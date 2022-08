Wat is vliegtuigmodus?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Of je nu veel met het vliegtuig reist of niet, je hebt misschien een prominente instelling opgemerkt op een heleboel van je apparaten die "vliegtuigmodus" biedt, zonder te weten wat de functie eigenlijk precies doet.

Kort gezegd is het een instelling om een heleboel van de draadloze connectiviteit uit te schakelen die telefoons en tablets normaal gebruiken, zoals hun cellulaire radio en Wi-Fi-banden, om mogelijke interferentie met een vliegtuig te elimineren dat u aan boord hebt gebracht.

Op de meeste moderne apparaten is het vrij eenvoudig om de vliegtuigmodus te activeren.

Op een iPhone of een Android-telefoon kunt u bijvoorbeeld vanaf de bovenkant van uw scherm naar beneden vegen om toegang te krijgen tot uw snelle instellingen, en op het vliegtuigpictogram tikken om de modus in te schakelen.

Het is ook heel eenvoudig op een Windows-laptop of -tablet - tik op het Wi-Fi-symbool rechtsonder en je ziet een keuzeschakelaar voor de vliegtuigmodus die je kunt gebruiken.

Op een Mac moet je een beetje meer handmatig te werk gaan, en eigenlijk zowel Wi-Fi als Bluetooth-verbindingen uitschakelen om een equivalent van de vliegtuigmodus te maken.

Het belangrijkste wat de vliegtuigmodus doet, is de mobiele radio van uw apparaat uitschakelen. Dit betekent dat u geen spraakoproepen of sms-berichten kunt ontvangen.

Op veel apparaten worden ook Wi-Fi- en Bluetooth-verbindingen uitgeschakeld, hoewel deze verbindingen op de meeste vluchten steeds vaker zijn toegestaan en dus mogelijk niet worden uitgeschakeld.

In veel gevallen kunt u Wi-Fi en Bluetooth ook handmatig weer inschakelen, terwijl de vliegtuigmodus ingeschakeld blijft, zoals op iOS.

Een goed gebruik van de vliegtuigmodus is inderdaad om uw batterij wat langer mee te laten gaan - als uw batterij bijna leeg is en u uw telefoon gewoon aan wilt laten staan zonder hem te gebruiken, kan het inschakelen van de vliegtuigmodus inderdaad een paar procent extra voor u uithalen.

Dit komt omdat het gebruik van mobiele gegevens, met name 5G, de batterij behoorlijk kan belasten, dus als je je telefoon geïsoleerd houdt, kan dat helpen om de benodigde energie te minimaliseren.

Het verschil zal niet groot zijn, en we denken niet dat de meeste mensen de vliegtuigmodus hiervoor vaak zullen willen gebruiken, maar het kan handig zijn in noodgevallen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.