Bullitt teaset een telefoon met satelliet messaging, lancering in begin 2023

(Pocket-lint) - Bullitt is misschien geen merk waarmee u vertrouwd bent, maar het Britse bedrijf maakt al lang stoere telefoons, meestal onder de merknaam CAT.

Hoewel zijn toestellen misschien niet de eerste keuze zijn van de doorsnee smartphone-koper, heeft het bedrijf zijn petje geworpen voor satellietcommunicatie, met een berichtje op zijn website dat geïnteresseerde klanten uitnodigt om zich in te schrijven voor updates.

De nieuwe smartphone - nog zonder naam - wordt in het eerste kwartaal van 2023 gelanceerd en we gokken dat de lanceringslocatie het Mobile World Congress 2023 zou kunnen zijn - wat ergens eind februari zou suggereren.

Het bedrijf heeft bevestigd dat de telefoon naadloos zal schakelen tussen Wi-Fi-, cellulaire en satellietcommunicatie en dat hiervoor een aangepaste chipset, een app voor het berichtenverkeer en infrastructuur op satellietgrondstations nodig zijn.

Het bedrijf heeft geweigerd te zeggen wat die aangepaste chipset zou kunnen zijn, maar we weten dat zowel Qualcomm als MediaTek werken aan satellietconnectiviteit.

We hebben onlangs ook gezien dat Huawei satellietberichten lanceerde op de Mate 50 met behulp van Qualcomm-hardware - en Qualcomm drijft de door Bullitt gebouwde CAT S62 Pro aan, dus we gokken dat het ook Qualcomm-hardware is in dit toekomstige toestel.

Bullitt weigerde te bevestigen welk(e) satellietnetwerk(en) de telefoon zou kunnen gebruiken, maar heeft bevestigd dat je een abonnement op satelliet-messaging nodig hebt om de eigen service van Bullitt te kunnen gebruiken. De gebruiker is dan vrij om welk terrestrisch netwerk dan ook te gebruiken voor normale verbindingen.

Maar waarom zou je satelliet messaging willen? Het idee is om dode hoeken te elimineren, zodat u in contact kunt blijven met werk of familie wanneer u in afgelegen gebieden bent die geen terrestrische cellulaire connectiviteit hebben.

We verwachten dat er de komende jaren veel over satellietcommunicatie zal worden gesproken en het ziet ernaar uit dat Bullitt deel wil uitmaken van dat gesprek.

Geschreven door Chris Hall.