Osom Saga, de Essential Phone reboot, heeft eindelijk officiële specs

(Pocket-lint) - De Osom Saga, de telefoon die wordt ontwikkeld door de mensen die Essential verlieten na de ondergang van het bedrijf, heeft nu officiële specs om zijn eigen te noemen.

Maar eerst wat huishouding. Osom is het bedrijf dat is opgericht door de mensen achter de Essential Phone toen het bedrijf vouwde. Het kondigde de nieuwe telefoon eerst aan als de Osom OV1, voordat het de naam veranderde in de Saga. Nu heet het de Solana Mobile Saga nadat de twee bedrijven een deal hebben gesloten. Allemaal bijgepraat? Goed.

Op naar de goede dingen.

De volledige lijst met specificaties werd vrijgegeven via de Solana Mobile website, met de Osom Twitter account het delen van de verkorte versie. Dat omvat het feit dat de telefoon wordt geleverd met een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1-chip onder een 6,67-inch 120Hz OLED-scherm. Naast die Snapdragon zal 12GB RAM zijn, met 512GB opslag die kan worden uitgebreid via een microSD-kaart.

TL;DR:

* Snapdragon 8+ Gen1

* 6,67" 120HZ OLED display

* 12GB RAM

* 512GB opslag (microSD uitbreidbaar)

* 4110 mAh batterij

* Android 13

* Keramische achterkant, roestvrijstalen frame, en titanium accenten

* IP68- OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) 20 oktober 2022.

Andere opvallende bits uit de Osom tweet zijn een 4110mAh batterij en Android 13. In termen van constructie, weten we ook dat er een keramische achterkant, roestvrij stalen frame, en titanium accenten te gaan met de IP68 stof-en waterbestendigheid.

Solana Mobile heeft echter meer details. Op zijn website, leren we dat er een 50-megapixel hoofdcamera en een 12-megapixel ultrawide aan de achterkant. Aan de voorkant zal een 16-megapixel selfiecamera worden gebruikt. We leren ook dat het display een piekverversingssnelheid van 120Hz zal hebben, wat suggereert dat dat variabel is. En het display zal ook FHD+ zijn.

De beveiliging zal worden geregeld door een vingerafdruksensor aan de achterkant, wat belangrijk is aangezien Solana dit op de markt brengt als een telefoon voor mensen die zich bezighouden met crypto en Web3. Dus dat is een ding.

We weten nog steeds niet precies wanneer dit ding in de verkoop gaat, maar Solana Mobile zegt dat het begin 2023 wordt geleverd. Je kunt hem vooraf bestellen, maar er is iets met een $100 USDC aanbetaling waar je misschien op moet letten.

Geschreven door Oliver Haslam.