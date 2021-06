London Tube tegen eind 2024 volledig geschikt voor 4G

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na succesvolle proeven vorig jaar is het werk begonnen aan de volledige uitrol van mobiele diensten in het Londense metronetwerk.

Transport for London heeft BAI Communications een 20-jarig contract gegund om de technologie te leveren voor mobiele dataconnectiviteit in elk station en elke tunnel. Londenaren zullen daarom hun telefoon kunnen gebruiken, zelfs wanneer ze in een metrotrein reizen.

Sinds maart 2020 loopt er een proefproject in Oost-Londen, met mobiele netwerkpartners, waaronder O2 en EE, die 4G-connectiviteit bieden op de Jubilee-lijn. Het nieuwe systeem wordt eind 2024 uitgebreid naar het hele netwerk.

De eerste centrale stations met volledige connectiviteit zijn Oxford Circus, Tottenham Court Road, Euston, Bank en Camden Town. De werkzaamheden zijn gestart en zullen naar verwachting eind 2022 worden afgerond. In de komende twee jaar komen daar nog andere stations bij.

"Ik heb de Londenaren beloofd dat als ze me herkozen voor een tweede termijn als burgemeester, ik 4G zou leveren over het hele buizennetwerk. Het is al in gebruik op de oostelijke helft van de Jubilee-lijn en ik ben verheugd om vandaag aan te kondigen dat ik het nakomen van die verbintenis en volledige internettoegang zal beschikbaar zijn via de metro, met belangrijke stations in het centrum van Londen, zoals Oxford Circus en Euston, die voor het einde van volgend jaar hiervan zullen profiteren", aldus burgemeester van Londen, Sadiq Khan.

"Het beschermen van banen en het stimuleren van de economie van onze stad is een topprioriteit voor mij nu Londen na deze pandemie weer wordt opgebouwd, en investeren in de connectiviteit en digitale infrastructuur van Londen staat hierbij centraal."

Geschreven door Rik Henderson.