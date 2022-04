RedMagic 7 Pro lanceert wereldwijd, SD 8 Gen 1 en eigen koeling

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - RedMagic brengt zijn vlaggenschip gaming telefoon naar internationale regio's, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en Europa.

De RedMagic 7 Pro, die al verkrijgbaar is in China, is vanaf 22 april te bestellen in een vroege vogelaanbieding, en de bredere pre-orders beginnen op 27 april.

Er zullen twee modellen beschikbaar zijn: Supernova, met 512 GB opslagruimte, en Obsidian met 256 GB. Beide versies worden geleverd met 16 GB RAM.

De chipset voor elk is de Snapdragon 8 Gen 1 met een speciale gamingchip (Red Core 1).

Er is een 6,8-inch FHD+ (1080 x 2400) AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Het ondersteunt ook een 960Hz multi-finger touch sampling rate.

Een 16-megapixelcamera onder het scherm maakt een inkeping overbodig, terwijl aan de achterkant drie camera's zijn geplaatst (64-megapixel, 8-megapixel en 2-megapixel).

Als gaming-telefoon wordt de RedMagic 7 Pro geleverd met een eigen, ingebouwde turbofan om het toestel koel te houden tijdens het gamen. Je krijgt ook een 3,5mm hoofdtelefoonaansluiting en een vingerafdruksensor voor beveiliging. Het toestel wordt aangedreven door een 5.000mAh batterij.

Beide versies zullen vanaf dezelfde datum verkrijgbaar zijn, met de RedMagic 7 Pro Supernova geprijsd op $899 / €899 / £759.

Het Obsidian-model kost $799 / €799 / £679.

Geschreven door Rik Henderson.