60 beste last-minute kerstcadeaus van 2020: ideeën, decoraties, truien en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ja, het is weer die tijd van het jaar waarin je gehakttaarten gaat eten en glühwein drinkt en je er niet schuldig over voelt.

Bij Pocket-lint draait alles om Kerstmis - we hebben tal van cadeau-ideeën die de aarde niet kosten, dus bekijk de links naar alle onderstaande koopgidsen.

De tijd voor bezorging loopt misschien op, maar er zijn nog steeds cadeaus die u kunt kopen die u binnen enkele seconden bij u heeft. We behandelen hieronder enkele geschenken die geweldige cadeautips op het laatste moment zijn:

We hebben zes handige handleidingen samengesteld die u veel ideeën voor vrienden en familie zouden moeten geven, en in tegenstelling tot veel geschenkgidsen op internet, zijn we verstandig geweest bij het uitkiezen van betaalbare gadgets.

Als het om kinderen en cadeaus gaat, zorg er dan voor dat je onze beste technische speelgoedfunctie en de beste Lego-sets voor Kerstmis bekijkt om je wat ideeën te geven. Of wat dacht je van Star Wars-cadeaus ?

Als winkelen voor je kinderen je een nostalgisch gevoel geeft, ga dan eens terug in de tijd met ons 23 technische speelgoed dat je wilde hebben voor Kerstmis maar nooit een functie kreeg. Ja, we wilden ook altijd al de Six Million Dollar Man-actiefiguur. We hebben ook een lijst samengesteld met de meest populaire kerstspeeltjes en -technieken van de afgelopen 40 jaar .

Het hoeft echter niet alleen om schenken te gaan. Wat dacht je van het versieren van je boom met leuke kerstballen, het dragen van een kersttrui of het kiezen van het juiste inpakpapier voor die Star Wars-fan in je leven.

als je Alexa, Google Home of Apples Siri in huis hebt, kun je een slimme stekker gebruiken om je kerstverlichting met internet te verbinden. Hiermee kun je op basisniveau timers en geolocatiefuncties instellen als je weg bent, maar ook leuke dingen doen zoals je kerstverlichting uitdoen zonder elke avond op de grond te hoeven klimmen en onder de boom te klimmen.

Bekijk onze handleiding voor het uitschakelen van uw verlichting met een slimme stekker en onze gids voor welke slimme stekker u moet kopen .

En als je dan je cadeautjes hebt gekocht, je gehakttaarten hebt gegeten, je kersttrui hebt aangetrokken, kun je achterover leunen en een selectie kerstfilms bekijken die we hebben verzameld:

En dan in de nacht. Zorg ervoor dat je het internet optimaal gebruikt door de kerstman te volgen terwijl hij de cadeautjes bezorgt aan degenen die over de hele wereld goed zijn geweest.

En waarom bekijkt u de winnaars van de 2020 EE Pocket-lint Gadget Awards niet ? De awards tonen de beste gadgets van het jaar, gekozen door bijna 50 journalisten uit de branche en u als publiek.

Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuw jaar!

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Dan Grabham.