(Pocket-lint) - Dus je hebt de prik gekregen en wilt een gemakkelijke manier om je COVID-19-vaccinatiestatus te laten zien terwijl je onderweg bent, vooral als je je vaccinatiekaart thuis bent vergeten. Gelukkig is er een eenvoudige oplossing: voeg je COVID-vaccinkaart toe aan je telefoon. Het zal zijn als een mobiel vaccinatiepaspoort.

In de VS hebben grote steden - zoals New York, San Francisco en New Orleans - nu een vaccinatiebewijs nodig om in restaurants te dineren en deel te nemen aan andere binnenactiviteiten. De hele staat Californië volgt zelfs. Veel bedrijven, sportteams en muziekacts in het hele land vragen mensen ook om een bewijs van de vaccinatiestatus, gezien de heropleving van COVID-19 en de Delta-variant. Zelfs in het VK is er een groeiende vraag om bewijs van vaccinatiestatus te tonen.

De Britse premier Boris Johnson zei in juli zelfs dat Engelse nachtclubs en andere uitgaansgelegenheden met een grote menigte klanten vanaf eind september 2021 een bewijs van volledige vaccinatie zullen vragen. Zo kunt u gemakkelijk een record op uw telefoon, of u nu in de VS of het VK woont.

Dit zijn de verschillende manieren waarop u uw vaccinatiekaart kunt opzoeken en bewaren:

Controleer eerst uw vaccinatieprovider. Veel Amerikanen kregen hun injecties bij een plaatselijke apotheek of supermarkt die deelnam aan het CDC-goedgekeurde apotheekprogramma voor de detailhandel. Sommige van deze bedrijven geven via hun website toegang tot elektronische immunisatiegegevens. Walmart laat u kopieën van uw gegevens ophalen via zijn website en app . Evenzo kunnen degenen die naar CVS zijn gegaan voor hun injecties, hun COVID-vaccinatiegegevens vinden en openen via een portaal.

We raden aan om uw provider online te zoeken of te bellen om erachter te komen of ze digitale gegevens van vaccins aanbieden en hoe u deze aan uw telefoon kunt toevoegen.

Sommige staten en territoria bieden vaccinatiekaart-apps die u kunt gebruiken. Arizona, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Dakota, Washington, West Virginia en Washington DC gebruiken bijvoorbeeld de gratis service MyIR Mobile. Ondertussen kunnen Californiërs myvaccinerecord.cdph.ca.gov gebruiken om toegang te krijgen tot hun immunisatiegegevens, en New Yorkers hebben de Excelsior Pass-app. Weet gewoon dat verschillende staten, zoals Alabama, Arizona en Indiana, vaccinpaspoorten hebben verboden.

Nu, als uw staat digitale ID-apps toestaat - bijvoorbeeld Colorado en Louisiana doen dat - kunt u dat gebruiken om een foto van uw vaccinkaart aan uw telefoon toe te voegen. Inwoners van Colorado gebruiken de MyColorado-app, terwijl inwoners van Louisiana een elektronische versie van hun gegevens kunnen invoeren in de LA Wallet , de digitale ID-app van de staat. Het is de moeite waard om uw staat te googelen om de laatste informatie te vinden, aangezien deze waarschijnlijk aan verandering onderhevig is, vooral naarmate we dieper ingaan op deze nooit eindigende pandemie.

In het kader van deze gids leggen we uit hoe inwoners van één staat - New York - de Excelsior Pass kunnen gebruiken om hun kaart aan een telefoon toe te voegen en een bewijs van status te tonen.

Download de NYS Excelsior Pass Wallet-app voor iPhone of Android. Open de app en voer je naam, postcode, telefoonnummer en geboortedatum in. Vul ook in welke vaccinatie u heeft gekregen en wanneer u uw tweede dosis heeft gekregen.

Als u de enkele dosis Johnson & Johnson heeft ontvangen, hoeft u alleen de datum in te voeren. Wanneer de informatie wordt verwerkt, verschijnt uw kaart. Wanneer je klaar bent om de pas te gebruiken, open je de NYS Wallet-app die je hebt gedownload. Klik op de actieve pas - de kaart die in de app verschijnt. U ziet een QR-code die iemand die uw vaccinatie verifieert, kan scannen. U kunt de kaart ook toevoegen aan Apple Wallet op de iPhone door op de knop "Toevoegen aan Apple Wallet" te tikken. Als je dit doet, kun je gewoon de Wallet-app openen om de QR-code op te halen.

Opmerking: u kunt ook uw persoonlijke gegevens invoeren op epass.ny.gov om uw identiteit te verifiëren, waarna u toegang krijgt tot uw pas met een unieke QR-code. U kunt deze digitale pas toevoegen aan de Excelsior Pass-app of afdrukken voor een fysieke kopie. De keuze is aan jou.

Er zijn verschillende digitale identiteits-apps beschikbaar die Amerikaanse consumenten kunnen gebruiken om toegang te krijgen tot een luchthaven of sportevenementen, en nu kunnen ze uw vaccinatiebewijs bewaren. Clear , CommonPass en VeriFly worden allemaal beschouwd als gerenommeerde apps voor het opslaan van vaccinatierecords.

Clear gebruikt een scan van je gezicht voor extra veiligheid. Meer specifiek moet u eerst een gratis Clear-account maken en vervolgens kunt u uw identiteitsbewijs met foto uploaden om uw identiteit te scannen en te verifiëren. Op dat moment kunt u een wachtwoord maken en inloggen op Clear. Voeg vanuit het menu uw COVID-19-vaccinatie toe door uw kaart rechtstreeks te scannen of door uw QR-code toe te voegen die is verstrekt door een ondersteunde staat. U kunt ook inloggen op de site van een provider, zoals Walmart, om uw vaccinbewijs op te halen.

Zodra u alle benodigde informatie heeft toegevoegd, genereert de Clear-app een scanbare QR-code om uw vaccinatiestatus te bewijzen.

Er zijn geverifieerde manieren om uw vaccinatie-informatie te krijgen in de Apple Wallet-app, Google Pay-app en zelfs de Samsung Pay-app.

Sommige staten (zoals New York), evenals vaccinaanbieders en apps van derden bieden al manieren om uw vaccinkaart in de Apple Wallet-app te krijgen. We hebben beschreven hoe het Excelsior Pass-proces van New York werkt in optie 2 hierboven. U kunt VaxYes van GoGetVax ook gebruiken om een verifieerbaar certificaat te genereren dat in Apple Wallet (of in Google Pay) kan worden geplaatst. U moet uw telefoonnummer op de site invoeren en vervolgens een afbeelding van uw vaccinatiekaart uploaden.

In ruil daarvoor krijg je een gedigitaliseerde kaart die kan worden opgeslagen in Apple Wallet.

Opmerking: u moet ook weten dat de iOS 15-update van Apple, die dit najaar wordt verwacht, een bijgewerkte Health-app zal bevatten waarmee u verifieerbare immunisatiegegevens kunt opslaan.

Google biedt een ondersteuningspagina met informatie over andere manieren waarop u toegang kunt krijgen tot uw vaccinkaart, met name in Google Pay. Wanneer u uw injectie ontvangt, krijgt u mogelijk instructies van uw provider over hoe u uw gegevens online kunt vinden. Zo ja, doe het dan vanaf je telefoon. Wanneer u wordt gevraagd om het lokaal op te slaan met Google Pay , doe het dan. Ga vervolgens naar Instellingen op uw apparaat en tik op Google > Instellingen voor Google-apps > Google Pay. Raak de onderkant van het scherm aan en veeg omhoog om uw COVID-kaart te vinden en op te slaan.

Mogelijk wordt u ook gevraagd of u een pictogram aan uw startscherm wilt toevoegen om uw COVID-kaart gemakkelijker te vinden. Als u een snelkoppeling naar uw COVID-kaart op het startscherm van uw apparaat wilt toevoegen, tikt u op Meer (pictogram met drie stippen) > Opslaan naar thuis.

Samsung werkt samen met non-profit The Commons Project om te helpen bij het digitaliseren van uw vaccinatiekaart. Nadat u uw kaart hebt geverifieerd via de CommonHealth-app, kunt u de details toevoegen aan uw Samsung Pay-portemonnee . De functie wordt eind augustus 2021 uitgerold naar Galaxy-telefoons die Samsung Pay ondersteunen. Dat omvat alle Galaxy S-apparaten sinds Galaxy S6, de Note-line-up sinds Note 5, alle Samsung-foldables en de Galaxy A-serie (A32 5G en A50).

Samsung zei dat uw gegevens veilig zijn en dat de overdracht van de CommonHealth-app naar Samsung Pay eenvoudig is.

Voor zover we kunnen zien, moeten Galaxy-bezitters de Common Health-app gebruiken om hun immunisatiegegevens van hun provider te uploaden. Met dit proces wordt uw record geverifieerd en kunt u het weergeven in de Samsung Pay-app en delen als een QR-code. Het klinkt vergelijkbaar met hoe Google Pay vaccinkaarten kan toevoegen.

Ten slotte, als uw staat of vaccinaanbieder niet werkt met de portemonnee-app van uw telefoon om de vaccinatiestatus te verifiëren, kunt u als laatste redmiddel eenvoudig uw vaccinatiekaart scannen en opslaan met uw telefooncamera. Houd er rekening mee dat de kaartscanmethode niet verifieerbaar is en mogelijk niet overal wordt geaccepteerd.

Er zijn verschillende manieren waarop u uw pas naar de iPhone kunt scannen. U kunt bijvoorbeeld de Notes-app openen , een nieuwe notitie maken met de titel COVID-19 Vaccine en vervolgens op het camerapictogram klikken. Er zou een menu moeten verschijnen met de optie om documenten te scannen. Richt uw camera op de kaart en wanneer deze scherpstelt, klikt u op de knop onder aan het scherm om een afbeelding vast te leggen. Als alternatief kunt u een scan-app van derden gebruiken. Google PhotoScan gebruikte AI om uw afbeelding eruit te laten zien als een echte scan.

Android-gebruikers kunnen Google Drive downloaden. (iPhone-gebruikers kunnen ook de Google Drive-app gebruiken.) Als je dat eenmaal hebt gedaan, tik je op het "toevoegen"-symbool en vervolgens op het "scan"-symbool (camerapictogram). Plaats vanaf daar uw camera boven uw vaccinatiekaart totdat deze scherpstelt en scant. U kunt uw document vervolgens opslaan door op het vinkje te tikken.

Britten kunnen optie 5 gebruiken zoals hierboven beschreven, namelijk de camera van je telefoon gebruiken om je vaccinatiekaart te scannen en op te slaan. U kunt mogelijk ook optie 4 gebruiken of de portemonnee-app van uw telefoon gebruiken om uw vaccinatiegegevens op te slaan en te openen. Maar er is ook een weg door de NHS, en die is veel officiëler.

Dit is wat u moet weten.

In het VK is het meer gestroomlijnd om toegang te krijgen tot uw vaccinkaart op uw telefoon. De belangrijkste NHS-app is bijgewerkt zodat degenen die in aanmerking komen voor de NHS COVID Pass in Engeland deze aan hun Apple Wallet kunnen toevoegen, in plaats van alleen toegang te krijgen via de NHS-app of deze als pdf te downloaden. Door uw COVID Pass aan uw Apple Wallet toe te voegen, is deze gemakkelijk toegankelijk, zelfs als u geen internetverbinding heeft. Pocket-lint heeft een handleiding die uitlegt hoe het proces werkt.

Houd er wel rekening mee dat om een COVID Pass te krijgen, je dubbel gevaccineerd moet zijn, of je moet een negatieve test hebben gedaan en de uitslag aan de overheid hebben gemeld.