Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fisher-Price heeft al onze dromen waar gemaakt. De speelgoedtelefoon die we bijna allemaal hadden toen we peuters waren, is nu beschikbaar voor volwassenen om als een echte telefoon te gebruiken.

De Fisher-Price Chatter-telefoon bestaat al sinds het begin van de jaren zestig, maar deze nieuwste versie is Bluetooth-compatibel, dus je kunt hem koppelen aan je iPhone of Android-handset en gebruiken om oproepen aan te nemen en te ontvangen.

Het heeft het modernere ontwerp, in plaats van de boxy-vorm van de eerdere modellen. Maar wat het ontwerp ook is, het is iets dat we ons allemaal met plezier herinneren - het was tenslotte jarenlang het bestverkochte Fisher-Price-speelgoed.

De nieuwe versie is geïntroduceerd om het 60-jarig jubileum van het speelgoed te vieren en is passend geprijsd - $ 60. Het is vanaf vandaag verkrijgbaar bij BestBuy.com .

Het is nog niet bekend of het ook buiten de VS beschikbaar zal zijn.

Naast een Bluetooth-koppelingsknop en speakerphone-functionaliteit, kan de speciale editie van de Chatter-telefoon worden gebruikt om te bellen. Je draait de draaiknop naar elk nummer, net als op oude vaste telefoons.

Het wordt zelfs geleverd met het handelsmerk "wankele ogen" en wielen die werken, zodat je het rond je bureau kunt suizen.

Apple Watch Series 7 beoordeeld, Sonos-interview en meer - Pocket-lint Podcast 125 Door Rik Henderson · 19 October 2021

We zijn verkocht, dat is zeker.