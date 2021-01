Astro Slide 5G is de eerste 5G-telefoon met een volledig QWERTY-toetsenbord

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een tijdje op crowdfundingsite Indiegogo te zijn geweest, is de Planet Computers Astro Slide 5G nu officieel en zet het de pogingen van Planet Computers voort om de fysieke QWERTY-smartphonemarkt nieuw leven in te blazen. Zo niet, bied dan zeker een apparaat aan voor degenen die nog steeds naar een goed toetsenbord verlangen.

Het is ook de eerste QWERTY-telefoon met 5G ingebouwd, dankzij de MediaTek Dimensity 800-processor aan de binnenkant. Dit is een beetje een pijnlijk punt voor sommige vroege donateurs, hoewel aanvankelijk was verteld dat het zou komen met de Dimensity 1000, een krachtigere chipset op vlaggenschipniveau.

Dat toetsenbord is hier echter het grootste gespreksonderwerp. Het is een volledig QWERTY-toetsenbord dat zich over de hele basis verspreidt, die onder het scherm zit.

Als u het wilt gebruiken, schuift u het scherm eenvoudig omhoog in liggende modus, waarna het scherm wordt opgevouwen en in een hoek wordt gehouden door een op maat gemaakt scharniersysteem. In wezen verandert het in een kleine laptop of telefoon in Communicator-stijl.

Het grijpt terug op die vroege Android-dagen waar toetsenborden in overvloed waren, behalve dat de toetsen geen kleine ronde dingen zijn, deze zijn veel dichter bij toetsen op ware grootte, met als doel dat je ermee kunt typen terwijl het op een bureau of tafel zit. .

In wezen betekent deze methode van omhoog schuiven, dat u het scherm daadwerkelijk kunt gebruiken als een normale smartphone wanneer deze is gesloten. Eerdere modellen, zoals de Cosmo , lieten alleen het hoofdscherm zien wanneer het open was en hadden een klein, vrijwel onbruikbaar secundair scherm aan de voorkant.

De toetsen hebben achtergrondverlichting en worden niet platgedrukt als je het display eroverheen schuift. In plaats daarvan zijn ze verzonken, zodat u ze gemakkelijk onder het uitklapbare display kunt schuiven als u klaar bent.

Wat betreft andere specificaties, het is beslist een mid-range aangelegenheid. Die Dimensity 800-processor is een processor uit het middensegment, maar aan de voorkant zit een fullHD + (1080 x 2340) 6,39-inch AMOLED-paneel.

Binnenin bevindt zich een batterij van 3500 mAh, wat misschien niet de definitieve specificatie is. Het bedrijf debatteert erover om een klein beetje meer dikte toe te voegen en in plaats daarvan een capaciteit van 4000 mAh te introduceren, om ervoor te zorgen dat het een echte, drukke dagtelefoon wordt.

Je krijgt 8 GB RAM en 128 GB interne opslag, die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Dit gaat in een nieuwe kaartlade waarin ook twee simkaarten tegelijk met de geheugenkaart passen.

Om het gemakkelijk op te laden en op dingen aan te sluiten, is er een USB-C-poort aan beide zijden van de telefoon, en hij beschikt zelfs over Qi-standaard draadloos opladen tot 10W.

Tegen de tijd dat het wordt gelanceerd - hopelijk in juni - wordt het geleverd met Android 11 met de eigen verbeteringen van het bedrijf om het meeste uit het landschapsdesktopscherm en toetsenbordgebruik te halen. Net als de vorige telefoons, wordt deze geleverd met eigen speciale notities, e-mail en organizer-apps.

Er is nog geen volledig vaststaande prijs, maar het bedrijf vertelde ons dat het ongeveer $ 699 zou zijn als het officieel beschikbaar is om te kopen, hoewel dat kan veranderen afhankelijk van een aantal factoren.

Geschreven door Cam Bunton. Bewerken door Rik Henderson.