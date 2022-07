Een document scannen met uw telefoon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als u een gedrukt document hebt en een digitale kopie nodig hebt, hoeft u zich geen zorgen te maken, want u kunt papieren documenten gemakkelijk scannen met uw telefoon. Misschien wist u het niet, maar u kunt met uw telefoon in een paar seconden een digitale scan maken, er een PDF van maken en deze opslaan in de cloud. Wij laten u zien hoe dat werkt.

We hebben al eerder geschreven over hoe u een document kunt scannen en ondertekenen met uw Apple iPhone, iPad en zelfs iPod Touch. Nu gaan we laten zien hoe je het moet doen met een Android telefoon.

Net als bij het maken van foto's met je telefoon, is goede verlichting de sleutel tot goede resultaten bij het scannen. Zorg ervoor dat u een mooie, heldere ruimte hebt om uw scan te maken, bij voorkeur in goed natuurlijk licht in de buurt van een raam.

We raden u aan het document dat u wilt scannen plat op een tafel te leggen, zodat u er goed zicht op hebt in plaats van te jongleren met uw telefoon en papier tegelijk. Maak u dan klaar om te scannen.

De gemakkelijkste manier om documenten te scannen die wij hebben gevonden is met Google Drive. Dit is handig omdat u niet alleen kunt scannen met de Google Drive-app, maar ook kunt opslaan als PDF en rechtstreeks kunt uploaden naar Google Drive, zodat u het bestand kunt doorsturen of het kunt gebruiken wanneer u het nodig hebt.

Volg deze stappen om een document te scannen met uw telefoon met behulp van Google Drive (ervan uitgaande dat u het eerst hebt gedownload):

Klik om Google Drive op uw telefoon te openen Klik op het plus pictogram rechtsonder in de app en klik op scan Maak een foto van uw document zoals u dat normaal ook zou doen Klik vervolgens op het vinkje wanneer u tevreden bent met de afbeelding

Als dat gedaan is, zult u zien dat de foto automatisch wordt omgezet in een PDF. U hebt dan de mogelijkheid om het op verschillende manieren te bewerken. Onderaan de app staan hulpmiddelen waarmee je de foto kunt bijsnijden als deze niet alles bevat wat je nodig hebt.

U kunt ook de instellingen wijzigen van zwart-wit naar kleur en als u op de drie puntjes rechtsboven klikt, kunt u de instellingen voor beeldverbetering, oriëntatie en meer wijzigen.

Als u tevreden bent, kunt u klikken op opslaan, waarna u het bestand een andere naam kunt geven en kunt selecteren waar in uw Google Drive-map u het wilt uploaden.

Als je dat gedaan hebt, heb je de optie om het te openen waar je het nodig hebt of om het gemakkelijk door te sturen naar wie het ook nodig heeft.

