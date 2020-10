Apple iPhone 12-evenement: hoe te kijken en wat te verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het bedrijf zal waarschijnlijk de volgende iPhone, waarvan men denkt dat hij iPhone 12 heet, onthullen tijdens het live gestreamde evenement. Typisch, Apple kondigt in september zijn nieuwste smartphone aan. Vanwege de pandemie van het coronavirus doet het dit jaar echter dingen iets later dan normaal. Het zei naar verluidt afgelopen zomer dat we konden verwachten dat de volgende iPhone laat aankwam. Toen, in september, onthulde Apple alleen nieuwe Apple Watches en iPad, zonder woord op iPhone 12.

Maar nu, zoals beloofd, zijn er nieuwe uitnodigingen voor evenementen geland .

Het evenement van Apple vindt plaats op dinsdag 13 oktober 2020 en begint om 10.00 uur PDT - lokale tijd voor Cupertino. Hier zijn de verschillende regionale tijden:

US West: 10.00 uur PDT

10.00 uur PDT US Oost: 13:00 EDT

13:00 EDT VK: 18:00 uur BST

18:00 uur BST Centraal-Europa: 19.00 uur CEST

19.00 uur CEST China (Peking): 01:00 uur CST (16 september)

01:00 uur CST (16 september) Japan: 2 uur JST (16 september)

2 uur JST (16 september) Australië (Sydney): 3 uur AEST (16 september)

Je kunt het evenement hier waarschijnlijk bekijken, aangezien Apple het evenement doorgaans op YouTube streamt. We zullen het hier hosten zodra de video beschikbaar komt.

Als alternatief kunt u het bekijken op uw Apple TV, via de Apple Events-app uit de App Store voor Apple TV, of u kunt streamen vanaf uw iOS-apparaat via AirPlay. Zorg ervoor dat het een Apple TV van de tweede generatie is, met de nieuwste Apple TV-software of tvOS.

De ster van de show wordt natuurlijk de iPhone 12.

De volgende telefoon van Apple zou eigenlijk een reeks van vier verschillende handsets moeten zijn, elk met nieuwe vierkante randen en ondersteuning voor 5G. U kunt een bereik in maten verwachten van 5,4 inch tot 6,7 inch. Het bedrijf zou ook een aantal andere producten kunnen onthullen, waaronder over-ear AirPods , een goedkopere HomePod en AirTags.

De jaarlijkse vernieuwing van de iPhone is een van de grootste technische evenementen: het is de telefoon die velen willen bezitten, een die trends zet en de telefoon waar alle anderen naar op zoek zijn. Blijkbaar krijgen we dit jaar zelfs verschillende iPhone 12-modellen, en ze zullen allemaal 5G hebben. Ze zouden ook met een nieuw ontwerp komen. Sommige renderingen vertonen vierkantere randen die meer lijken op de iPhone 4 of 5 in vergelijking met de afgeronde randen die we gewend zijn sinds de iPhone 6 .

Tot dusverre wijzen de laatste geruchten op een 5,4-inch model, een 6,1-inch model en een 6,7-inch (in plaats van de 5,8-inch, 6,1-inch en 6,5-inch modellen die we momenteel hebben). Er zijn mogelijk twee versies van de 6,1-inch handset: een standaard iPhone 12 en de andere een iPhone 12 Pro.

Het 5,4-inch model zou de iPhone 12 Mini zijn.

Er is een kleine berg bewijs dat erop wijst dat Apple een high-end draadloze over-ear koptelefoon ontwikkelt die binnenkort zal verschijnen.

De over-ear-koptelefoon zal geen Beats-koptelefoon zijn . In plaats daarvan hebben ze het Apple-merk en kunnen ze AirPods X of AirPods Studio heten. Er is iOS 14-code gelekt, rapporten van bekende Apple-watchers en zelfs een Target-lijst die allemaal suggereren dat deze koptelefoon echt is en binnenkort beschikbaar is. Onlangs gaf Apple naar verluidt al zijn winkels de opdracht om geen hoofdtelefoons van derden meer te dragen. Misschien is het nog een teken dat Apple van plan is om de AirPods-line-up uit te breiden.

Een kleinere, goedkopere HomePod-luidspreker wordt verwacht tegen het tweede kwartaal van 2020. Het gerucht gaat dat het lijkt op de bestaande HomePod, maar het zal mini zijn, of ongeveer half zo groot. De HomePod klinkt fantastisch, maar een veelgehoorde kritiek is dat de implementatie van Siri te wensen overlaat en veel duurder is dan de concurrentie. Apple zal zeker een HomePod van de tweede generatie moeten produceren om te kunnen concurreren met zijn rivalen, en het lijkt erop dat het eindelijk zover kan zijn.

De verkoop van Amazon Echo- en Google Home- apparaten laat zien dat er nog steeds een enorme markt is voor slimme luidsprekers. Volgens Strategy Analytics veroverde Apple in 2019 4,7% van de markt voor slimme luidsprekers en verscheepte ongeveer 2,6 miljoen exemplaren in de aanloop naar Kerstmis. Amazon heeft daarentegen ongeveer 26%.

Apple werkt zogenaamd aan nieuwe producten die kunnen wedijveren met Tile , een populaire hardwaretracker die zich aan items hecht om ze via Bluetooth of crowdsourcing te lokaliseren. Evenzo zullen de trackers van Apple, waarvan men denkt dat ze AirTags heten, gebruikers in staat stellen verloren of gestolen items te lokaliseren. Over het bestaan van deze apparaten wordt sinds vorig jaar breed uitgemeten in de media en de sprekers. Er wordt verwacht dat ze eruitzien als ronde schijven en de ultrabreedbandtechnologie van Apple moeten bevatten.

Ze zullen waarschijnlijk de standaard iOS Zoek mijn-app gebruiken, samen met crowdsourcing, om uw apparaten nauwkeurig te lokaliseren, zelfs in een kamer.

Nou, er kunnen nog een paar andere verrassingen in petto zijn, misschien zelfs de eerste ARM-gebaseerde Mac. Maak een bladwijzer van deze pagina en kom terug op de dag van het evenement voor meer informatie.

Geschreven door Maggie Tillman.