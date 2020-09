Android 11: lanceringsdatum, functies en al het andere dat u moet weten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Google rolt Android 11 uit voor het publiek, na maanden van bètatests en updates van het mobiele besturingssysteem.

De draadloze software-update biedt een aantal nieuwe functies, waaronder berichtballonnen, opnieuw ontworpen meldingen, een nieuw energiemenu met slimme bedieningselementen voor het huis, een widget voor het afspelen van media, een aanpasbaar beeld-in-beeld-venster, schermopname, verbeterde werkprofielen , en meer.

8 september 2020

Google heeft onbewust onthuld dat de volgende grote software-update voor smartphones op 8 september 2020 zou aankomen, na maanden van ontwikkelaars en openbare bètatests. De vierde en laatste versie van de update is nu inderdaad beschikbaar.

De software-update is beschikbaar voor eigenaren van Pixel-apparaten van Google (Pixel 2 en nieuwer) en voor apparaten van OnePlus, Xiaomi, OPPO en Realme.

Pixel 2 en nieuwer

OnePlus 8

Oppo Find X2 en Find X2 Pro

Realme X50 Pro

Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro

Poco heeft ook aangekondigd dat Android 11 naar de F2 Pro zal komen. Raadpleeg onze handleiding hier voor meer informatie over wanneer uw apparaat Android 11 ontvangt .

We vermoeden dat het even kan duren voordat u Android 11 krijgt als u niet over een van de bovenstaande apparaten beschikt of als uw apparaat ouder is dan een jaar.

U kunt als volgt controleren of de update voor u beschikbaar is:

Open de app Instellingen van je telefoon. Tik onderaan op Systeem> Geavanceerd> Systeemupdate. Zie uw "Android-versie" en "Niveau beveiligingspatch".

En hier is hoe u de nieuwste Android-update daadwerkelijk kunt pakken:

Als je een melding over een update krijgt, tik je op de update-actie. Of volg deze stappen als u per ongeluk uw melding heeft gewist: Open de app Instellingen van je telefoon.

Tik onderaan op Systeem> Geavanceerd> Systeemupdate.

Je ziet je updatestatus. Volg de stappen op uw scherm.

Google heeft hier ook een pagina met veelgestelde vragen met meer informatie over het bijwerken van uw Android-apparaat .

Wanneer u een bericht ontvangt via de gewone berichten-app, kunt u deze een melding laten weergeven in een zwevende ballon op het scherm, vergelijkbaar met hoe de Chat Heads van Facebook Messenger werken.

Uiteindelijk zal dit beschikbaar zijn voor andere apps van derden, maar momenteel is het alleen die. Om het te gebruiken, drukt u lang op een berichtmelding en tikt u op "weergeven in een ballon", en nu krijg je je bubbels.

Vanaf dit punt - totdat u de ballon van het scherm verwijdert - verschijnen alle nieuwe berichten als een venster vanuit deze ballon. We gaan ervan uit dat dezelfde methode van toepassing is als en wanneer ontwikkelaars voor apps zoals WhatsApp en Telegram de mogelijkheid in hun apps implementeren.

Bovendien kunt u, wanneer u een bericht ontvangt van een contactpersoon met wie u vaak chat, lang op de melding drukken en dat specifieke gesprek als prioriteit markeren. Dat betekent dat u hun meldingen ook ontvangt als uw telefoon op Niet storen staat.

Wat cool is, is dat Android 11 meldingen opsplitst en sorteert in relevante groepen, zodat gesprekken - zoals de bovengenoemde sms-berichten - bovenaan verschijnen in hun eigen gemakkelijk te lezen gedeelte, waardoor het gemakkelijker wordt om snel te antwoorden en door te gaan met je taken. Ze opsplitsen van de andere dingen waar je waarschijnlijk niet zoveel om geeft.

Vervolgens worden andere opgesplitst in waarschuwingsmeldingen en stille meldingen. De eerste is voor systeemmeldingen waarbij er mogelijk iets op de achtergrond wordt uitgevoerd. Dit laatste is voor apps die veel meldingen ontvangen die u niet altijd hoeft te zien of te horen. Dus sociale media en e-mail passen hier mooi in.

Daarnaast is de feitelijke visuele interface van de meldingen gewijzigd en ontwikkeld tijdens de preview-fase van Android 11. Er is wat extra transparantie en verlopen in de meest recente update, waardoor het een beetje meer finesse is.

Met Android 11 is de interface die verschijnt als je de aan / uit / slaap-knop aan de zijkant lang ingedrukt houdt, een stuk handiger. Het toont u niet alleen de gebruikelijke opties voor stroomvoorziening, herstarten en contact voor noodgevallen, maar ook gemakkelijke toegang tot GPay en smart home-bedieningselementen, zodat u uw smart home-producten snel kunt in- of uitschakelen, of lang op hun widgets kunt drukken om ze gedetailleerder aan te passen. mode.

Elke app die media op uw apparaat afspeelt, maakt een widget in uw vervolgkeuzemenu voor snelle instellingen, compleet met een bijpassende kleurachtergrond voor de albumhoes. We hebben het getest met Tidal, maar het werkt met vrijwel elke media-app. Als een kleine bonus, als je op de play / pause-knop tikt, krijg je een mooie rimpel-animatie.

Daarnaast is er een eenvoudigere manier om van media-uitvoer te wisselen, zodat u deze kunt omschakelen naar afspelen op het apparaat, in uw hoofdtelefoon, naar een tv of audiostreamer.

Telkens wanneer je een video-app zoals YouTube of Netflix in Android sluit, wordt die video automatisch in een klein zwevend venster boven al het andere geplaatst en blijft de video afspelen. In het ontwikkelaarsvoorbeeld van Android 11 heeft Google de optie toegevoegd om het formaat van dat picture-in-picture-venster te wijzigen.

Een coole nieuwe functie die sommige andere Android-telefoons al doen, zoals de telefoons uit de OnePlus 8- en 7T-serie, is eenvoudige schermopname. Laat de schaduw voor snel plaatsen naar beneden vallen en de optie is daar.

Zodra u op de tegel voor snelle instellingen voor schermopname tikt, verschijnt er een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd om te bevestigen of u zeker wilt beginnen met opnemen. Voordat u begint, kunt u selecteren of u audio via uw microfoon wilt opnemen, of dat u de audio van het apparaat rechtstreeks wilt opnemen.

Eenmaal bevestigd, neemt het alles op wat u op uw telefoon doet voordat u besluit te stoppen en de beelden op te slaan. U kunt de opname ook op elk moment annuleren.

Wanneer u Android 11 voor het eerst instelt, krijgt u een pop-upvenster waarin u wordt gevraagd of u het automatisch gegenereerde app-dock van Google wilt gebruiken. Dit betekent dat in plaats van dat u de vier of vijf apps kiest die u onder aan elk startscherm wilt, Google dat gebied vult met datgene waartoe u denkt toegang te willen hebben. Tot nu toe was het niet zo handig, maar het zal waarschijnlijk beter worden naarmate de telefoon gebruikspatronen leert.

Er is een intrigerende wijziging in het scherm met recente apps in de nieuwste preview van ontwikkelaars, waardoor snelle app-suggesties worden verwijderd en vervangen door een screenshot / deeloptie. Bovendien zijn de kaarten met miniaturen van recente apps ook groter gemaakt.

In de vierde preview van de ontwikkelaar heeft Google ook een knop Selecteren toegevoegd aan de onderste rij pictogrammen op het scherm met recente apps om het duidelijker te maken dat u - inderdaad - handmatig tekst of afbeeldingen kunt selecteren op de miniatuurkaart van de app.

Wat meer is, wanneer u een kaart wegveegt om deze te negeren / uit het geheugen te wissen, is er een optie voor ongedaan maken waarmee u de kaart weer terug kunt halen wanneer u deze per ongeluk hebt overgehaald.

Als je de gebarennavigatie van Android hebt geactiveerd, vervangt het vegen vanaf de rand de terug-knop. In Android 11 kunt u aanpassen hoe gevoelig u dit gebaar wilt laten zijn, dit is handig als u zich in een app bevindt met eigen speciale bedieningselementen en gebaren aan de rand van het scherm. U kunt de instelling zelfs voor elke kant van het scherm afzonderlijk aanpassen.

Vergelijkbaar met hoe andere Android-fabrikanten - en inderdaad de iPhone - het doen, wanneer je een screenshot maakt, zie je een kleine miniatuur van die screenshot in de benedenhoek van het scherm. Het heeft een kleine x om het te negeren, evenals de opties delen en bewerken. Dat betekent dat het niet langer een volledige melding bovenaan het scherm in beslag neemt.

De donkere modus verscheen voor het eerst als een systeembrede instelling op Android 10, en met Android 11 kun je deze plannen en automatiseren. Stel de tijd in waarop u het elke dag wilt in- of uitschakelen, handmatig door de tijd in de instellingen in te stellen.

Zoals zoveel apps en andere Android-telefoons kun je er ook voor kiezen om het bij zonsondergang aan te zetten en bij zonsopgang uit te schakelen.

Eenmalige machtigingen zijn misschien wel een van de grootste op privacy gebaseerde functies. Hiermee kunt u een app vertellen dat deze alleen toegang heeft tot uw locatie op die ene keer dat u de app gebruikt, in plaats van te moeten kiezen tussen altijd, alleen als ik de app gebruik of nooit. Het geeft je veel meer controle.

Een behoorlijk slimme toegankelijkheidsfunctie is de mogelijkheid om je telefoon met je stem te bedienen met Googles Voice Access. Als het geactiveerd is, kunt u alles doen door simpelweg te spreken. Dus als u een app wilt starten, kunt u, of zelfs een bericht opstellen, een tweet verzenden, uw fotos bekijken. Het wijst ook nummers toe aan bepaalde bedieningselementen binnen de gebruikersinterface. Dat betekent bijvoorbeeld dat als het cijfer 12 boven de X in de hoek staat of het cijfer 1 boven de verwijderen-knop, je die cijfers gewoon kunt zeggen en het zal die opdrachten uitvoeren alsof je had ze op het scherm gedrukt.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Maggie Tillman.