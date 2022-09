Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vóór de iPhone X die in 2017 kwam, was het maken van een screenshot op de iPhone hetzelfde voor generaties van het toestel. Je drukte gewoon kort op de power- en home-knop samen, en zomaar werd een screenshot gemaakt en opgeslagen in je galerij. Dit is nog steeds het geval voor iPhones met de Touch ID-homeknop.

Het is echter iets anders voor iPhones die Apple's Face ID hebben en geen thuisknop, waaronder de iPhone 11, iPhone 12-modellen, de iPhone 13-modellen en de nieuwste iPhone 14-modellen.

Hier lees je hoe je een screenshot maakt op de iPhone X, XS, XS Max, XR, iPhone 11, iPhone 12, de iPhone 13-modellen en de iPhone 14-modellen.

Hoe maak je een screenshot op de iPhone

Om een screenshot te maken op een iPhone met Face ID, zoals de nieuwste iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro en en iPhone 14 Pro Max, druk je de zijknop en de knop Volume omhoog samen in.

Als u beide tegelijk indrukt, wordt een afbeelding van het scherm opgeslagen en ziet u een voorbeeld in de linkerbenedenhoek. Als je het niet wilt bewerken of markeren, veeg je het gewoon weg of doe je niets, en wordt er een kopie opgeslagen in je Foto's-app, onder de categorie Schermafbeeldingen, en in je Bibliotheek.

Markeer

Als je het screenshot hebt gemaakt, maar het wilt bewerken of markeren, dan kun je linksonder op de voorbeeldafbeelding tikken.

Hier krijg je een aantal opties, waaronder het markeerpictogram bovenaan waarmee je op de schermafbeelding kunt krabbelen en verschillende aanpassingen kunt doen. Er is een pen, stift, potlood, gum, lasso om uit te snijden, en opties voor het kleurenpalet. Je kunt ook op het '+'-symbool drukken om meer gereedschappen te krijgen, zoals tekst, handtekening, een vergrootglas en voorgedefinieerde vormen zoals cirkels en vierkanten.

U kunt het ook bijsnijden tot de gewenste vorm, het delen via het pictogram Delen in de rechterbovenhoek, of de functie Live tekst gebruiken door op het pictogram in de rechteronderhoek te tikken.

Opslaan en delen

U kunt het screenshot op elk moment opslaan of verwijderen door linksboven op 'Gereed' te klikken. Hier krijgt u de optie Opslaan in foto's of Screenshot verwijderen.

Wil je het screenshot delen met iemand anders of opslaan in Bestanden, dan kun je op het pictogram Delen drukken en vervolgens de betreffende dienst kiezen.

Als je het hebt opgeslagen of verzonden, kun je op 'Gereed' klikken en het screenshot verwijderen als je het niet meer wilt.

Nog een tip?

Als je een screenshot maakt van een Safari-pagina, is er nog een handige kleine tip die je moet weten. We hebben er een apart artikel over dat je hier kunt lezen, maar in een notendop, volg deze stappen hieronder om een volledige pagina screenshot van een hele webpagina te krijgen zonder te scrollen:

Open de Safari-webpagina die u wilt screenshotten > Houd de zijknop en het volume omhoog tegelijkertijd ingedrukt > Tik op het screenshotvoorbeeld linksonder in uw scherm > Tik op het tabblad 'Volledige pagina' > Tik op 'Gereed' in de linkerbovenhoek > Druk op 'PDF opslaan in bestanden' > Selecteer waar en druk op 'Opslaan'.

