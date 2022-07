EU verlengt mobiele dataroaming tot 2032

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Burgers van de landen van de Europese Unie kunnen hun mobiele telefoons nog tien jaar lang zonder extra kosten in andere EU-lidstaten blijven gebruiken. De Commissie heeft de termijn van de roamingverordening verlengd.

Omdat de oorspronkelijke overeenkomst gisteren, op 30 juni 2022, afliep, is vandaag, op 1 juli 2022, een nieuwe verordening in werking getreden. Deze zal nu tot 2032 van kracht blijven.

Dat betekent dat consumenten in de hele EU toegang zullen hebben tot dezelfde diensten als in hun eigen land. Dat geldt ook voor 5G-diensten, die in de verbeterde verordening zijn opgenomen.

Natuurlijk kunnen sommige providers die dienst nog verder uitbreiden. Zij moeten hun klanten ook beter informeren "over de soorten diensten die extra kosten met zich kunnen brengen", zoals het bellen van servicenummers en helpdesks.

Eventuele extra roamingkosten moeten in die gevallen via sms-berichten worden meegedeeld.

Na Brexit geldt dit natuurlijk niet voor Britse mobiele klanten. Britse mobiele gebruikers zullen nog steeds roamingkosten moeten betalen in de EU, afhankelijk van hun netwerk. De meeste netwerken in het VK hebben nu opnieuw roamingkosten ingevoerd wanneer ze naar EU-lidstaten reizen.

Alleen Virgin Media O2 heeft ervoor gekozen de kosten niet opnieuw in te voeren. De andere netwerken hebben echter een maximumtarief voor Europees telefoongebruik, dat over het algemeen ongeveer £ 2 per dag bedraagt.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 1 juli 2022

Geschreven door Rik Henderson.