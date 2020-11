Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Begin 2019 gaf Apple toe wat veel mensen al een tijdje vermoedden: AirPower, de langverwachte oplaadmat, was dood.

Het werd gedood door Apples wens om apparaten op te kunnen laden waar je ze ook in de mat legt in plaats van bijvoorbeeld een enkele positie voor de Apple Watch te hebben.

Volgens een aantal bronnen zou de mat echter eind 2020 kunnen lanceren - slechts drie jaar nadat deze voor het eerst was aangekondigd. Het kan maar liefst $ 250 (eek) kosten. Dit lijkt echter nog zeer onwaarschijnlijk en we denken dat Apple met een alternatief komt. Het is misschien helemaal niet erg, aangezien de accessoiremarkt al behoorlijk verzadigd is, niet in de laatste plaats met talloze AirPower-achtige driedubbele iPhone-, Watch- en AirPods-matten.

Naast compatibele iPhones zou AirPower ook Apple Watch en de AirPods 2 hebben opgeladen met een draadloos oplaadetui plus AirPods Pro

Zou alle Qi-compatibele apparaten hebben opgeladen

Apples AirPower was ingesteld als een draadloze oplaadmat die, net als andere, op de muur kan worden aangesloten, maar elektrische lading via alleen contact naar compatibele apparaten overbrengt. U plaatst uw apparaten er gewoon op en ze laden zonder kabel en met minimale poespas op.

De iPhone X, iPhone 8 en 8 Plus, iPhone XS, XS Max, XR, iPhone 11-serie, iPhone SE (2020) en iPhone 12-serie zijn allemaal voorzien van draadloos opladen en werken met honderden bestaande Qi-oplaadmatten en accessoires .

AirPower zou naast de iPhone en AirPods 2 ook Apple Watch opladen met draadloos oplaadetui en AirPods Pro. Het zou groot genoeg zijn geweest om ze alle drie tegelijk op te laden: je iPhone, Watch en AirPods. Er zijn nu talloze matten van derden die hetzelfde doen, maar niet met de mogelijkheid om apparaten willekeurig te plaatsen die Apple wilde.

Begin 2020 had Apple-leaker Jon Prosser bronnen die hem bevestigden dat het project nog volop gaande is en dat Apple zijn droom over draadloos opladen niet opgeeft. Bloomberg lijkt dit idee ook te ondersteunen. Prosser werd echter bedrogen door een duidelijk neppe mockup-mat die naar hem was gelekt - en hij deed zijn uiterste best om die te verdedigen - en we weten niet meer zeker of hij een betrouwbare bron is.

Prosser zei dat de mat destijds de codenaam C68 had en een niet onbelangrijke $ 250 zal kosten met een waarschijnlijke lanceringsdatum eind 2020. Zonder teken van de mat bij de lancering van de iPhone 12-serie of de lancering van Apple Watch Series 6, is de droom is langzaam aan het slinken, hoewel Apple een ander evenement heeft aangekondigd voor 10 november, dus het is nog niet helemaal dood.

Er zal blijkbaar een Apple A11-chip in zitten om de warmte te beheren en de laadspanning te regelen.

Voldoet niet aan de hoge eisen van Apple

Het project werd daardoor geannuleerd

De oplaadmat werd oorspronkelijk aangekondigd in 2017 en we dachten later dat we hem daarna op verschillende punten zouden kunnen lanceren. Het is nooit gebeurd.

Apple zei in een verklaring per e-mail dat AirPower gewoon niet voldeed aan de hoge normen:

"Na veel moeite hebben we geconcludeerd dat AirPower niet aan onze hoge normen zal voldoen en hebben we het project geannuleerd. Onze excuses aan de klanten die uitkeken naar deze lancering. We blijven geloven dat de toekomst draadloos is en we zijn vastbesloten om te pushen de draadloze ervaring vooruit ”, aldus Dan Riccio, senior vice president hardware engineering van Apple, in een verklaring.

De mat werd duidelijk vrij laat geannuleerd - begin 2019 werd hij opnieuw gespot op de webserver van Apple, terwijl de AirPods 2-box die we ontvingen AirPower bij naam vermeldt, zoals je hieronder kunt zien.

Een andere versie van de doos - waarvan we denken dat het een pre-releaseversie is - toonde een diagram van AirPower op de achterkant.

Bovendien dachten we dat het in productie was gegaan. ChargerLAB sprak eind 2018 met iemand binnen de toeleveringsketen van Apple die zei dat de productie van AirPower was begonnen .

De bron noemde Luxshare Precision als fabrikant en zei dat het bedrijf ook de maker van AirPods is. In januari werd ook gemeld dat de Lite-On Semiconductor hardware voor AirPower vervaardigde .

Te heet, te veel spoelen

De wens om apparaten overal te kunnen plaatsen was te uitdagend

Volgens Bloomberg had de mat eind 2018 te maken met verschillende problemen, waaronder technische problemen met het interne circuit. Volgens Chongdiantou zou de mat maar liefst 22 oplaadspoelen hebben verwerkt (dit aantal was omstreden, maar het is veel).

Waarom zoveel spoelen? Het idee was dat het je apparaat zou opladen waar je het ook op de mat legt. U hoeft niet precies te zijn met uw plaatsing van bijvoorbeeld een Apple Watch. En blijkbaar waren er verschillende maten spoelen die elkaar overlapten. En dat veroorzaakte hitte- en interferentieproblemen.

De bekende Apple-blogger John Gruber van Daring Fireball zei in 2018 dat de vertraging van AirPower inderdaad te wijten was aan "het ontwerp met meerdere spoelen dat te heet werd - veel te heet".

Sonny Dickson voegde toe dat "het mechanisme dat wordt gebruikt voor het opladen van meerdere apparaten ... buitengewoon moeilijk te bouwen of te verfijnen is, en heeft geleid tot een aanzienlijke hoeveelheid interferentie ... wat de efficiëntie van de oplaadmat vermindert, en bijdraagt op de hitteproblemen waarmee ingenieurs worden geconfronteerd. "

Terug naar Gruber: "Apple werd kennelijk beïnvloed door argumenten dat ze een manier konden bedenken om het niet heet te maken. Ze hadden het duidelijk bij het verkeerde eind." Volgens Dickson waren er ook softwareproblemen, waarbij de mat de oplaadgegevens van AirPod en Apple Watch niet terugkoppelde naar de iPhone - het oorspronkelijke concept van Apple liet realtime oplaadniveaus zien die op je iPhone werden weergegeven (net zoals je nu voor AirPod of Apple Watch krijgt in de iOS-batterijwidget).

Hier is een geschiedenis van de geruchten en lekken rondom AirPower.

Apple heeft uitnodigingen gestuurd voor een ander speciaal evenement, dat op 10 november zal plaatsvinden. De uitnodiging zegt "Nog één ding", maar er worden geen verdere hints of details onthuld.

Apple heeft de iPhone 12-serie onthuld tijdens een evenement op 13 oktober. Geen teken van de mat.

Als dit gerucht waar is, zou de nieuwe iPhone-oplader op dezelfde manier aan de achterkant van de iPhone worden bevestigd als de Apple Watch-oplader op de Watch. Het is in wezen een grotere schijf die mogelijk het middelste deel van uw iPhone zou bedekken.

Apple hield zijn speciale Time Flies-evenement op 15 september, maar het evenement was gericht op nieuwe iPads, evenals de Apple Watch Series 6, Apple Watch SE en nieuwe diensten zoals Fitness +.

Apple kondigde een virtueel speciaal evenement aan voor 15 september 2020. Het is niet bevestigd welke producten op het evenement zullen worden onthuld, maar de AirPower is mogelijk omdat dat zou samenvallen met de geruchten over een releasedatum van eind 2020.

Een Bloomberg-rapport suggereerde dat Apple nog steeds werkt aan een minder ambitieuze versie van de AirPower draadloze oplaadmat. Het rapport ging over een draadloos start-upbedrijf genaamd Aira, zei: "Meer dan een jaar na de ondergang van AirPower ontwikkelt Apple een minder ambitieuze draadloze oplader voor de iPhone."

Technisch analist Jon Prosser deelde afbeeldingen van het apparaat (zie hierboven) en zei dat het een USB-C-kabel zou gebruiken voor stroom in plaats van Lightning. Hij beweert ook dat Apple nu Apple Watch met de mat laat werken.

Prosser zegt nu dat de mat de codenaam C68 heeft en een niet onbelangrijke $ 250 zal kosten met een waarschijnlijke lanceringsdatum eind 2020. Er zal blijkbaar een Apple A11-chip in zitten om de warmte te beheren en de laadspanning te regelen terwijl de Lightning-kabel momenteel wordt aangesloten op de kant; dit is misschien niet zo

Technisch analist Jon Prosser heeft bronnen die hebben bevestigd dat het project nog aan de gang is . Het ontwerp van de hoofdspoel lijkt te zijn voltooid met prototyping die plaatsvindt. Prosser zegt echter dat een belangrijk probleem het gebrek aan Apple Watch-ondersteuning in het prototype is.

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Britta O'Boyle.