Verander je echo in een telefoon: hoe je Alexa aan je AT & T-nummer koppelt

(Pocket-lint) - Amazon en AT&T werken samen aan een nieuwe functie, waardoor sommige AT & T-klanten kunnen bellen en gebeld kunnen worden via hun Alexa-apparaten, zoals een slimme Amazon Echo-luidspreker. Ze hoeven alleen de nieuwe functie eerst in te schakelen. Hier is hoe.

Amazon heeft een nieuwe functie aangekondigd: AT & T-bellen met Alexa. Indien ingeschakeld, kunnen AT & T-klanten met ondersteunde apparaten een telefoongesprek starten of een inkomende oproep beantwoorden, zelfs als hun telefoon buiten bereik is, is uitgeschakeld of leeg is door geen batterijvermogen. Het wordt mogelijk gemaakt door AT & Ts NumberSync-service waarmee gebruikers kunnen bellen op horloges, tablets, computers en nu Alexa-apparaten.

"AT&T calling with Alexa" kan worden ingesteld onder uw Alexa-account.

Open de Amazon Alexa-app op uw mobiele apparaat. Ga naar het gedeelte "Communicatie" in de instellingen van hun Alexa-app. Selecteer "AT&T" en volg de instructies op het scherm om uw mobiele nummer te koppelen.

Eenmaal ingeschakeld en gekoppeld, kunnen AT & T-klanten dingen zeggen als "Alexa, bel James" of "Alexa, kies [telefoonnummer]".

Alexa kondigt een oproep aan door te zeggen: "Inkomende oproep van Jessica" of degene die belt. Om te reageren, zeg je "Alexa, antwoord" op een Alexa-apparaat zoals een echo en voer je een gesprek via het apparaat zoals normaal.

Je kunt ook een Alexa-routine maken die ervoor zorgt dat je bijvoorbeeld alleen s avonds je oproepen via Alexa ontvangt. Je zou de routine kunnen activeren om AT & T-oproepen op je Alexa-apparaat in te schakelen wanneer je iets zegt als: "Alexa, ik ben thuis."

Je kunt deze functie snel uitschakelen wanneer je van huis gaat door de instelling Afwezigheidsmodus in de Alexa-app in te schakelen.

Er zijn geen extra kosten verbonden aan het gebruik van de functie, maar je hebt een in aanmerking komend AT & T-mobiel abonnement nodig. Het is beschikbaar op post-paid-abonnementen voor klanten die compatibele mobiele HD-voice-telefoons bezitten, zoals een iPhone of Samsung Galaxy-apparaat en andere.

Alleen AT & T-klanten in de VS kunnen deze functie gebruiken. Ze kunnen overal in de VS, Mexico, Canada en het VK bellen.

Houd er rekening mee dat Amazon een vergelijkbare functie ergens anders heeft uitgerold. Vodafone OneNumber-klanten in het VK en Duitsland en EE-klanten in het VK kunnen ook hun gsm-accounts koppelen. Deze aankondiging brengt de functie eenvoudig naar de VS.

Geschreven door Maggie Tillman.