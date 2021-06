Overheid wil het gebruik van mobiele telefoons op Britse scholen verbieden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Mobiele telefoons en kinderen zijn altijd een hot topic geweest en nu overweegt de Britse regering het gebruik van mobiele telefoons tijdens de schooldag te verbieden.

Het voorstel, opgesteld door onderwijssecretaris Gavin Williamson, wil de afleiding die wordt veroorzaakt door telefoons aanpakken, met beweringen dat "ze een schadelijk effect kunnen hebben op de geestelijke gezondheid en het welzijn van een leerling" wanneer ze worden misbruikt of te veel worden gebruikt.

De meeste jonge mensen zouden zeggen dat hun telefoon hun leven is, dat het hen in staat stelt om in contact te blijven met hun vrienden en dat het feit dat ze geen toegang hebben tot een smartphone in wezen betekent dat ze zijn afgesloten van alles wat er in hun wereld gebeurt.

In eerste instantie zal dit een call for evidence zijn, waarbij informatie wordt verzameld van leerkrachten, personeel en ouders met een 6 weken durende consultatie. Het doel is om het gedrag op scholen te verbeteren en de rol weg te nemen die mobiele telefoons zouden kunnen spelen bij het aanwakkeren van slecht gedrag.

Voor veel ouders worden smartphones gezien als een noodzakelijk kwaad, wat betekent dat een kind kan worden gecontacteerd naarmate het meer autonomie krijgt, en ook contact mogelijk maakt wanneer dingen veranderen, zoals de trein die wordt geannuleerd of als er een naschoolse activiteit is die vergeten is.

Sommige scholen verbieden het gebruik van mobiele telefoons al, maar sommige maken overdag actief gebruik van mobiele telefoons als onderdeel van bredere activiteiten, waarbij het accepteren dat de smartphone een onderdeel van het dagelijks leven is geworden en het vinden en verwerken van informatie een waardevolle vaardigheid is en dat telefoons niet alleen over TikTok.

Tegelijkertijd is de smartphone een portaal naar alles wat ongepast is op internet, alle vormen van entertainment en games en de alomtegenwoordigheid van sociale media.

"Om leerlingen te helpen de uitdagingen van de pandemie te overwinnen en kansen voor alle jongeren te vergroten, moeten we ervoor zorgen dat ze kunnen profiteren van rustige klaslokalen die hen ondersteunen om te gedijen", zei Williamson.

Veel studenten zullen zeggen dat het hun mobiele telefoon was die hen hielp het isolement van de pandemie het hoofd te bieden, waardoor ze in sociaal contact konden blijven met vrienden die ze niet konden zien.

Het is zeker een heikel punt en we vermoeden dat het zal leiden tot standaardisatie van beleid, maar geen grote verandering in de realiteit.

Kinderen en ouders zullen mobiele telefoons niet willen achterlaten vanwege het voordeel dat ze bieden om te reizen, zodat ze nog steeds op school zitten; velen in het onderwijs zullen waarschijnlijk zeggen dat er op scholen veel grotere problemen zijn om over na te denken en dat ze aan hun eigen beleid moeten worden overgelaten.

Geschreven door Chris Hall.