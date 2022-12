EE Pocket-lint Awards 2022: Beste telefoon (£250-£500)

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Na een paar relatief rustige jaren op de smartphonemarkt is er in 2022 een overvloed aan modellen uitgebracht door een groot aantal fabrikanten. Zoals altijd is het middensegment van de markt een felbevochten markt met veel gelijkaardige toestellen, en er is iets speciaals of buitengewoons nodig om op te vallen in deze overvolle ruimte.

Er is zoveel keuze in het segment van £250 tot £500 dat het moeilijk kan zijn om een keuze te maken. We hebben meerdere toestellen gezien van de submerken van Xiaomi, Poco en Redmi, maar ook de A-serie van Samsung, de Edge 30-serie van Motorola, de Nord van OnePlus en zelfs merken als Google en Apple deden mee. Kortom: er waren heel wat toestellen te sorteren voor de EE Pocket-lint Awards 2022.

Wat spannend is in deze markt, is dat de technologie die gewoonlijk is voorbehouden aan dure vlaggenschepen begint door te druppelen naar de meer betaalbare toestellen. Of dat nu supersnel opladen of top-tier camera's zijn.

Beste £250-£500 telefoon van het jaar: Google Pixel 6a

De Pixel 6a viel op in een zeer drukke markt dankzij Google's focus op het leveren van de kern van de Pixel-ervaring, maar in een telefoon die veel minder kost en alle charme heeft van de Pixel 6 die ervoor kwam. Dat betekent dat hij wordt aangedreven door de Google Tensor-processor en een dubbel camerasysteem heeft dat wordt aangedreven door Google's fantastische rekenalgoritmen. Het maakt het maken van een goede foto heel gemakkelijk in vrijwel elke omstandigheid.

Hooggeprezen: OnePlus Nord 2T

Net als zijn voorganger, de OnePlus Nord 2T krijgt zo veel goed en levert de snelle en soepele ervaring die synoniem is met OnePlus. De benadering van het bedrijf van software en vloeibaarheid maakt deze telefoon een genot om te gebruiken. Het wordt ondersteund door een geweldige levensduur van de batterij en snel opladen, allemaal in een telefoon die niet de aarde kost.

De beste van de rest

Zoals we al zeiden, waren er veel telefoons om uit te zoeken in deze categorie en veel daarvan verdienden dit jaar lof. Xiaomi's submerken - Poco en Redmi - leverden beide een aantal snelle, krachtige toestellen met geweldige displays en grote batterijen. Daarvan vielen vooral de Poco F4 en de Redmi Note 11 Pro+ 4G op. We zagen ook de eerste telefoon van het bedrijf van Carl Pei, Nothing. De Nothing Phone (1) viel puur op door zijn gedurfde design met oplichtende Glyphs op de achterkant. Motorola lanceerde zijn Edge 30, met een prachtig, slank ontwerp en een geweldige, lichte software-ervaring.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Chris Hall.