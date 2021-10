Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Nederlandse fabrikant Fairphone is terug met zijn eerste 5G-toestel .

Net als zijn vorige apparaten is de Fairphone 4 5G groot in duurzaamheid. Het is modulair, waardoor het gemakkelijker te repareren is en daarom langer meegaat tussen upgrades.

Het wordt geleverd met een gigantische garantie van vijf jaar zonder extra kosten, om klanten aan te moedigen het apparaat langer dan normaal vast te houden. Software-ondersteuning is ook gegarandeerd tot 2027, waarbij het bedrijf beweert dat het ervoor zal zorgen dat Android-versies tot Android 15 zullen werken. Als de chipset niet in staat is, wordt deze verbeterd als onderdeel van de nazorgondersteuning.

"We hebben een heel andere benadering van de productie van smartphones", zegt Fairphones CEO, Eva Gouwens.

"We veranderen de manier waarop apparaten worden gemaakt en gebruikt. We willen de traditionele manier van ontwerpen van apparaten uitdagen, inclusief het idee dat dunner beter is. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling was om een hoogwaardige duurzame smartphone te produceren die toekomstbestendig is, gemakkelijk te repareren, ontworpen om lang mee te gaan en daarom meer circulair en eerlijk."

Qua specificaties wordt de Fairphone 4 5G geleverd met een 6,3-inch Full HD+ scherm, beschermd door Corning Gorilla Glass 5.

Het draait op een Qualcomm Snapdragon 750G-processor, met 6 GB of 8 GB RAM, afhankelijk van het model. Opslag is 128 GB of 256 GB, weer afhankelijk van de gekozen handset.

Aan de achterzijde bevindt zich een 48 megapixel hoofdcamera, die fasedetectie ondersteunt. Een extra 48-megapixelsensor wordt meegeleverd voor macro- en ultrabrede fotografie.

Aan de voorkant zit een 25 megapixel snapper, verborgen in een kleine inkeping.

De telefoon kan nu worden gereserveerd via Fairphone.com en kost £ 499 / € 579 of £ 569 / € 649, afhankelijk van de variant. Het 128 GB-model zal beschikbaar zijn in het grijs, en het 256 GB-model voegt ook groene en groen gespikkelde versies toe.

Het wordt verzonden vanaf 25 oktober 2021, met verdere beschikbaarheid via Britse luchtvaartmaatschappijen EE , Your Co-op Mobile, Honest Mobile, Sky Mobile en Virgin Media.