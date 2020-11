Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tesco Mobile deed mee met het plezier van Black Friday en werd de laatste koerier die veel van zijn plannen flink korting kreeg - dat maakt dit het perfecte moment om je aan te melden voor een nieuwe telefoon.

Er zijn bijzonder goede deals voor een aantal iPhones en Samsung Galaxy-opties, die we hieronder hebben gemarkeerd, maar je kunt de volledige Black Friday- uitverkoop van de koerier bekijken om het hele assortiment zelf te zien.

De eerste is de iPhone SE uit 2020 , een geweldige kleine telefoon die is gepositioneerd als de budgetoptie van Apple, maar nog steeds beschikt over geweldige specificaties en een mooi scherm. Je kunt het krijgen voor slechts £ 16,99 per maand , een daling van £ 20,99, wat zich vertaalt in een besparing van £ 144 over de contractduur, wat behoorlijk enorm is.

Als je iets groters wilt, is de iPhone 11 ook te koop - zeg het zachtjes, maar we geven misschien de voorkeur aan de zachte randen boven de iPhone 12, voor meer comfort terwijl je hem vasthoudt! Je kunt het pakken voor £ 29,99 per maand , verlaagd van £ 33,99 per maand - ook een besparing van £ 144.

Als alternatief, voor degenen die meer gecharmeerd zijn van Samsungs reeks Galaxy-smartphones, kun je de nieuwe Galaxy S20 FE vinden , een super indrukwekkend stukje ontwerp dat de kosten bewonderenswaardig laag houdt, voor slechts £ 22,99 per maand , verlaagd van £ 25,99.

Om dat Galaxy-gevoel te krijgen met een nog lager prijskaartje, zou je kunnen kiezen voor de Galaxy A51 , een superstevige telefoon die prettig en elegant in gebruik is, voor maar liefst £ 16,99 per maand (in plaats van £ 17,99).

Dit zijn slechts enkele van de besparingen die opvallen, maar er zijn er nog veel meer die u kunt bekijken op de site van Tesco Mobile - waar u ook voor kiest, u zult waarschijnlijk wat geld besparen.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Max Freeman-Mills.