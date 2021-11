Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Royole was de eerste fabrikant die een opvouwbare smartphone aankondigde, terug op CES 2019, in de FlexPai. De FlexPai-opvouwbare telefoon had een display dat om de buitenkant was gewikkeld, zoals de Huawei Mate X die later hetzelfde jaar werd gelanceerd.

De FlexPai 2 werd toen in september 2020 aangekondigd en nu lijkt het erop dat de derde generatie van het toestel op komst is.

Seriële leaker Evan Blass - die een uitstekende staat van dienst heeft - publiceerde enkele afbeeldingen van wat volgens hem de Royole (F3) is op zijn Twitter-account. Hoewel Blass geen details gaf over wat er intern van de Royole FlexPai 3 wordt verwacht, kan sommige informatie uit de gedeelde afbeeldingen worden gehaald.

Wat denk je hiervan? (Royole F3) pic.twitter.com/Va0L5PuPkP — Ev (@evleaks) 31 oktober 2021

Het apparaat heeft weer een verticale vouw, zoals zijn voorgangers hebben aangeboden, en het lijkt erop dat het scharnier opnieuw is ontworpen van de FlexPai 2 met een gladde afwerking in plaats van geribbeld. Er is een vierkante camerabehuizing aan de achterkant, die verschilt van de verticale camerabehuizing van het tweede generatiemodel en het lijkt erop dat er deze keer twee grote lenzen zullen zijn in plaats van vier kleinere. Zonder extra scherm zou het apparaat echter moeten worden uitgevouwen om de achteruitrijcamera te gebruiken.

Op basis van de vierkante inkeping aan de andere kant van de camerabehuizing, lijkt het erop dat Royole een scherm aan de buitenkant zal blijven aanbieden, in plaats van te kiezen voor een scherm aan de binnenkant zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3 . Dat gezegd hebbende, het kan ook zijn dat het naar binnen vouwt en dat de inspringing slechts een ontwerpelement is. Het ziet er ook naar uit dat het een pop-upcamera zal gebruiken in plaats van een camera onder het scherm of een perforatorcamera.

Het is niet duidelijk welke andere specificaties de Royole FlexPai 3 zal bieden, hoewel we vermoeden dat we daar snel genoeg achter zullen komen nu het ontwerp is uitgelekt.

