Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De volgende generatie MediaTek-processors voor 2021 - de Dimensity 1200 en de iets lagere Dimensity 1100 - staan voor de deur en zullen vanaf het einde van het eerste kwartaal in nog niet nader genoemde apparaten arriveren.

Maar wat kan deze nieuwe hardware - die is gebouwd op TSMCs 6-nanometer-architectuur - precies bieden in termen van functies? Welnu, er is 5G-connectiviteit, geavanceerde toekomstige camera-ondersteuning en in het geval van de Dimensity 1200 de hoogste verversingssnelheid van elk platform tot nu toe (zelfs voorbij Qualcomms Snapdragon 888 ).

Dimensity 1200: Tri-cluster CPU-architectuur 1x ARM Cortex A78 (3 GHz) 3x ARM Cortex A78 (2,8 GHz) 4x ARM Cortex A55 (2,0 GHz)

Dimensity 1100: CPU-architectuur met twee clusters 4x ARM Cortex A78 (2,8 GHz)

4x ARM Cortex A55 (2,0 GHz)

Beide: negen-core Mali-G77 GPU

Beide: ondersteuning voor 16 GB RAM

De Dimensity 1200 en 1100 worden geproduceerd door TSMC Semiconductor met behulp van het 6nm-proces, de volgende stap na het 7nm-proces van de oudere Dimensity 1000 die aan het einde van 2019 werd gelanceerd. energiebesparing - MediaTek claimt een verbetering van 25 procent van generatie op generatie.

Als je het getallenspel wilt spelen, is het de moeite waard erop te wijzen dat zowel Samsungs Exynos 2100 als Qualcomms Snapdragon 888- platform 5nm-productieprocessen zijn - dus theoretisch zou het weer efficiënter moeten zijn.

Maar terug naar Dimensity. De 1200 en 1100 zijn beide gebouwd op de "APU 3.0" van het bedrijf, een hexa-core kunstmatige intelligentie (AI) -processor - die wordt gebruikt om met energie-efficiëntie om te gaan, is hoe de werklast kan worden verdeeld op basis van de uit te voeren taak.

De Dimensity 1200 is de top van het paar, met een tri-clusterarchitectuur die bestaat uit vier lagere kernen, drie hogere kernen en een ultrakrachtige kern. De Dimensity 1100 kiest ondertussen voor een dual-cluster, waarbij low-end en high-end cores gelijk worden verdeeld.

Beide zijn krachtig, maar de 1200 kan nog een stapje verder gaan als het gaat om bepaalde features. MediaTek beweert dat het PUBG Mobile met een constante snelheid van 90 fps zal draaien; de 1100 op 60 fps.

Dat hangt misschien af van RAM, maar er is ondersteuning voor maximaal vier kanalen LPDDR4 op 2133 MHz, dus tot vier partijen van 4 GB, goed voor een totaal van 16 GB.

Beide: geïntegreerde M70-modem 5G + 5G DSDS Sub-6 2CC



Elke high-end processor in 2021 ondersteunt 5G, dus het is geen verrassing dat zowel Dimensity 1200 als 1100 MediaTeks M70-modem integreren.

Dit ondersteunt 5G (en 5G dual SIM dual standby, dwz DSDS), inclusief sub-6 bandondersteuning en carrier aggregation (2CC), wat betekent dat de huidige verkoop van spectrum in de nabije toekomst nog relevanter zal worden voor de snelheden van eindgebruikers. De M70 ondersteunt echter geen mmWave.

Dimensiteit 1200: Quad HD tot 90Hz, Full HD + tot 168Hz

Dimensiteit 1100: Quad HD tot 90Hz, Full HD + tot 144Hz

Beide: HDR10 + -ondersteuning

Een van de opvallende kenmerken van de Dimensity 1200 is de ondersteuning van het display. Het kan Full HD + -resolutie aan tot een verversingssnelheid van 168 Hz - de snelste van alle processoraankondigingen tot nu toe (Qualcomms SD888 ondersteunt 144 Hz). Dat is nogal een eerbetoon voor gaming-apparaten van de volgende generatie, mochten telefoonfabrikanten aan boord springen.

De Dimensity 1100 ondersteunt FHD + tot 144Hz, terwijl beide platforms Quad HD tot 90Hz aankunnen. Dat zou voldoende opties moeten bieden voor apparaten met ultrahoge resolutie in termen van of u resolutie boven vernieuwingsfrequentie wilt selecteren of omgekeerd - of geen van beide zou de levensduur van de batterij moeten verlengen.

Er is ook ondersteuning voor HDR10 + - het dynamische formaat met hoog dynamisch bereik - zodat heldere schermen en de juiste contentproviders een eersteklas visuele ervaring kunnen bieden.

Videodecodering ondersteunt de AV1-codec en ondersteunt tot 4K-resolutie 10-bits inhoud. Geen 8K-codering hier, zoals u misschien elders zult vinden.

Dimensity 1200: ondersteuning van 200 megapixels (voor enkele camera)

Dimensity 1100: 108MP-ondersteuning (voor enkele camera)

Beide: 32 MP + 16 MP dubbele camera-ondersteuning

Het andere grote ticket is de ondersteuning van de Dimensity 1200 voor de verwerking van de hoofdcameraresolutie tot 200 megapixels. Momenteel zijn er geen enkele camerasensoren met zon hoge resolutie - maar dat zegt wel wat je de komende maanden van de industrie kunt verwachten.

Waarom zou je ondersteuning voor 200 MP willen? Welnu, er zijn al 108 MP-cameras beschikbaar, met naar verluidt 150 MP om de hoek. Dergelijke sensoren met ultrahoge resolutie worden meestal gebruikt om meerdere pixel-sites te voorzien van een enkele resulterende beeldpixel - meestal vier tegen één - om extra gegevens toe te voegen die resulteren in een hogere kleurnauwkeurigheid, scherpte en dynamisch bereik. Maar het vereist ook veel rekenkracht!

De Dimensity 1100 biedt 108 MP-ondersteuning, wat op het moment van schrijven de hoogste resolutie is die je in een telefoon aantreft. Veel bieden nog steeds 64 MP-eenheden, dus voor de sub-vlaggenschipervaring zouden we vermoeden dat de 1100 op een aantal plaatsen zou verschijnen.

Geschreven door Mike Lowe.