Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Osom, een nieuwe technische startup die naar verluidt bestaat uit voormalige Essential-medewerkers, heeft enkele details aangekondigd over zijn vlaggenschip, op privacy gerichte telefoon die later dit jaar verschijnt.

Genaamd de OV1, het heeft een roestvrijstalen frame met titanium accenten, een keramische achterkant, Corning Victus dekglas en een Qualcomm-processor. Het zal om te beginnen verkrijgbaar zijn in wit en matzwart, maar blijkbaar zijn er meer kleuren in de maak. Android Police beweerde dat de OV1 "aanzienlijk groter" is dan de veelgeprezen Essential Phone - waar hij op lijkt, hoewel dat blijkbaar niet de bedoeling was. Het is gewoon hetzelfde team dat de Essential Phone heeft ontworpen en ontworpen en ook de OV1 heeft ontworpen.

Zeer verheugd om aan te kondigen dat de OV1 gebaseerd zal zijn op een @Snapdragon 8-serie chipset. Hoewel dit een kleine vertraging in onze oorspronkelijke verzenddatum betekent, betekent het ook een meer functierijke, meer privé-ervaring voor u. Komt in het vierde kwartaal van 2022! #osom2022 #ownyourprivacy pic.twitter.com/SttMIXKgEz — OSOMPrivacy (@OsomPrivacy) 3 maart 2022

De OV1 zou volgens TechCrunch begin maart volledig worden aangekondigd, maar dat is uitgesteld zodat het bedrijf de processor van de telefoon kan upgraden. Osom streeft naar een Snapdragon 8-serie chipset, maar heeft nog niet gezegd welke specifieke chip. Het heeft gezegd dat de telefoon een batterijduur van een "hele dag" zal hebben en ondersteuning voor ultrabreedband. We kunnen ook een "echt vlaggenschipcamera-ervaring" verwachten op de OV1 - dankzij de 48-megapixel- en 12-megapixelcamera's aan de achterkant en een 16-megapixelcamera aan de voorkant.

Ten slotte heeft het ruimte voor twee fysieke simkaarten en wordt het geleverd met een USB-C naar C-kabel in de doos – maar geen oplaadsteen. Dat gezegd hebbende, de USB-C is een van de dingen die de OV1 tot een op privacy gerichte telefoon maken, omdat hij een fysieke schakelaar heeft waarmee gebruikers kunnen schakelen tussen opladen en gegevens delen.

Een lampje geeft ook aan welke modus in gebruik is.

Oprichter en CEO Jason Keats heeft de media verteld dat Osom apparaten, software en diensten wil bouwen die "de privacy van individuele gebruikers vergemakkelijken". Details zijn nog dun, net als de precieze lanceringsdatum en prijs voor de OV1. Naar verluidt zou het rond het vierde kwartaal in de VS worden gelanceerd en ver onder de $ 1.000 worden geprijsd.

Geschreven door Maggie Tillman.