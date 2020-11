Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Apple heeft een "One More Thing" -evenement aangekondigd voor 10 november, wanneer het vermoedelijk de eerste Macs zal introduceren die op Apple Silicon draaien.

Het is vermeldenswaard dat "nog één ding" een uitdrukking is die Apple alleen gebruikt wanneer het belangrijke productaankondigingen onthult. Het bedrijf gebruikte het bijvoorbeeld bij de aankondiging van de 10e verjaardag van iPhone X in 2017. Mensen verwachten dus dat de showcase in november Apple kondigde op WWDC 2020 al plannen aan om over te stappen van Intel-processors naar zijn eigen Apple Silicon. Apple zou daarom eindelijk Arm-gebaseerde Macs kunnen aankondigen, evenals MacOS 11 Big Sur .

Apples AirTags en over-ear AirPods zijn ook zwaar geruchten. Hier is dan een overzicht van alles wat we verwachten, plus hoe je de show zelf kunt streamen.

Het evenement van Apple vindt plaats op dinsdag 10 november 2020 en begint om 10.00 uur PDT - lokale tijd in Cupertino. Hier zijn de verschillende regionale tijden:

US West: 10.00 uur PDT

10.00 uur PDT US Oost: 13:00 EDT

13:00 EDT VK: 18:00 uur BST

18:00 uur BST Centraal-Europa: 19.00 uur CEST

19.00 uur CEST China (Peking): 01:00 uur CST (16 september)

01:00 uur CST (16 september) Japan: 2 uur JST (16 september)

2 uur JST (16 september) Australië (Sydney): 3 uur AEST (16 september)

Je kunt het evenement hier waarschijnlijk bekijken, aangezien Apple het evenement doorgaans op YouTube streamt. We zullen het hier hosten zodra de video beschikbaar komt.

Als alternatief kunt u het bekijken op uw Apple TV, via de Apple Events-app uit de App Store voor Apple TV, of u kunt streamen vanaf uw iOS-apparaat via AirPlay. Zorg ervoor dat het een Apple TV van de tweede generatie is, met de nieuwste Apple TV-software of tvOS.

Allereerst vermoedden de meeste mensen dat dit evenement eraan kwam. Het bedrijf hield vorige maand een iPhone-specifiek evenement en een maand daarvoor nog een voor de nieuwste Apple Watch en iPads. Maar Apple zei eerder dat het later dit jaar op Arm-gebaseerde Macs zou uitkomen. Dus het was niet duidelijk wanneer dat zou zijn - tot nu toe.

Het aanstaande "One More Thing" -evenement zou de eerste keer moeten zijn dat Apple een Mac introduceert met aangepaste Arm-gebaseerde CPUs. Apple zal naar verwachting drie nieuwe laptops onthullen: een 13-inch MacBook Air en twee MacBook Pro-modellen (13 inch en 16 inch), volgens een nieuw rapport van Bloombergs Mark Gurman , die ook zei dat een opnieuw ontworpen iMac, een nieuwe Mac mini, en een Mac Pro van halve grootte, allemaal aangedreven door Apple Silicon, zijn ook in ontwikkeling.

Er is een kleine berg bewijs dat erop wijst dat Apple een high-end, draadloze over-ear koptelefoon ontwikkelt die binnenkort zal verschijnen.

De over-ear-koptelefoon zal geen Beats-koptelefoon zijn . In plaats daarvan hebben ze het Apple-merk en kunnen ze AirPods X of AirPods Studio heten. Er is iOS 14-code gelekt, rapporten van bekende Apple-kijkers en zelfs een Target-lijst die allemaal suggereren dat deze koptelefoon echt is en binnenkort beschikbaar is. Onlangs gaf Apple naar verluidt al zijn winkels de opdracht om geen hoofdtelefoons van derden meer te dragen. Misschien is het nog een teken dat Apple van plan is de AirPods-line-up uit te breiden.

Apple werkt zogenaamd aan nieuwe producten die kunnen wedijveren met Tile , een populaire hardwaretracker die zich aan items hecht om ze via Bluetooth of crowdsourcing te lokaliseren. Evenzo zullen de trackers van Apple, waarvan men denkt dat ze AirTags heten, gebruikers in staat stellen verloren of gestolen items te lokaliseren. Over het bestaan van deze apparaten wordt sinds vorig jaar breed uitgemeten in de media en de sprekers. Er wordt verwacht dat ze eruit zien als ronde schijven en voorzien zijn van de ultrabreedbandtechnologie van Apple.

Ze zullen waarschijnlijk de standaard iOS Zoek mijn-app gebruiken, samen met crowdsourcing, om uw apparaten nauwkeurig te lokaliseren, zelfs in een kamer.

Geschreven door Maggie Tillman.