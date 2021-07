Corning brengt twee nieuwe Gorilla Glass-composieten uit voor cameraprestaties

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Corning, de makers van Gorilla Glass, heeft zojuist twee nieuwe Gorilla Glass-composieten aangekondigd die speciaal zijn gemaakt als camerahoezen voor mobiele telefoons. Deze nieuwe composieten, genaamd Corning Gorilla Glass met DX en Corning Gorilla Glass met DX+, zouden de krasbestendigheid en duurzaamheid verbeteren ten opzichte van de huidige cameralensafdekkingen.

De huidige camerahoezen hebben antireflecterende coatings die specifiek zorgen voor een goede lichtopname. Corning zegt dat dit nieuwe composiet de lichtopnameprestaties zal verbeteren en tegelijkertijd meer duurzaamheid en krasbestendigheid zal bieden. Het beweert dat het 98% van het licht door het composiet zal laten, vergeleken met 95% met antireflecterende covers. Er staat dat een bekraste lensdop de cameraprestaties zal vervormen en verslechteren, wat volkomen logisch is, dus het is geweldig om vooruitgang te zien bij het verbeteren hiervan.

Er is altijd een streven om de prestaties van mobiele cameras zo dicht mogelijk bij professionele kwaliteit te brengen, en dit zou een stap in de goede richting kunnen zijn. We beschermen onze telefoons lang niet zo goed als een speciale camera. Toch maken we veel meer fotos met een telefoon dan ooit met een andere camera.

Het eerste bedrijf dat Corning Gorilla Glass met DX en Corning Gorilla Glass met DX+ gebruikt, is Samsung, maar aangezien Corning zijn Gorilla Glass aan meer dan 45 merken levert, zal het in de toekomst ongetwijfeld zijn weg vinden naar veel meer telefoons.