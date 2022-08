Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - T-Mobile heeft, in samenwerking met Elon Musk's SpaceX, plannen aangekondigd om mobiele telefoonconnectiviteit te bieden in de hele Verenigde Staten.

Door gebruik te maken van SpaceX's Starlink constellatie van satellieten, zou T-Mobile in staat moeten zijn om een bijna volledige dekking te bieden, zelfs op de meest afgelegen locaties.

Momenteel is meer dan een half miljoen vierkante mijl van de VS volledig onbereikbaar voor cellulaire signalen van welke provider dan ook. De enige oplossing voor mensen in deze gebieden is het dragen van een dure en onhandige satelliettelefoon.

Deze aankondiging is de eerste stap om onbereikbare gebieden tot het verleden te laten behoren.

"Meer dan alleen een baanbrekende alliantie, vertegenwoordigt dit twee baanbrekende innovators die de oude manieren van doen uitdagen om iets geheel nieuws te creëren dat klanten verder zal verbinden en concurrenten zal afschrikken," zei Mike Sievert, CEO van T-Mobile.

De verklaring van Elon Musk zinspeelt op het verhevener doel om deze connectiviteit wereldwijd uit te breiden. Hij zei "het belangrijkste hiervan is dat het betekent dat er nergens ter wereld dode zones zijn voor je mobiele telefoon. We zijn ongelooflijk enthousiast om dit met T-Mobile te doen."

In eerste instantie is T-Mobile echter van plan tekstdekking te bieden in de hele VS, Hawaï, delen van Alaska, Puerto Rico en de territoriale wateren.

Het is van plan om tegen het einde van volgend jaar een beta te hebben in geselecteerde gebieden, nadat SpaceX nog meer satellieten heeft toegevoegd aan zijn expansieve constellatie.

De CEO's hebben een open uitnodiging gedaan aan de mobiele providers van de wereld om samen te werken aan echte wereldwijde mobiele connectiviteit.

Geschreven door Luke Baker.