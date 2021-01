Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het onderscheidende merk voor gaming-telefoons, RedMagic, heeft officieel een partnerschap onthuld met Tencent Games, waarbij een onderzoekscentrum voor gaming en toekomstige speciale editie-apparaten worden opgericht.

Het grotere nieuws is echter de bevestiging dat een RedMagic 6 zal worden gelanceerd - in China vanaf het voorjaar 2021, gevolgd door wereldwijde markten - als de volgende stap in de evolutie van RedMagic. we hebben de vorige RedMagic 5 en 5S de afgelopen maanden gezien.

Die lancering van RedMagic 6 zal een Tencent-editie-versie voor eSports-fans bevatten, hoewel het nog niet duidelijk is welke extra aanpassingen het zal toevoegen aan de RedMagic 6.

Het partnerschap van de twee bedrijven is echter gericht op "integratie en diepgaande optimalisatie van software- en hardwaretechnologieën [om] de spelervaring van mobiele gamers aanzienlijk te verbeteren [en] spelers te helpen samen te concurreren om hun top in vaardigheden te bereiken", aldus naar het persbericht van RedMagic.

De RedMagic 6 zal beschikken over wat het bedrijf een "SolarCore game acceleratie-engine" noemt - die is aangepast door Tencent - om hogere verversingssnelheden, minder vertraging, snellere aanrakingsreacties en meer te optimaliseren.

Dus wat verwachten we van de RedMagic 6? Welnu, de 5S had een scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz, dus we vermoeden dat de enige manier omhoog is. Het is al bevestigd dat MediaTeks Dimensity 1200 - waarvan we opmerken dat deze niet wordt gebruikt in dit apparaat - in staat is tot 168Hz-ondersteuning, dus de mobiele hardware staat al op de productielijn om dergelijke mogelijkheden te bieden. Andere nietjes, zoals dubbele gaming-triggers, zijn een gegeven dat we zouden verwachten.

Geschreven door Mike Lowe.