Het merk Nothing van Carl Pei is nu eigenaar van Essential

(Pocket-lint) - Het nieuwe merk van Carl Pei , Nothing, is nu eigenaar van het voormalige bedrijf Essential van Andy Rubin. De eigendomsoverdracht werd begin 2021 geregistreerd.

Essentieel, als u het zich herinnert, was een bedrijf wiens ethos het was om producten vrij te geven zonder onnodige afleiding. De eerste Essential-telefoon was erg slank, gemaakt van titanium en had geen camera-bulten of uitsteeksels.

Het had ook extreem dunne randen voor een telefoon van zijn tijd, afgezien van de kin aan de onderkant van het scherm. De kleine inkeping van de selfiecamera aan de bovenkant was ook een wereld verwijderd van de meeste anderen die op dat moment op de markt waren.

We weten al dat het eerste product van Nothing een paar slimme, echt draadloze oordopjes zal zijn . Het is echter niet precies duidelijk wat Nothing van plan is met Essential of waarom het besloot dat Essential het waard was om te bezitten.

We weten wel dat toen Nothing officieel werd aangekondigd, het een soortgelijk ethos van bouwtechnologie verkondigde dat naar de achtergrond verdween en het dagelijks leven niet in de weg stond.

Essential heeft helemaal niet veel producten gelanceerd voordat het werd ingepakt en afgesloten. In feite was de Essential Phone (PH-1) het enige product dat werd gelanceerd.

9to5Google, die de overname voor het eerst ontdekte , wijst op een nog niet uitgebracht product genaamd Essential Home dat - net als Google Home en Amazon Echo - is ontworpen als een aantrekkelijke slimme assistent voor thuis. Het is nooit uitgebracht.

Na beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen de eigenaar van Essential, voormalig Googler Andy Rubin, werd ook alle hoop op een smartphone-follow-up de kop ingedrukt. Het bedrijf was van plan om een vreemd uitziende, magere candybar-smartphone te lanceren, de PH-2.

Niets heeft echter gezegd of het smartphones gaat lanceren. Gezien de ervaring van Carl Pei bij OnePlus lijkt het er echter op dat het iets kan zijn dat het op een bepaald moment in de toekomst doet, zelfs als het in het begin klein begint.

We weten dat Niets van plan is om uiteindelijk een ecosysteem van apparaten te lanceren, dus misschien heeft Essential nog enkele interessante productideeën in zijn ontwikkelingsportfolio. Of misschien is het in wezen niets. De tijd zal het leren.

Geschreven door Cam Bunton.