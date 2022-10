De Redmi Note 12 line-up is uitgelekt in aanloop naar de lancering

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Het is nog niet officieel, maar het lijkt erop dat we binnenkort drie versies van de Redmi Note 12 kunnen verwachten op basis van een nieuw lek.

Hoewel we nog geen officiële bevestiging hebben gehad van Redmi of moederbedrijf Xiaomi van de drie handsets, zijn er nu drie doorgebroken op een e-commercesite in aanloop naar hun officiële onthulling. En hoewel we geen prijzen of een volledige spec sheet hebben om naar te kijken, denken we nu tenminste te weten hoe de line-up eruit zal zien en welke marketingnamen elk toestel zal krijgen.

Op basis van informatie geskimd van een naamloze e-commerce site door 91mobiles, kunnen we nu aannemen dat de line-up zal beschikken over drie handsets; Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro 5G, en Note 12 Pro + 5G. Ja, ze komen allemaal met 5G-connectiviteit, maar dat is zo'n beetje alles wat er te gaan daar. Alle drie modellen hebben dezelfde placeholder prijs vermeld ook, dus we kunnen niet te veel voorraad in dat.

Een interessant weetje is de vermelding van een 210W snellaadsnelheid, hoewel alleen voor een van de drie modellen die op diezelfde site staan. Of dat een vergissing is, of dat we moeten verwachten dat de Note 12 Pro+ 5G sneller oplaadt dan de rest, moeten we afwachten. Wel staat er een nieuwe lader vermeld, die in staat is tot die 210W snelheid. 91mobiles denkt dat 67W de limiet zal zijn voor het standaardmodel, terwijl de Pro echter zal toppen op 120W.

Buiten dat alles verwachten we een 50-megapixel hoofdcamera aan de achterkant en een plat scherm met een centrale camera aan de voorkant - met een release in of rond eind oktober.

Geschreven door Oliver Haslam.