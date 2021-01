Vodafone, O2 en Three bundelen hun krachten om de landelijke 4G-dekking in het VK te vergroten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Drie van de mobiele netwerken in het VK zijn overeengekomen hun krachten te bundelen om de dekking op het platteland te vergroten; O2, Vodafone en Three.

Het geroezemoes kan allemaal over 5G gaan, maar 4G zal de komende tijd de ruggengraat van mobiele dekking voor landelijke gebieden zijn en zal een upgrade zijn van veel gebieden die alleen 3G of erger kunnen krijgen.

3G wordt te zijner tijd uitgeschakeld en het spectrum wordt opnieuw toegewezen.

Bestaande telefoonmasten zullen samen met nieuwe worden geüpgraded met als doel om de 4G-dekking tegen 2026 tot ten minste 90 procent van het VK te vergroten en uiteindelijk 95 procent van de bevolking te bereiken. Een van de belangrijkste voordelen is dat landelijke wegen ook beter worden bediend door dekking. De netwerken zeggen ook dat ongeveer 1,2 miljoen bedrijven en huizen een betere dekking binnenshuis zullen krijgen.

Het Shared Rural Network is een programma van £ 1 miljard om de mobiele dekking op het platteland te verbeteren en is in maart 2020 overeengekomen door de mobiele netwerkoperatoren, de regering en Ofcom om te voorkomen dat ze verder worden verplicht tot het leveren van diensten aan plattelandsgebieden.

Alle drie de netwerken zullen samenwerken aan de 222 nieuwe masten die het eerste deel van het netwerk zullen vormen. O2 en Vodafone delen al ongeveer 14.000 mastlocaties als onderdeel van een andere sharing deal.

Er zal ook wat overheidsfinanciering zijn - ongeveer £ 500 miljoen - om gebieden te elimineren waar geen 4G-dekking van een operator is.

Geschreven door Dan Grabham.