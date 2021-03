Black Shark 4-gametelefoon wordt op 23 maart gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Black Shark 4-gametelefoon wordt op 23 maart 2021 gelanceerd.

Een officieel bericht op Weibo bevestigde de lanceringsdatum en -tijd voor het debuut van de handset in China. Het evenement begint om 15.00 uur CST (07.00 uur GMT), staat er.

Er zijn enkele andere details die uit de post kunnen worden gehaald, waaronder een posterafbeelding voor het evenement. We hebben echter eerder vernomen dat de telefoon supersnel kan worden opgeladen met 120 W.

Er wordt ook verwacht dat het er anders uitziet dan zijn voorganger (s), dankzij een afbeelding die is bijgevoegd bij recente communicatiecertificeringsdocumenten .

Ze laten een handset zien die erg lijkt op vele andere op de markt, in plaats van op recent onthulde rivalen, de Asus ROG Phone 5 of RedMagic 6 .

Andere geruchten suggereren dat de Black Shark 4 zal worden aangedreven door de nieuwste Qualcomm Snapdragon 888 SoC.

Er wordt gezegd dat het, plus een voorgesteld Pro-model, een 6,7-inch display zal hebben met ondersteuning voor 144Hz.

Er is genoemd tot 18 GB RAM, wat behoorlijk spectaculair zou zijn, terwijl de Black Shark 4 Pro naar verluidt zal worden geleverd met een 108-megapixelcamera - vermoedelijk met behulp van de gelijkwaardige sensor van Samsung.

We weten niet of de handset (s) uit China zullen worden vrijgegeven of wanneer, zo ja. We zullen u meer brengen zoals we het hebben.

Geschreven door Rik Henderson.