RedMagic 7 Pro wereldwijd lanceringsevenement: hoe te kijken en wat te verwachten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nubia organiseert op 12 april een speciaal lanceringsevenement voor de wereldwijde versie van zijn RedMagic Pro 7-gamingtelefoon.

Hier leest u hoe u het live kunt bekijken en wat u kunt verwachten.

Het lanceringsevenement van RedMagic 7 Pro begint op dinsdag 12 april 2022 om 08.00 uur EDT.

Dit zijn de tijden voor jouw regio:

Amerikaanse westkust - 05:00 uur PDT

Amerikaanse oostkust - 8 uur EDT

VK - 13:00 uur BST

Centraal-Europa - 14:00 uur CEST

Wie is er klaar om Pro te worden?



Meer info over de #REDMAGIC7Pro komt op 12 april! https://t.co/zmTIMcbJSB — REDMAGIC (@redmagicgaming) 6 april 2022

We hopen de stream hier op Pocket-lint dichter bij de tijd te kunnen hosten.

Als alternatief kunt u de lancering volgen op de officiële website en/of Twitter-account .

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

De RedMagic 7 Pro-gamingtelefoon is al beschikbaar in China en is daar in februari gelanceerd.

Dit evenement is voor zijn wereldwijde uitrol, waar het zich zal voegen bij de standaard RedMagic 7 in de nieuwste line-up.

De Chinese editie beschikt over 18 GB RAM en 1 TB opslagruimte. Het wordt geleverd met een 6,8-inch FHD + -scherm (1080 x 2400) met een verversingssnelheid van 120 Hz en een 16-megapixel camera onder het scherm.

De achterste drievoudige camera-eenheid bestaat uit een 64-megapixel hoofdcamera, 8-megapixel ultragroothoek en 2-megapixel macro.

De processor is de Snapdragon 8 Gen 1, terwijl de batterij 5.000 mAh is en 135 W snel kan opladen.

We zullen snel ontdekken of de globale versie dezelfde specificaties of kleine aanpassingen heeft. De prijs in China is ongeveer 7.499 yuan (ongeveer £ 902).

Geschreven door Rik Henderson.