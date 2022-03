Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel het nog steeds voelt alsof 5G nog niet overal in de VS of zelfs in de wereld volledig is uitgerold, denkt Zuid-Korea al vooruit over de volgende generatie standaard om 5G op te volgen.

Het land heeft aangekondigd dat het tegen 2028 diensten van de zesde generatie zal "commercialiseren", aldus Lim Hye-sook, de Zuid-Koreaanse minister van wetenschap en informatie- en communicatietechnologie. Ze sprak over 6G tijdens MWC 2022 . "We gaan door met onze voorbereidingen voor het 6G-tijdperk met als doel 6G te commercialiseren van 2028 tot 2030", aldus Lim.

"Het zal een netwerk bieden dat 50 keer sneller is dan de huidige service en een uitgebreide dekking van maximaal 10 kilometer boven de grond", voegde Lim eraan toe, meldden Yonhap News Agency en The Korea Herald beide. Lim merkte ook op dat Zuid-Korea veel vooruitgang heeft geboekt op het gebied van 5G-netwerksnelheid en -dekking sinds het in 2019 het eerste land was dat 5G-diensten op de markt bracht.

Tel het allemaal bij elkaar op, en als Zuid-Korea inderdaad binnen de komende zes jaar 6G begint uit te rollen, zal de rest van de wereld het misschien rond 2031 gaan gebruiken.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Tijdens de jaarlijkse vakbeurs voor mobiele technologie die van 28 februari tot 3 maart in Barcelona plaatsvond, zei de minister ook dat ze met verschillende functionarissen uit de VS, Finland en Indonesië sprak over 5G, 6G en de metaverse. Ze beloofde Zuid-Korea plannen om te investeren in digitale technologieën zoals de metaverse, blockchain, kunstmatige intelligentie en de cloud.

Geschreven door Maggie Tillman.