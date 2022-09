Satelliet naar cellulair: Alles wat u moet weten over satellietcommunicatie op smartphones

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De volgende grote stap in mobiele telefonie zou wel eens letterlijk van de wereld kunnen zijn, nu er steeds meer mogelijkheden komen voor satelliet-naar-cellulair - of satellietcommunicatie.

Het gebruik van satellieten om je smartphone op het netwerk aan te sluiten zou wel eens een doorbraak kunnen betekenen: dode hoeken over de hele wereld kunnen worden weggewerkt en je kunt er zeker van zijn dat je altijd in contact staat. We verwachten dat er een hele reeks termen bij de nieuwe technologie betrokken zullen zijn, maar je kunt "satellietcommunicatie" verwachten op het consumentenvlak of "niet-terrestrische netwerken (NTN)" in meer technische inhoud - en waarschijnlijk nog een heleboel andere termen ook.

Er is de laatste tijd steeds meer discussie over telefoons en satellieten, aangewakkerd door verschillende gespreksstromingen.

Ten eerste hebben T-Mobile en SpaceX een samenwerking aangekondigd om 100% dekking te bieden voor de VS, zodat T-Mobile-klanten overal toegang hebben, zelfs op afgelegen plaatsen.

Ten tweede suggereerde analist Ming-Chi Kuo dat de iPhone 14 satellietcommunicatie zou kunnen ondersteunen.

Ten derde, Google SVP Hiroshi Lockheimer kwam net naar buiten en bevestigde dat Google satellietcommunicatie zou ondersteunen in de volgende versie van Android.

Al deze threads wijzen op satelliet connectiviteit binnen bestaande smartphone hardware, in plaats van dat er een speciaal apparaat voor nodig is. T-Mobile, bijvoorbeeld, zei dat veel van zijn bestaande toestellen al zouden werken met het geplande systeem, dus dit is heel anders dan wat er nu is met satelliettelefoons.

De 3GPP - de organisatie die toezicht houdt op de ontwikkeling van normen voor communicatietechnologieën - heeft al goedkeuring verleend voor 5G NTN's (dat zijn niet-terrestrische netwerken, weet u nog), dus er wordt gecoördineerd gewerkt aan de ontwikkeling van en het onderzoek naar satellietcommunicatie voor toekomstige apparaten.

Op dit moment is je mobiele telefoonnetwerk afhankelijk van een aardse verbinding. Je telefoon maakt via radiogolven verbinding met een zendmast of basisstation, en die mast is meestal fysiek verbonden met de infrastructuur om die gegevens te verzenden waar ze naartoe moeten. Meestal maakt u tegelijkertijd verbinding met een aantal zendmasten, zodat u een constante dekking hebt als u van plaats naar plaats gaat - maar het systeem is afhankelijk van één ding: u hebt de terrestrische verbinding nodig om het te laten werken.

Op afgelegen locaties, buiten het bereik van die aardse zendmasten, is er geen ontvangst. Je zit in een dode hoek. Dat probleem kan alleen worden opgelost als er een manier is om verbinding te krijgen met die locatie.

Satellieten lossen dat probleem op door de noodzaak van een terrestrische verbinding weg te nemen. Als je telefoon verbinding kan maken met iets in de lucht, los je het probleem op van het ontbreken van de fysieke infrastructuur op de grond - maar dan heb je wel die infrastructuur in de lucht nodig.

Daar maak je verbinding mee - met radiogolven - om satellietcommunicatie mogelijk te maken.

Ja, die bestaan. Het must-have accessoire voor Hollywood-helden of special forces-teams achter vijandelijke linies, de aanblik van iemand die een lompe terminal met een dikke antenne tevoorschijn haalt, siert al jaren onze schermen.

Sat-telefoons zijn ook niet ongewoon - ze zijn in de handel verkrijgbaar, maar meestal zijn ze duur, ontworpen om in afgelegen gebieden te werken en hebben ze niet echt tijd voor consumentenfuncties.

De netwerken worden geleverd door bekende namen als Inmarsat, Thuraya of Iridium, met een mix van satellietsystemen, hetzij geostationair (voor de eerste twee) of in een lage omloopbaan (voor de laatste).

Low Earth Orbital (LEO) is de laatste tijd misschien meer bekend, omdat SpaceX's Starlink op die manier werkt, net als het OneWeb-systeem.

Iets bekender is misschien Garmin InReach. Dit gebruikt het Iridium netwerk voor communicatie en kost vanaf $14,95 per maand, samen met $349 prijs voor iets als de InReach Mini - maar het is effectief een satelliet communicator.

We hebben zojuist niet zomaar Starlink genoemd - Starlink staat al in de startblokken om de T-Mobile dienst in de VS te leveren. En aangezien Starlink een wereldwijde dekking met zijn satellietdienst nastreeft, mag worden aangenomen dat overeenkomsten kunnen worden gesloten met andere netwerkproviders in andere regio's om een soortgelijke dienst aan te bieden.

Het netwerk dat volgens de geruchten Apple's systeem zou gaan aandrijven is Globalstar. Globalstar is een Amerikaans satellietcommunicatiebedrijf met 24 LEO-satellieten dat reeds een reeks diensten aanbiedt.

Het is belangrijk op te merken dat er al satellieten in een baan om de aarde zijn die de vereiste functies kunnen leveren, dus er is potentieel voor een reeks verschillende aanbieders voor deze diensten. Veel zal afhangen van wat de satelliet kan bieden met bestaande technologie, hoe die aansluit op consumentenapparatuur en hoe de commerciële overeenkomsten kunnen worden uitgewerkt.

Volgens T-Mobile en SpaceX zal de nadruk in eerste instantie liggen op SMS-berichten. De eerste fase van de connectiviteit zal gericht zijn op eenvoudigere vormen van communicatie, maar zal in de loop van de tijd worden uitgebreid tot het soort spraak- en dataconnectiviteit biedt waaraan u gewend bent.

In werkelijkheid is het de bedoeling om connectiviteit te bieden op afgelegen plaatsen zodat gebruikers in contact kunnen blijven, en het kan nog wel even duren voordat je echt kunt verwachten dat je naar het meest afgelegen deel van de wildernis kunt gaan en vervolgens 4K-video kunt streamen op je telefoon.

Als je dat wilt doen, kun je misschien beter een Starlink terminal aanschaffen. Ja, het is al mogelijk, maar verwacht dat niet op dag één van smartphone satellietcommunicatie.

Maar zoals T-Mobile en SpaceX hebben aangegeven, is het de bedoeling om bestaande hardware te gebruiken, zodat je geen speciale satelliettelefoon hoeft aan te schaffen. Dat zou slecht nieuws kunnen zijn voor de providers die al in satelliettelefoons handelen.

T-Mobile heeft Coverage Above and Beyond al aangekondigd en zegt dat het tegen het einde van 2023 in beta zal zijn.

Geruchten suggereren dat het testen al is gebeurd voor Apple's iPhone, hoewel er geen verificatie is, terwijl verwacht wordt dat Huawei de Mate 50 zal lanceren die zal werken op het BeiDou-navigatiesatellietsysteem, waardoor opnieuw noodberichtendiensten mogelijk worden.

Ondertussen heeft MediaTek gedemonstreerd te werken met een NTN met behulp van bestaande 5G-hardware, en andere namen zoals Qualcomm, Ericsson en Thales zijn ook betrokken bij onderzoek, dus dit zou allemaal wel eens sneller kunnen gebeuren dan je zou denken.

3GPP heeft gezegd dat de verwachting is dat er in 2022 een standaard zal zijn geformaliseerd en dat er in 2024 commerciële producten beschikbaar zullen zijn.

In de komende paar jaar zouden mobiele telefoons nog veel mobieler kunnen worden.

Chris Hall