EE Pocket-lint Awards 2022: vlaggenschip telefoon van het jaar

(Pocket-lint) - Het is een druk jaar geweest voor smartphones met een aantal werkelijk uitstekende opties over de hele linie, waarvan vele de grenzen verleggen en de mogelijkheden uitbreiden - niet alleen qua cameraprestaties maar ook qua vermogen.

Met meerdere modellen van veel bedrijven - Samsung heeft er vijf, Apple vier en Google alleen al twee - is er veel keuze bij het kiezen van de beste telefoon. Het is altijd een felbevochten categorie voor de EE Pocket-lint Awards, vol met uitstekende toestellen.

We hebben prachtige displays gezien, grote verbeteringen aan opvouwbare telefoons en een aantal serieus snelle oplaadsnelheden, waarbij sommige toestellen nu in minuten in plaats van uren worden opgeladen.

Vlaggenschip telefoon van het jaar: Apple iPhone 14 Pro

De Apple iPhone 14 Pro heeft het dit jaar helemaal gemaakt, met een fantastische bouwkwaliteit, verbeterde cameraprestaties en een reeks nieuwe functies om mee te spelen.

Dynamic Island maakt multitasking veel gemakkelijker en biedt een nieuwe manier van interactie met je toestel, terwijl de cameramogelijkheden van de nieuwe 48-megapixelsensor verbluffend waren. Dit is een zware categorie en de iPhone 14 Pro had stevige concurrentie, maar hij spant de kroon dit jaar omdat hij echt een verbazingwekkend goed afgeronde smartphone levert. Hij is duur, maar hij is het waard.

Hooggeprezen: Google Pixel 7 Pro

De Google Pixel 7 Pro is dit jaar misschien voorbijgestreefd door de Apple iPhone 14 Pro, maar vergis je niet, het is nog steeds een ongelooflijk toestel. Hij biedt een schone software-ervaring en staat vooraan in de rij voor upgrades, en heeft een van de beste camera's in de branche.

Er is genoeg vermogen, een geweldig scherm en dat alles in een solide goed uitziende telefoon.

De beste van de rest

Terwijl de Apple iPhone 14 Pro de hoofdprijs pakte en Google met de Pixel 7 Pro een nipte tweede werd, was de rest van de concurrentie moordend. De Samsung Galaxy S22 Ultra moest natuurlijk genoemd worden, met ondersteuning voor de S Pen en een geweldige algemene ervaring met een geweldige camera. Dat was echter niet de enige telefoon in de running, met de Samsung Galaxy Z Flip 4 in de strijd, die een verfijnde opvouwbare telefoonervaring biedt. Het topmodel van Oppo - de Find X5 Pro - verdient ook zijn vermelding met een luxe ontwerp. Het buitenbeentje van de groep is misschien wel de ROG Phone 6 Pro. Het is een telefoon die zich richt op gaming, met een duizelingwekkende batterijduur, geweldige prestaties en een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Wat zijn de Pocket-lint Awards?

De EE Pocket-lint Awards vinden jaarlijks plaats om het beste van de technologie van de afgelopen 12 maanden te vieren. Producten moeten volledig worden beoordeeld door het Pocket-lint team om in aanmerking te komen voor de Awards en de jurering vindt plaats tegen het einde van het jaar. Door middel van een proces van longlisting en shortlisting scoort het panel van deskundige juryleden de apparaten om te resulteren in de algemene winnaar en een Highly Commended runner-up.

De Pocket-lint Awards werden in 2022 voor de 19e keer uitgereikt.

Geschreven door Britta O'Boyle. Bewerken door Chris Hall.