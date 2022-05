Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Eric Migicovski, de man achter de Pebble smartwatch, heeft zijn zinnen gezet op een nieuwe missie: het kleiner maken van Android vlaggenschip telefoons.

Dit is een soort nevenproject voor Migicovski, die zijn tijd voornamelijk doorbrengt met het werken aan een chat-app genaamd Beeper, die iMessage naar Android wil brengen.

Migicovski houdt van kleine telefoons omdat ze mooi in je zak passen, veel lichter zijn, makkelijker met één hand te gebruiken zijn en niet uit je zak vallen tijdens het fietsen.

Allemaal goede redenen naar onze mening, maar desondanks zijn er momenteel geen Android vlaggenschepen met een schermformaat onder de 6-inch.

Dus, om zijn boodschap uit te dragen, creëerde Migicovsky smallandroidphone.com een website met zijn zorgen en een petitie om te ondertekenen.

Het doel is om "steun te verzamelen van de gemeenschap en Google (idealiter) of een andere Android fabrikant te overtuigen om deze telefoon te bouwen".

In zijn zoektocht naar een kleine telefoon, stapte hij over naar de iPhone 13 Mini, maar hij is bang dat deze telefoon ook snel zal verdwijnen.

iPhone Mini's zijn slechts goed voor ongeveer 5 procent van Apple's smartphoneverkopen, dus het risico bestaat dat deze telefoon door de techgigant onwaardig wordt bevonden.

Mocht dit gebeuren, dan denkt Migicovsky dat een klein Android-toestel, met zijn Beeper-app voor iMessage, een levensvatbaar alternatief zou zijn.

Met zo'n verscheidenheid aan Android opties op de markt, is het vrij verrassend dat er geen compacte premium opties beschikbaar zijn. Het zal interessant zijn om te zien hoe dit zich ontwikkelt.

Geschreven door Luke Baker.