te openen met adembenemende architectuur.

Apple staat bekend om zijn indrukwekkende winkels, of ze nu in de VS, Europa of Azië zijn. Of ze nu speciaal zijn gebouwd of achteraf in oude gebouwen worden ingebouwd, en of je Apple nu leuk vindt of niet, je moet toegeven dat het als geen andere winkelketen ter wereld is.

Daarom hebben we de meest indrukwekkende winkels van over de hele wereld uitgekozen, inclusief de nieuwste winkel in Singapore. De nieuwe winkel, die in september 2020 is geopend, bevindt zich in Marina Bay Sands in Singapore en is de eerste Apple Store die direct aan het water zit.

Apple Marina Bay Sands is volledig omgeven door water en biedt bezoekers van de winkel een ononderbroken panoramisch uitzicht van 360 graden over de stad en de spectaculaire skyline terwijl ze winkelen voor de nieuwste iPhone .

Hier zijn onze favoriete winkels van over de hele wereld. Bij hoeveel ben je geweest?

Apple Dubai Mail, Dubai

Het door Foster + Partners ontworpen gebouw, geopend in april 2017 op een steenworp afstand van de beroemde Burj Khalifa, heeft een gebogen winkelpui van 186 voet en een balkon met uitzicht op s werelds hoogste wolkenkrabber en de nabijgelegen Dubai Fountain. In feite moedigt Apple zijn shoppers aan om de locatie te gebruiken om de spectaculaire fonteinshows in de avond te bekijken naast het kopen van een Mac of iPhone. Om de intense hitte het hoofd te bieden, wordt de winkel overschaduwd door koolstofvezel "zonnevleugels" geïnspireerd op de traditionele Arabische Mashrabiya om de winkel koel te houden en met een breedte van 55 meter vormen de 18 panelen een van s werelds grootste kinetische kunstinstallaties.

Apple Regent Street, Londen

De eerste winkel van het bedrijf in Europa werd in oktober 2016 heropend na maanden van renovaties. Het was een van de eerste winkels die het nieuwe ontwerpethos van Apple presenteerde en waar vrijwel overal bomen en Castagna-steen te zien zijn. In nauwe samenwerking met Foster + Partners heeft Apple de monumentale buitengevel van het gebouw van Portland-steen, Carrara-marmer en handgesneden Venetiaanse smalti-glastegels gereinigd en bewaard om ervoor te zorgen dat het gebouw dat eigendom is van Crown Estate in overeenstemming bleef met de rest van de straat.

Apple Krntner Strae, Wenen

De eerste Oostenrijkse winkel van het bedrijf, geopend in februari 2018, bevindt zich tussen de Stephansdom en de Weense Staatsopera. Het is ontworpen met het originele monumentale gebouw in gedachten, en heeft twee niveaus, een hoekingang en herstelde zichtbare kolommen met grote raamopeningen.

Apple Schildergasse, Keulen

Apple Schildergasse in Keulen is de eerste winkel in Duitsland met het nieuwste winkelontwerp van Apple dat langzaam over de hele wereld wordt uitgerold. De dubbelhoge grote hal van Apple Schildergasse in Keulen heeft een ronde, hangende glazen trap. Apple, geopend in maart 2017, ging zelfs zo ver als het herstellen van de historische gevel.

Apple Park bezoekerscentrum, Cupertino

Het Apple Park Visitor Center, geopend in november 2017, bevindt zich net buiten het hoofdkantoor van het bedrijf in Cupertino. Hoewel het niet zo groots is als veel van de Apple-winkels over de hele wereld, is het nog steeds een volledig functionerende winkel en verkoopt het Apple Park-mechanica die je nergens anders zult vinden. Het vrijdragende koolstofvezeldak van het bezoekerscentrum lijkt te zweven en wordt alleen ondersteund door met steen beklede kernen en geen andere externe kolommen voor ondersteuning. Bezoekers van de winkel kunnen Apple Park verkennen via een 3D-model van de campus dat tot leven is gebracht door augmented reality via een iPad of iPhone. Gasten zijn ook van harte welkom om naar boven te gaan naar het dakterras voor uitzicht op de hoofdcampus. En ja, er is zelfs een "Cafe Macs" coffeeshop waar je vanuit kunt werken.

Apple Piazza Liberty, Milaan

Net buiten de Corso Vittorio Emanuele, een van de meest populaire voetgangersstraten in Milaan, heeft deze winkel een glazen fontein die zowel de ingang van de winkel is als een achtergrond voor het grote amfitheater in de openlucht.

De piazza is 24 uur per dag open voor het publiek en er zullen het hele jaar door evenementen zijn.

Apple Sanlitun, Peking

Herbouwd op de voetafdruk van de oorspronkelijke Apple Store in Sanlitun, deze nieuwe versie is twee keer zo groot en is te vinden op het open plein van Taikoo Li in Sanlitun.

Op het dak staat een zonnepaneel dat stroom zal leveren aan de onderstaande winkel, die, zoals alle Apple-faciliteiten wereldwijd, uitsluitend op hernieuwbare energie draait.

Apple Central World, Bangkok

Apple Central World, de tweede en grootste winkellocatie in Thailand.

De winkel bevindt zich in het hart van Ratchaprasong, het iconische kruispunt van Bangkok, en heeft een volledig glazen ontwerp, gehuisvest onder een vrijdragend Tree Canopy-dak.

Eenmaal binnen kunnen klanten tussen twee niveaus reizen via een wenteltrap die zich om een houten kern wikkelt (afgebeeld). En als je klaar bent, spring je gewoon op de aangrenzende Skytrain.

Apple Michigan Avenue, Chicago

De winkel, geopend in oktober 2017, bevindt zich op Pioneer Court en kijkt uit over de Chicago River. Omsloten door glas, in plaats van te proberen te vechten tegen het landschap, omarmt de winkel het terrasontwerp met twee trappen aan weerszijden van het belangrijkste winkelgebied en Forumruimte op de benedenverdieping.

Apple Union Square, San Francisco

Je zou verwachten dat Apples geboorteplaats Apple Store iets speciaals is, maar in plaats van een ouder gebouw te moderniseren zoals in zoveel van zijn winkels in Europa, is de Union Square-winkel een modern, op zichzelf staand gebouw op zich. De winkel is geopend in mei 2016 en heeft 12 meter hoge schuifdeuren langs de voorkant van de winkel, zodat mensen ononderbroken kunnen binnenlopen vanaf Post Street en Union Square om te genieten van het met kunst gevulde plein met zitplaatsen, openbare wifi, een 15 meter hoge hoge “groene muur” en regelmatige akoestische optredens. De winkel profiteert van de Californische zon en wordt aangedreven door 100 procent hernieuwbare energie, inclusief energie die wordt geproduceerd door fotovoltaïsche panelen die in het dak van het gebouw zijn geïntegreerd.

Apple Marche Saint-Germain, Parijs

Apple Marché Saint-Germain, Apples eerste winkel op de linkeroever en derde in Parijs. De winkel werd geopend in december 2016 en is bekleed met kalksteen van Sebastopol Saint Maximin. De site dateert uit de 14e eeuw, maar Apple is pas onlangs verhuisd.

Apple Marina Bay Sands, Singapore

De in 2020 geopende Apple Marina Bay Sands-winkel, volledig omringd door water, biedt bezoekers van de winkel een ononderbroken panoramisch uitzicht van 360 graden over de stad en de spectaculaire skyline terwijl ze de nieuwste Apple-technologie kopen.

Volgens Apple is de bol een eerste in zijn soort, volledig glazen koepelconstructie die volledig zelfdragend is, bestaande uit 114 stukjes glas met slechts 10 smalle verticale stijlen voor structurele verbinding. Indrukwekkend.

Geschreven door Stuart Miles.