Apple iPhone-geschiedenis: kijk hoeveel de iPhone is veranderd

(Pocket-lint) - Het is meer dan een decennium geleden sinds de eerste Apple iPhone . Ja werkelijk.

De Apple iPhone ging voor het eerst in de verkoop op 29 juni 2007, zon vijf maanden nadat deze oorspronkelijk was aangekondigd op 9 januari 2007. De toenmalige CEO van het bedrijf, Steve Jobs, presenteerde de nieuwe smartphone aan een vol publiek, waaronder Pocket-lint: " is de dag waarop ik de afgelopen twee jaar heb gewacht , zei hij tijdens de keynote speech op MacWorld 2007, voordat hij Jony Ive voor het eerst aan de lijn belde .

Nu moeilijk voor te stellen, maar de eerste iteratie van de iPhone had niet een aantal functies die we tegenwoordig als vanzelfsprekend beschouwen, zoals kopiëren en plakken, 3G en zeker geen 5G , of zelfs apps. Heck, je zou het ook alleen via iTunes op de desktop kunnen synchroniseren.

Sinds 2007 heeft Apple het ontwerp van de iPhone een aantal keer aangepast en gewijzigd, waarbij het metalen ontwerp werd vervangen door een plastic exemplaar met de iPhone 3G en 3GS , voordat het overging op glas voor de iPhone 4 . Het was back to metal met de iPhone 5 , voordat glas zijn comeback maakte voor de iPhone 8- modellen, iPhone X en de iPhone XS- modellen. In 2020 hebben we nu iPhones met 5G, verbeterde cameras en nog veel meer.

De iPhone is in de loop der jaren niet ontsnapt aan kritiek - er was "bendgate", "antennagate" en zelfs een claim van sommigen dat hun baard vast kwam te zitten in de behuizing, maar het is nog steeds een groot succesverhaal. Dit is hoe de iPhone zich tijdens zijn leven heeft ontwikkeld.

Een 3,5-inch scherm met een resolutie van 480 × 320 voor 163ppi en een 412 MHz ARM-processor. Dit was waar het allemaal begon voor de iPhone. In veel opzichten was het niet de eerste, maar het was zeker de belangrijkste smartphone-lancering.

Dus, zouden we ons aanmelden voor een 2-jarig contact? Het is een moeilijke.

De iPhone is een geweldige handset, maar het is ook een handset die meerdere nadelen heeft. We gaan het de hoogste score geven, maar voordat u zich aanmeldt, moet u zich bewust zijn van de vele beperkingen.

Grotendeels identiek aan de originele iPhone, maar met een dunnere metalen buitenrand en de toevoeging van 3G-connectiviteit. Let ook op het uiterlijk van het App Store-pictogram. De verschuiving naar gecentraliseerde app-winkels veranderde de manier waarop we onze telefoons gebruikten.

Of je het nu leuk vindt of niet, het valt niet te ontkennen dat Apple de lat op het gebied van interface hoger heeft gelegd. Het is misschien niet de koning van technische specificaties in vergelijking met die van de HTC Diamond , maar vanuit het oogpunt van bruikbaarheid voor de consument is het moeilijk te verslaan. Wat betreft die BlackBerry-gebruiker die wil overzetten: u mist zoeken, u mist "alles lezen" en u mist knippen en plakken.

Ondanks het sombere deuntje, is het een duim omhoog van ons, maar als je een oude iPhone hebt en je niet druk maakt over 3G of GPS, betekent de iPhone 2.0-software-update dat de buzz-telefoon van dit moment allesbehalve is virtueel al in je zak.

Vergelijkbaar met de 3G in ontwerp, maar met een snellere 600 MHz ARM A8 CPU, dubbele RAM van 256 GB en vingerafdrukbestendige schermcoating. Dit ging over het verfijnen van de ervaring om snelheid te brengen, met de toevoeging van zaken als een digitaal kompas en video-opname.

Er zijn zoveel dingen die hier goed werken, waardoor de iPhone 3GS een plezier is om te gebruiken: tekstinvoer is snel en reageert snel; de nieuwe mms-functies maken het up-to-date; e-mail, agendas en contacten worden allemaal goed afgehandeld; browsen is goed en snel; en het scherm is scherp en helder (maar niet de beste in de buurt). De nieuwe features zoals het kompas en de spraakbediening maken het net wat makkelijker in gebruik.

Het biedt misschien wel een van de beste ervaringen die mobiele telefonie te bieden heeft, maar er is nog ruimte voor verbetering, wat betekent dat we allemaal met hetzelfde voelbare gevoel van opwinding kunnen uitkijken naar toekomstige updates.

Dit is waar design en kracht echt omhoog sprongen, met een 3,5-inch scherm met een resolutie van 960 x 480 en de introductie van het Retina-display. Het ontwerp van afgeplat glas is nu nogal iconisch en het introduceerde een camera aan de voorkant met FaceTime.

De iPhone 4 is niet alleen een nieuw stuk hardware. Het is het volgende voertuig voor de wereld van iOS 4 en de App Store. Maar die hardwarewijzigingen zijn welkom. De opname van een scherm met hogere specificaties is de belangrijkste stap, gecombineerd met een snellere processor, wat betekent dat het HD-inhoud van de nieuwe 5-megapixelcamera kan vastleggen en afspelen.

Is de iPhone perfect? Natuurlijk niet. De ervaring wordt zeer goed beheerd door Apple en velen houden van deze intuïtiviteit. Velen zullen echter een hekel hebben aan de beperkingen die u op hun plaats vindt. Het ontwerp, hoewel het er goed uitziet, is niet de meest comfortabele telefoon om vast te houden of te gebruiken, en de ontvangstproblemen hebben een lange geschiedenis van ongemak rond het daadwerkelijk voeren van een telefoongesprek vergroot.

Apple heeft zijn spel gemaakt met de iPhone 4, waarvan we verwachten dat het de komende jaren zijn toestel zal zijn. Andere fabrikanten zullen in natura reageren, maar de kracht van het Apple-ecosysteem winnen is geen sinecure. Hoewel er ruimte is om de iPhone te verbeteren, heb je niet per se het gevoel dat je iets mist. Wat je hebt, is een apparaat dat een uitstekend multimediaplatform is en openstaat voor een nieuwe generatie aan ontvouwende mogelijkheden.

Veel gelijk aan de iPhone 4, maar met de toevoeging van meer snelheid en de introductie van Siri als de persoonlijke assistent . De iPhone 4S aangekondigd door CEO Tim Cook op 4 oktober 2011; Steve Jobs stierf de volgende dag, op 5 oktober.

De iPhone 4S is in elk geval een smartphone, en een uitstekende ook. Het scala aan functionaliteit dat het levert, samen met het hele ecosysteem dat het bewoont, maakt het nog steeds een van de beste telefoons op de markt. Apple heeft uitstekend werk verricht door zaken als de App Store te pushen en functies op te nemen die breder worden toegepast, zoals AirPlay , het draadloze streaming-systeem, bijvoorbeeld.

Het scherm kan groter zijn; de levensduur van de batterij zou langer moeten zijn; iOS kan nog worden verbeterd; er is geen NFC; en Flash-ondersteuning of opties voor geheugenuitbreiding. Maar u moet beslissen of deze dingen belangrijk voor u zijn. Als dat zo is, heb je nu elders veel keuzes. Voor ons voelt de iPhone 4S alsof hij heeft gereageerd op de concurrentie.

Het heeft een beter meldingssysteem en nieuwe functies aangepast, maar in veel opzichten kunnen we het gevoel hebben dat het enkele van de leuke dingen van Android heeft overgenomen. Voor sommigen is de zorg mogelijk dat het ook het probleem van het batterijbeheer van Android heeft aangepast. De iPhone 4S is waarschijnlijk precies wat sommige mensen zoeken. Voor anderen zou de opwinding in andere smartphonekwartieren hun aandacht kunnen trekken.

Nog een sprong voor Apple, met een groter 4-inch scherm met een resolutie van 1136 x 640, wat een verandering in het aspect voor de iPhone met zich meebrengt. Het introduceerde ook een nieuwe connector, Lightning.

Wat Apple heeft gemaakt met de iPhone 5 is een extreem gepolijste smartphone die aantrekkingskracht uitstraalt. Het is ongelooflijk goed gebouwd, gebruiksvriendelijk, heeft een prachtig scherm en wordt geleverd met voldoende snelheid en kracht om aan al uw vereisten te voldoen. De hardware is gewoon verbluffend. Het is echt indrukwekkend hoeveel er in zon klein doosje wordt gepropt. Op het gebied van software is het verhaal niet zo geknipt en gedroogd.

Hoewel de hardware en het ontwerp hier geavanceerd zijn, speelt de software het veiliger dan we zouden willen. Voor degenen onder u die het Apple-ecosysteem al hebben verlaten voor bijvoorbeeld Samsung of HTC, zal de iPhone 5 u waarschijnlijk niet terugtrekken. Je zult je misschien verbazen over de bouw en het ontwerp, maar Apple heeft met de iPhone 5 een smartphone gemaakt die te veilig voor je is: je voelt je te verwend.

In plaats daarvan heeft Apple een telefoon gemaakt waarnaar de miljoenen huidige iPhone-gebruikers willen upgraden. iPhone-bezitters zullen er dol op zijn, genieten van al die nieuwe functies en waarderen al het harde werk, het ontwerp en de techniek die erin is gestoken. De iPhone 5 is een telefoon waar je je veilig bij voelt. Een telefoon waarvan je precies weet hoe je hem moet gebruiken zodra je hem uit de doos haalt en die perfect is voor velen. Het is een telefoon die, totdat je naar de iPhone 6 gaat verlangen, je heel goed van dienst zal zijn.

In principe hetzelfde als de iPhone 5, maar dan met een plastic behuizing. Bij de iPhone 5C draaide alles om kleur en plezier, met een reeks hoesjes om contrasterende ontwerpen te maken.

De iPhone 5C is een mooie telefoon die solide is in zijn prestaties en speels in zijn aanpak. De combinatie van de kleurrijke buitenkant sluit prachtig aan bij het nieuwste iOS 7-besturingssysteem en als upgrade naar de iPhone 4S is de 5C een perfecte optie, en vernieuwt de iPhone 5 op een manier die hem een stuk leuker maakt dan de iPhone 5 ooit was.

Maar het valt niet te ontkennen dat de 5C slechts een likje verf is op een jaar oud apparaat, een niet-upgrade naar de iPhone 5. Sommigen zullen dat zien als een regressief, watertrappelend water. Toch werkt dat op de een of andere manier nog steeds in de wereld van vandaag. De selectie van apps, cameramogelijkheden en probleemloze aanpak van de telefoon betekent nog steeds dat het zijn mannetje staat tegenover de HTC One Mini- apparaten van deze wereld, voor de juiste gebruikers.

Dit is een telefoon die is ontworpen om een beroep te doen op de iPhone 4S-menigte die geen iPhone 5S kan betalen en die niet naar een ander merk willen gaan. De iPhone 5C is geen vlaggenschipproduct - Apples iPhone 5S is daarvoor - en het lost ook geen van de vervelende probleempjes op die je misschien begon te voelen met je huidige iPhone, maar als je bij Apple wilt blijven, maar het niet kan rechtvaardigen de 5S en zijn prijs, dan is deze kleurrijke optie iets voor jou. Ondanks aanvankelijke bedenkingen zijn we dol op de iPhone 5C - hij is kleurrijk, vrolijk, capabel en werkt gewoon.

Vasthoudend aan het ontwerp van de iPhone 5, liet de iPhone 5S de homeknop vallen en introduceerde Touch ID, een manier om de telefoon te ontgrendelen en aankopen in de App Store te verifiëren.

De iPhone 5S vervult de vooraf bepaalde bestemming van alle Apple "S" -apparaten - het is degene die normaal gesproken door de menigte wordt begroet als "meh". Maar hoe meer we ermee hebben gespeeld, hoe meer we het hebben gebruikt, en hoe duidelijker het is dat Apple hier enorme verbeteringen heeft aangebracht. Apple heeft in veel opzichten een telefoon voor morgen uitgebracht. Dat is moeilijk te verkopen, maar het is ook het opwindende deel.

De Touch ID-scanner moet nog volledig gerealiseerd worden, evenals de A7- en M7-processors en de 64-bit ondersteuning. Maar het potentieel voor die kracht is enorm - het heeft meer grunt dan zijn nabije concurrenten en dat maakt het extra spannend. We hebben echter nog een boodschappenlijstje met wensen. Ten eerste willen we een groter scherm met een hogere resolutie. Er is nog steeds geen NFC en de software ziet er, ondanks dat het er schoner uitziet, niet echt te ver uit van waar de iPhone 5 was.

Wil je een telefoon die gewoon werkt, dan is de iPhone 5S een prima startpunt. Apple heeft het er moeiteloos uit laten zien, wat niet eenvoudig is, en daarbij - door het er bijna te gemakkelijk uit te laten zien - kun je soms de schoonheid en kracht in je hand missen. Het is verbluffend in gebruik, er is een hoop kracht, het is zonder gimmicks en een knipoog naar de toekomst. Het zijn deze simpele elementen die de iPhone 5S voor ons tot een van de beste telefoons op de markt maken. Daar valt veel over te bewonderen.

Met iOS 8 en de nieuwe schermgrootte in de iPhone 6 heeft Apple vrijwel alle excuses verwijderd om niet te upgraden van oudere apparaten, en heeft het van de iPhone 6 een telefoon gemaakt die moeilijk te negeren is voor degenen op andere platforms. Natuurlijk ontbreekt er nog veel: je krijgt niet het scherm met de hoogste resolutie, er is geen draadloos opladen, een vervangbare batterij, geen waterdichtheid en geen microSD-kaart.

Er is ook geen echte NFC buiten Apple Pay, en geen wijd open besturingssysteem dat iedereen ongeacht kan gebruiken. Maar velen kunnen het niet schelen. De app-keuze van Apple is uitstekend, het opslagquotum van 128 GB is voldoende (zolang je het kunt betalen), en hebben we echt NFC-koppeling nodig? Voeg dat toe aan een ongelooflijk gepolijst besturingssysteem in iOS 8 en je krijgt een telefoon die vrachtwagenladingen zal verkopen.

Voor iPhone 5- of 5S-gebruikers die willen upgraden, is de beslissing een makkie: de iPhone 6 is in alle opzichten superieur aan eerdere apparaten met een beter ontwerp, een beter scherm en een betere ervaring. De bouwkwaliteit van de iPhone 6 is voortreffelijk, waardoor je voor een heel moeilijke beslissing staat: of je voor de iPhone 6 of de veel grotere iPhone 6 Plus gaat . Ongeacht waarvoor je kiest, dit is de beste iPhone tot nu toe.

De iPhone 6 Plus is er zeker een voor de ervaren gebruikers en zeker voor diegenen die op zoek zijn naar een groot scherm. Maar met een grotere batterij en een groter scherm komt een apparaat dat voor velen in het algemeen gewoon te groot zal zijn. Omdat we de afgelopen week zowel de iPhone 6 als de iPhone 6 Plus gebruikten, kwamen we steeds weer terug naar de iPhone 6 Plus, om elke keer weer terug te keren naar de iPhone 6.

Het komt er echt op neer hoe u uw telefoon wilt gebruiken. Als u normaal gesproken gaat zitten of een weloverwogen moment neemt om iets te controleren, dan is de 6 Plus perfect. Als je meer een on-the-go-type bent en je e-mails checkt terwijl je met een paraplu worstelt, vermoeden we dat je het beter zult doen met de gewone iPhone 6.

Wat betreft hoe het zich verhoudt tot de concurrentie, is de Samsung Galaxy Note-reeks een heel andere propositie. De Note met zijn S Pen-stylus is erg goed in wat hij doet en Apple probeert die benadering niet aan te pakken, zelfs als dat op de een of andere manier zou moeten zijn. De iPhone 6 Plus is iets anders waarvan sommigen zullen zeggen dat het in de war is en anderen het niet zullen begrijpen. Maar voor die niche die alles van Apple en het hele grote scherm wil hebben, dan is de iPhone 6 Plus er voor hen.

Een updatejaar voor een iPhone S betekent meestal een aantal nieuwe functies die de meeste mensen zouden kunnen gebruiken of weglaten, maar de iPhone 6S is sinds lange tijd het meest opwindende S-model. Het speelt in op de gebruikelijke trend en levert een telefoon op die zowel nieuwe als oude iPhone-gebruikers veel te bieden heeft. In de praktijk is het Touch 3D-element een gimmick gebleken waar we gemakkelijk zonder zouden kunnen leven.

Verbeterde batterijduur, verbeterde cameras, gladde bediening vanaf iOS 10 maken de iPhone 6S geweldig in gebruik, zelfs als de schermresolutie nog steeds achterblijft bij de huidige vlaggenschipcurve. De toevoeging van Live Photos, 4K-video en ingebakken Hey Siri is misschien minder integraal voor alles, maar het zijn de leuke functies die mensen willen en die Apple goed levert.

Voor iPhone 5S-lezers die willen upgraden, gaat u met grote stappen vooruit op wat u van uw telefoon gewend bent, terwijl zelfs enthousiaste iPhone 6-gebruikers ook voordelen zullen zien. De iPhone 6S stelt niet teleur.

Net als het origineel is de Apple iPhone 6S Plus de grootschalige Apple-telefoon voor het soort gebruiker dat twee handen gebruikt en zich geen zorgen maakt over het gewicht of de ruimte die nodig is om er een in zijn zak te passen. Hoewel de meeste S-upgrades kleine aanpassingen met zich meebrengen, ziet de iPhone 6S Plus opmerkelijke voordelen van 3D Touch. Of dat nu is om op dat grote scherm te schrijven, of door hard te drukken om op een geliktere en snellere manier met iOS 9 te communiceren dan voorheen, het is het S-model dat de jaarlijkse trend moet doorstaan.

Er is zelfs nog meer winst op andere gebieden om groter te worden: je krijgt een mooi groot, bijna tabletachtig scherm (hoewel het nog steeds niet de beste Quad HD-resolutie is); een fantastische camera met optische beeldstabilisatie (die de standaard 6S mist); en een batterijduur die langer dan een dag meegaat. Voor sommigen zullen diezelfde factoren echter teniet worden gedaan door de enorme schaal van het apparaat. De 6S Plus is een mooie smartphone, maar ook een grote en zware.

De iPhone SE is een geweldige smartphone die veel kracht in een klein pakket brengt. Het is ontworpen om mensen aan te spreken die zich niet druk maken over de typisch grote vlaggenschiptelefoons van tegenwoordig. Als u een upgrade uitvoert vanaf de iPhone 5S of iPhone 5 en geen grotere telefoon wilt, dan is de SE een goed idee. Het is in elk aspect sneller en levert een telefoon op die vertrouwd aanvoelt, maar de goederen levert op het huidige topspecificatiesniveau.

Hoewel iPhone 6S-gebruikers waarschijnlijk hun neus op de SE zetten, hebben we tijdens onze reviewperiode echt genoten van de bevrijdende sufheid van de SE, vooral tijdens het hardlopen. Misschien is het een radicaal idee, maar we kunnen gemakkelijk zien dat sommige rijkere iPhone 6S- en Plus-gebruikers aantrekkelijk zijn voor de iPhone SE als een weekend- of lopende telefoon.

Wat de tekortkomingen betreft, mist de SE een aantal van de topspecificaties van de 6S, zoals 3D Touch, terwijl de camera aan de voorzijde niet bijzonder goed is. Bovendien, en het is bijna vanzelfsprekend, zal dat 4-inch scherm niet voor iedereen geschikt zijn. Groter is normaal gesproken altijd beter, maar soms komen geweldige dingen ook in kleine pakketten.

De iPhone 7 is niet de revisie die Apple ons gewoonlijk om de twee jaar presenteert, maar er is hier genoeg om degenen die upgraden van de iPhone 6 tevreden te houden. Op het eerste gezicht is het echter misschien niet de telefoon die iPhone 6S-fans aantrekt die misschien boos zijn dat hun telefoon nu oud is en moet worden vervangen - want de iPhone 7 kan bijna worden gezien als een S-versie van de iPhone 6S.

Het verwijderen van de 3,5 mm koptelefoonaansluiting kan even controversieel blijven, terwijl de vreemd uitziende AirPods (£ 159) ook wat wenkbrauwen hebben doen fronsen. Maar dit grootste veranderingspunt zal de meeste gebruikers niet zoveel beïnvloeden als het misschien klinkt. Uiteindelijk zijn het de andere, meer subtiele veranderingen van de iPhone 7 - de nieuwe Home-knop en glanzend / matzwarte afwerkingen met beter verborgen antennes - die bijdragen aan de verfijning, zonder het regelboek te verscheuren en opnieuw te beginnen. Het zijn ook deze technologieën die ervoor zorgen dat de iPhone 7 een ultramoderne smartphone is.

Tim Cook heeft dus gelijk: de iPhone 7 is de beste iPhone van het bedrijf tot nu toe. Het beste is alleen maar iets beter dan wat we het afgelopen jaar al hebben gehad.

De Plus krijgt zeker de meeste nieuwe functies, waardoor het de waardevollere upgrade is van de iPhone 6 Plus of de iPhone 6S Plus. Het kernontwerp van de iPhone 7 Plus is echter geen revisie, het gaat om verfijning, met subtiele veranderingen. De nieuwe Home-knop en glanzend / matzwarte afwerkingen met beter verborgen antennes - het ontwerp naar een hoger niveau tillen zonder de regels te verscheuren en opnieuw te beginnen.

Het ontbreken van een koptelefoonaansluiting zal u woedend maken of onopgemerkt blijven. De grootste verandering zit hem bij de cameras. Natuurlijk, het diepte-effect is een werk in uitvoering, maar het hoeft niet te worden gebruikt en doet niets af aan de algehele uitmuntendheid van de cameras. Uiteindelijk zijn het de resulterende beelden die geweldig zijn, en de 2x optische zoom is welkom.

Zoals we echter altijd hebben gezegd over de Plus-reeks, is het een groot en zwaar apparaat dat meningen verdeeld vanwege zijn brede behuizing. Evenzo is het een ongelooflijk goed gebouwd apparaat dat niet zal teleurstellen - vooral op het gebied van stroomvoorziening en batterijduur - omdat het moeilijk zal zijn om ergens anders een smartphone te vinden die capabel en veelzijdig is.

De schermgrootte en resolutie zijn misschien hetzelfde als die van de iPhone 7 in de iPhone 8, maar Apple voegde True Tone-technologie toe , maakte de overstap naar glas over metaal en verdubbelde de beschikbare opslagcapaciteit. Het heeft ook draadloze oplaadmogelijkheden toegevoegd en de processor geüpgraded naar de A11-chip.

In vergelijking met de iPhone 7 biedt de iPhone 8 minimale upgrades. Maar in vergelijking met de iPhone 6 / 6S, wow, je zult erg blij zijn met de sprong voorwaarts, vooral als je op zoek bent naar een vertrouwde en compacte telefoon. Apple schommelt niet de boot in de iPhone 8, maar de functieverbeteringen zorgen voor opmerkelijke verbeteringen op de juiste plaatsen. De glazen achterkant betekent dat draadloos opladen mogelijk is, terwijl de boost in power perfect is voor AR-applicaties en een soepele bediening vanaf iOS 11.

De iPhone X die ernaast is gelanceerd, is echter moeilijk te negeren. Het deelt misschien dezelfde processor als de iPhone 8, maar daar houden de overeenkomsten op. Dus als je niet wordt gelokt door de gezichtsherkenning Face ID , het OLED-paneel met superhoge resolutie en het bijna randloze ontwerp of de dubbele cameras, dan zal de kleinere iPhone 8 je geld besparen en je tevreden houden met zijn meer bekende vorm.

Over het algemeen is de iPhone 8 klein, compact, krachtig en zal hij voor velen de ideale telefoonervaring bieden, vooral voor degenen die niet druk zijn met de nieuwste en beste functies en de bijbehorende kosten. Alleen omdat het minimale upgrades heeft, wil nog niet zeggen dat het geen maximale tevredenheid oplevert.

Net als het kleinere model biedt de iPhone 8 Plus True Tone-technologie, draadloos opladen, een nieuwe processor ten opzichte van zijn voorganger en dubbel zoveel opslagruimte. Het, en de kleinere iPhone 8, waren het laatste model dat Touch ID aanbood als een biometrische optie, waarbij de iPhone X de standaard zette voor de toekomstige iPhones met Face ID.

Als opvolger van de iPhone 7 Plus is de iPhone 8 Plus een logische opstap die zorgt voor een snellere beleving in een nieuwe en ietwat verbeterde schil. Draadloos opladen, verbeterde cameras en het True Tone-scherm voor HDR Netflix-inhoud zijn allemaal positieve nieuwe functies. Geen van deze zijn echter noodzakelijkerwijs alles-in-één-en-upgrade-functies.

Ondanks zijn 8 Plus naam, zou deze iPhone uiteindelijk gezien kunnen worden als een "7S Plus". En met de lancering van de iPhone X zijn we half verbaasd dat dit niet de toegepaste naamgevingsconventie was. En dat is het probleem: we kunnen de 8 Plus niet noemen zonder de aantrekkingskracht van de iPhone X te noemen. Veel mensen lijken niet te beseffen dat de 8 Plus bestaat, vaak verwijzend naar "de nieuwe iPhone" in de keynote van Apple. Dat is het echte apparaat van het volgende niveau, dat de iPhone-propositie van dit jaar verandert.

Over het algemeen is de iPhone 8 Plus de Everyman-telefoon van Apple. Het is de perfecte grote telefoon voor de massa; voor de mensen die geen toekomstgerichte smartphone voor het lezen van gezichten nodig hebben; voor degenen die die grootschalige bekendheid en bekende sterke punten willen die de klus zullen klaren. Voor die mensen levert de iPhone 8 Plus in drommen op.

De iPhone X was het 10-jarig jubileum van de iPhone en markeerde de grootste verandering in het ontwerp sinds het oorspronkelijke apparaat uit 2007. Het werd gelanceerd met een OLED-scherm, minimale randen en gezichtsherkenning met Face ID, waardoor een van de meest iconische interacties van de iPhone wegkwam: het huis knop.

Apple zei dat deze telefoon het volgende decennium van de iPhone een kickstart zou geven en dat was niet verkeerd. Alle drie de nieuwe iPhones stelen het ontwerp van de iPhone X. Het scherm is verbluffend, het apparaat kleiner voor die edge-to-edge-benadering en de onderliggende technologie is meer dan in staat om het te laten schitteren.

Het gepolijste roestvrij staal, het OLED-scherm en de algehele look en feel van het pakket ademen kwaliteit en eersteklas esthetiek. Dit is ook niet veranderd in een jaar. De gevolgen van wat de iPhone X van plan was te doen, zijn zeer uiteenlopend: de iPhone 8 is in vergelijking qua ontwerp saai, ook al is het nog steeds een zeer capabele telefoon.

De enige klacht is dat de premiekosten. Toen het werd gelanceerd, begon de iPhone X bij £ 999, wat nu hetzelfde is als de iPhone XS. Misschien kun je de X voor een goede prijs vinden na de lancering van de XS, maar dan moet je de iPhone XR van £ 750 overwegen, die dezelfde verwerkingskracht biedt als de XS en XS Max, waardoor hij sneller en capabeler is dan de iPhone X, ook al is het niet zo premium in build.

De iPhone XR bevindt zich aan de onderkant van de iPhone X-reeks van 2018 en biedt een aluminium frame boven roestvrij staal, een enkele camera boven een dubbele camera en een lcd-scherm boven OLED. Het bracht echter veel kracht, een groot scherm, geweldige camera en kleur, waardoor het voor de meesten een geweldige koop was.

Natuurlijk, de iPhone XR biedt geen scherm of camera-instelling die zo goed is als de topklasse, maar dat is het voordeel van een meer betaalbare handset. Bovendien zullen velen perfect tevreden zijn met het aanbod, vooral omdat er geen compromissen zijn gesloten op het gebied van vermogen.

Als upgrade-optie ten opzichte van bijvoorbeeld de iPhone 7, zullen het grotere scherm van de XR, de heldere kleurenafwerking en het aanzienlijke vermogen aantrekkelijk zijn. Ja, we hebben gemist dat we geen foto van onze hond kunnen maken in de portretmodus, maar we denken dat we grotendeels zonder deze functie kunnen leven.

Voor degenen die het nieuwste ontwerp van Apple willen zonder een fortuin uit te geven, is dit de iPhone voor jou.

De iPhone XS biedt een verbeterde camera ten opzichte van de iPhone X, dual-SIM-ondersteuning, A12 Bionic-chip en een opslagoptie van 512 GB, evenals een langere batterijduur en een nieuwe Gold-afwerking. Het ontwerp blijft echter hetzelfde als het 10-jarig jubileummodel.

Zoals bij alle upgrades van iPhone "S" -modellen, gaat de iPhone XS over nieuwe verwerkingskracht voor een telefoon die er al echt goed uitziet. De Apple iPhone XS biedt een snellere ervaring, een hardere schaal en een veel beter verbeterde camera die echt indruk maakt. Het beweegt de iPhone naar voren om een beter apparaat te worden, om de concurrentie te blijven tegenhouden.

De iPhone X was in veel opzichten een doorbraak. Het introduceerde roestvrij staal als een premium lichaamsmateriaal en het verhuisde naar een display dat het ontwerp van de voorkant domineerde, waarbij de homeknop opzij werd geschoven en Face ID werd meegenomen. Het was een viering van 10 jaar iPhone en in sommige opzichten was het in vergelijking met de iPhone 8 gewaagd.

De iPhone XS geeft je een technisch betere telefoon, maar het is niet de enorme stapsgewijze verandering die we in 2017 hadden. De XS Max is nu de gewaagde optie, het antwoord op de vraag van Apple over de grootte, zodat jij kunt beslissen of de XS voldoende is iPhone voor jou. Voor velen vermoeden we dat dit zo zal zijn: hoewel eigenaren van de X waarschijnlijk moeite zullen hebben om de update te rechtvaardigen, ademt het een aantrekkingskracht uit voor degenen op oudere apparaten.

De iPhone XS Max introduceerde de optie van een groter model van de iPhone X een jaar na het 10-jarig jubileummodel, met dezelfde verbeteringen als de iPhone XS, maar in een groter, duurder en fantastisch pakket.

Zelfs na meer dan een jaar gebruik is de iPhone XS Max moeilijk te bekritiseren. Het is vloeiend, snel en moeiteloos, en het is een premium pakket dat er geweldig uitziet en goed in de hand ligt.

Je kunt natuurlijk naar beneden kijken in de specificatielijst en zeggen "OnePlus 7 Pro heeft een veel beter scherm" of "de Pixel 3 maakt betere fotos", maar geen van deze elementen is zo opvallend anders dat je denkt dat je het misloopt. Bovendien biedt de iPhone nog steeds een fantastische allround ervaring dankzij het hoogwaardige ontwerp, het display, de camera, de batterijduur en - laten we niet vergeten - het is een zeer sterk ecosysteem.

Het is misschien te groot voor sommigen, of te duur voor anderen, maar er is altijd een iPhone XS voor degenen die denken aan het eerste en de iPhone XR voor degenen die denken aan het laatste. Als je de grootste, slechtste iPhone van de stad wilt, is de XS Max iets voor jou. Het is heerlijk.

De iPhone 11 is de opvolger van de iPhone XR, en hoewel hij identiek is qua grootte, voegt hij een tweede camera aan de achterkant toe, samen met een nieuwe camerabehuizing met een matte afwerking. Er zijn ook een aantal geweldige nieuwe kleuren. De iPhone 11 heeft nieuwe hardware ten opzichte van de XR en een aantal geweldige nieuwe cameramogelijkheden dankzij de groothoekcamera.

We waren dol op de Apple iPhone XR toen deze in 2018 werd gelanceerd. Het was en is nog steeds een uitstekend apparaat. De iPhone 11 bouwt voort op die uitmuntendheid.

Het maakt nog steeds een aantal compromissen in vergelijking met de iPhone 11 Pro-modellen - de afwerking is niet zo premium, het scherm is niet zo indrukwekkend en de camera mist een aantal functies - maar over het algemeen is de iPhone 11 een fantastisch apparaat dat de grootste aantrekkingskracht op het gebied van technologie en prijs van de iPhones van 2019.

De iPhone 11 Pro is de opvolger van de iPhone XS met een geheel nieuwe, ietwat polariserende camerabehuizing, een mooie matte matte glazen afwerking en tal van hardware-upgrades - vooral op het gebied van camera.

Als je van de iPhone houdt en van de beste die Apple maakt, dan is de iPhone 11 Pro iets voor jou. Het is stijlvol, boordevol functies en zal gemakkelijk indruk op u maken met alle mogelijkheden die het biedt.

Dit is voor degenen die niet alleen de standaard iPhone willen, maar zich een beetje speciaal willen voelen, het gevoel hebben dat ze een punt in hun leven hebben bereikt waarop ze de extra technologie (en het prijskaartje) kunnen rechtvaardigen, zodat ze kunnen zeggen dat ze "pro" zijn. Als jij dat bent, dan is dit de iPhone uit 2019 die je kunt krijgen.

De iPhone 11 Pro biedt een identiek ontwerp als de iPhone 11 Pro, maar dan op grotere schaal, als opvolger van de iPhone XS Max. Het is een schoonheid van 6,5 inch - vooral in de kleur middernachtgroen - en de cameramogelijkheden zijn uitstekend, met de nachtmodus voor opnamen bij weinig licht veel beter.

De iPhone 11 Pro Max is de tophond, de grote papa, de pro van de pros als het gaat om het iPhone-assortiment. In vergelijking met de 2018 iPhone 8 of de iPhone XS zijn de specificaties van dit apparaat monsterlijk en het is duidelijk dat Apple er alles aan doet om de dominantie in de vlaggenschipruimte te behouden.

Maar de camera is hier de opvallende nieuwe feature. De nieuwe opstelling van drie cameras is erg indrukwekkend, en hoewel functies zoals portretmodus nog steeds niet perfect zijn, is het een drastische verbetering ten opzichte van wat eerder beschikbaar was. Dat levert ook een probleem op: de iPhone 11 heeft de ultrabrede camera, hij heeft ook de geweldige nachtmodus en hij is ongeveer net zo krachtig - maar het is veel minder geld, waardoor het een serieuze overweging is als een goedkoper alternatief.

De Apple iPhone 12 werd in september 2020 onthuld. Een smartphone met een 6,1-inch Super Retina XDR OLED-display, een frame van keramisch materiaal, een nieuwe A14 Bionic-chip en verbeterde cameras.

De focus van de iPhone 12 ligt heel erg op 5G - waarbij elk model 5G-mogelijkheden heeft, maar dat alleen gebruikt wanneer het beschikbaar is om de batterij te sparen.

Net als de iPhone 11 ervoor, biedt de iPhone 12 veel van de belangrijke dingen die je van de iPhone wilt: een fatsoenlijke camera, 5G, geweldig scherm, snelle processor, en laat veel van de "leuke dingen" zoals 60 fps video-opname achterwege. , een telelens of de LiDAR-scanner.

Kijk goed en er zijn verschillen, maar voor die groep mensen die een nieuwe iPhone willen, maar de prijs van de iPhone 12 Pro-reeks gewoon niet kunnen rechtvaardigen, is dit een geweldige keuze zonder het gevoel te hebben dat je genoegen neemt met de op één na beste .

De premiummodellen van Apples iPhone 12-serie omvatten de 6,1-inch iPhone 12 Pro en 6,7-inch Pro Max. Elk van deze telefoons heeft een behuizing van gepolijst chirurgisch roestvrij staal, IP68-classificatie , een Super Retina XDR-display en natuurlijk 5G-mogelijkheden.

De iPhone 12 Pro is blijven evolueren met nieuwe functies die zijn toegevoegd en nieuwe softwareverbeteringen zijn doorgevoerd. Het model van dit jaar verdubbelt de fotografie verder, waardoor de technologie waarmee we al hebben gespeeld naar alle cameras op de iPhone 12 Pro wordt gebracht in plaats van slechts een paar.

De iPhone 12 Pro doet er alles aan om dat Pro-label te garanderen. Het scherm is verbluffend, de camera is professioneel, en als je het kunt gebruiken, zijn de downloadsnelheden met 5G snel.

En dat betekent dat er hier veel functies zijn die de meeste gebruikers niet zullen gebruiken of nodig hebben, maar dat is oké, dit is niet voor het model voor hen, met de iPhone 12 die vrijwel dezelfde ervaring biedt in een goedkoper pakket.

Voor degenen die zichzelf zien als een "professionele" gebruiker, levert dit op, levert dit meer dan genoeg op, in feite betekent dit dat u de klus die u aan het doen bent gemakkelijk zult krijgen.

Geschreven door Stuart Miles en Britta O'Boyle. Bewerken door Adrian Willings.