(Pocket-lint) - De enorme Black Friday-verkopen zijn meer geworden dan alleen maar vechten bij de plaatselijke ijzerhandel om een goedkopere televisie te krijgen. Het is nu een evenement dat het grootste deel van de maand november beslaat, waarbij een groot deel van de kortingen gericht is op de laatste twee weken.

De afgelopen jaren is het belang van Black Friday voor online retailers enorm toegenomen. Eenmaal gepositioneerd als "Cybermaandag", is de realiteit dat de laatste maandag bijna niet relevant is, aangezien de meeste deals minstens een hele week live zijn geweest - en vaak langer.

De verwachting voor Black Friday is begin 2021 opgebouwd en we zien al vooraankondigingen van deals: we hebben al gehoord van kortingen van merken als Oppo en OnePlus die smartphonekortingen aanbieden en we hebben gehoord van merken als Arlo, TCL en Xiaomi - waarvan sommige al flash-verkopen aanbieden via hun eigen websites.

Benader deze deals echter met de nodige voorzichtigheid. Oppo adverteert dat het de Oppo Find X3 Pro zal aanbieden met een besparing van 9 procent - dus het kost je £ 999. Het was in het verleden echter slechts £ 849 beschikbaar, dus de besparingen die u mogelijk ziet, zijn misschien niet echt de beste.

In sommige gevallen zul je merken dat de online prijzen omhoog zijn gegaan, zodat wanneer de kortingen komen, het een nog betere deal lijkt.

Toen Black Friday beperkt was tot alleen Black Friday, was het gemakkelijk om af te wachten wat de prijzen waren en een beslissing te nemen. Maar naarmate het evenement langer wordt, wordt het moeilijker om een aankoopbeslissing te nemen - de vroege deals zijn misschien niet de beste deals die gedurende de maand verschijnen. In de afgelopen jaren hebben we gezien dat sommige retailers de prijs matchen naarmate de prijzen dalen.

Dat wil niet zeggen dat Black Friday geen geweldig verkoopevenement is. Er zullen grote kortingen zijn op een aantal gebieden en we zullen de prijzen controleren om te zien of iets echt een deal is - en op zoek gaan naar de beste prijzen die we kunnen vinden voor smartphones , koptelefoons en televisies .

Het belangrijkste om te overwegen bij het winkelen in Black Friday-uitverkoop is om te overwegen wat je eigenlijk moet kopen en of je tevreden bent met de prijs die je wordt aangeboden. Voor velen is wachten tot midden november misschien wel de beste strategie.