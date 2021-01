Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Britse internet- en mobiele providers zijn het doelwit van politici omdat ze meer moesten helpen tijdens de laatste nationale lockdown.

Datalimieten moeten worden opgeheven voor educatief gebruik, zeggen ze, aangezien ouders van kansarme leerlingen worstelen met hogere rekeningen voor mobiel en breedband terwijl ze proberen hun kinderen online thuisonderwijs te geven. Gelukkig hebben veel providers zich al aangemeld voor schemas of hebben ze eenzijdig nieuwe diensten geïmplementeerd om te helpen.

Labour-leider Sir Kier Starmer zei dat de kosten van gegevens "een groot probleem" zijn tijdens een programma van BBC Radio 4 op dinsdag.

"We vragen mensen om zeer zware beperkingen te doorstaan. En er moet de andere kant van dat contract zijn", legde hij uit.

"Iedereen moet proberen om dit te laten werken. En dat geldt ook voor de bedrijven die de kosten voor data kunnen wegnemen. Het is een ernstige situatie."

Three, EE, Virgin Mobile, Smarty, Tesco Mobile en Sky Mobile doen precies dat al, via een Department for Education-programma om kansarme kinderen te helpen zonder toegang tot breedband thuis. In het eerste geval biedt het zelfs gratis onbeperkte data-upgrades: "Three UK zal ongelimiteerde data-upgrades bieden aan kansarme schoolkinderen in Engeland om ervoor te zorgen dat ze door kunnen gaan met hun studie, aangezien veel scholen in het hele land verhuizen naar leren op afstand, zei hij in een verklaring aan Pocket-lint.

"In een samenwerking met het Department of Education, waar wordt vastgesteld dat een kind thuis geen internettoegang heeft, kan hun school gratis aanvullende gegevens aanvragen via het programma Get Help with Technology van de DFE. De onbeperkte gegevens worden toegepast tot het einde van het schooljaar in juli. "

ISPs dragen ook hun steentje bij. Virgin Media biedt een goedkope, 30-dagen rollende Essential-breedbandservice aan klanten met Universal Credit voor slechts £ 15 per maand. Terwijl BT de limieten voor datagebruik op alle breedbandabonnementen voor thuis heeft opgeheven.

Waar het probleem het ergst is, is wanneer ouders alleen toegang hebben tot mobiele abonnementen die per gebruik worden betaald of deze kunnen betalen met beperkte data, die exorbitante extra kosten in rekening brengen als een kind de verbinding moet gebruiken voor Zoom- en Teams-oproepen op school, voor voorbeeld. Als dat het geval is, moeten ze contact opnemen met een speciale DoE-website op gov.uk om erachter te komen hoe ze alternatieve dataconnectiviteit kunnen krijgen. Ook scholen zijn direct bereikbaar, aangezien zij draadloze 4G-routers of data-simkaarten kunnen aanvragen, zoals die van Vodafone vlak voor Kerstmis.

