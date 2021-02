Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - MediaTek heeft zijn nieuwe 5G-modem voor smartphones onthuld: de M80.

Oké, oké, dus het is moeilijk om super enthousiast te worden over een modem, toch? Mis. Dit is waarom de M80 - die samen met toekomstige Dimensity-chipsets zal verschijnen - een belangrijke stap is in de democratisering van 5G.

De M80 ondersteunt zowel Sub-6GHz als mmWave. Het zijn de laatste - de hogere frequentiebanden, van tussen 24 GHz tot 100 GHz - die in de toekomst nog belangrijker zullen zijn.

Waarom? Omdat, met name in de Verenigde Staten, veel providers bieden op frequentiespectrumlicenties. De FCC heeft via veilingen al miljarden dollars toegekend aan onder meer Verizon, AT&T, T-Mobile en meer.

Kortom: mobiele providers zullen deze bredere frequentiebanden kunnen gebruiken om uw gegevens supersnel te verzenden en de vraag bij te houden.

Dus wanneer een bedrijf als MediaTek de hardware produceert om toekomstige apparaten in staat te stellen zon breder frequentiebereik te gebruiken, wordt de markt geopend. Momenteel biedt Qualcomms X60-modem ook de mogelijkheid om Sub-6GHz en mmWave aan te bieden.

De grote vraag is of MediaTek de M80 in een reeks apparaten kan brengen, niet alleen op vlaggenschipniveau-telefoons. We zullen zien wanneer de eerste M80-apparaten - die momenteel moeten worden bevestigd - later in 2021 worden gelanceerd.

Geschreven door Mike Lowe.