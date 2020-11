Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - MediaTek heeft de Dimensity 700 aangekondigd, de intrede van eind 2020 in de 5G-chipsetruimte, met als doel 5G-connectiviteit naar de massamarkt te brengen.

Met de topklasse Dimensity 1000 die al op de markt is - en de step-down Dimensity 800-serie die ook al bestaat - vraagt u zich misschien af waarom Dimensity 700 belangrijk is.

Hier is een overzicht van de details van de betaalbare 5G-chipset en waarom deze ertoe doet.

7nm systeem-op-chip (SoC)

2133 MHz LPDDR4X-geheugen

Octa-core CPU (2x grote cores: Arm Cortex-A76, tot 2,2 GHz)

5G-carrier-aggregatie (2CC)

Voice over Nieuwe Radio (VoNR)

Dual SIM dual standby (DSDS)

Nu is 5G niet nieuw. Maar het supersnelle netwerk met lage latentie is er, breidt zich uit en is de toekomst van mobiele connectiviteit. De eerste hindernis voor 5G was pure kosten, en daarom zijn goedkopere chipsets zoals de Dimensity 700 - die op hun beurt goedkopere handsets opleveren - een sleutelfactor om 5G een meer massamarktpropositie te maken.

MediaTeks Dimensity 700 is gebouwd en geoptimaliseerd voor 5G , als een systeem-op-chip (SoC) met geïntegreerd modem. Het ondersteunt 5G carrier aggregation (2CC), 5G dual SIM dual standby (DSDS) en Voice over New Radio (VoNR) -services.

Een deel daarvan klinkt op dit moment misschien als jargon, maar het zijn belangrijke factoren. Carrier-aggregatie betekent dat meerdere frequentiebanden tegelijkertijd worden gebruikt om de gegevenssnelheid te verhogen. VoNR is alleen mogelijk op 5G, omdat het gebruikmaakt van de SA-architectuur van dergelijke netwerken om een aanzienlijk lagere latentie en een hogere geluids- en beeldkwaliteit te bieden - wat zorgt voor betere video- en telefoongesprekken.

Ondersteunt: 90Hz-scherm vernieuwen Meerdere stemassistenten 64 megapixel cameraresolutie MediaTek 5G UltraSave energiebesparende technologie



Alleen omdat dit niet de meest geavanceerde chipset van MediaTek op de markt is - dat gaat naar de Dimensity 1000 (op het moment van schrijven) - wil dat nog niet zeggen dat het de mogelijkheden bezuinigt.

De sleutel tot functieondersteuning is de mogelijkheid om schermverversingsfrequenties van 90 Hz aan te kunnen, waardoor mobiele visuele ervaringen vloeiender worden. Natuurlijk, 120Hz en hoger bestaan al elders, maar deze zijn energie-intensiever, werken in sommige gevallen niet op volledige resoluties en zijn meer voorbehouden aan gaming-telefoons. Het inschakelen van 90 Hz - wat een 50 procent hogere framesnelheid is ten opzichte van de 60 Hz van een standaardscherm - en ondersteuning van FullHD + resolutie, is een goed startpunt.

Er is ook ondersteuning voor 64-megapixelcameras. Dat is belangrijk omdat steeds meer makers een 64 MP-hoofdsensor gebruiken en vervolgens vier-in-één pixelverwerking gebruiken om een resultaat van 16 megapixels in hogere kwaliteit uit te voeren. De verwerkingskracht hebben om dit mogelijk te maken is één ding, maar MediaTek ondersteunt ook de nachtmodus - die verwerking vereist om computationeel gemaakte opnamen in het donker of bij weinig licht aan te passen.

Naast ondersteuning voor meerdere stemassistenten, is er ook MediaTeks 5G UltraSave-technologie om stroom te besparen. Zoals we bij vroege 5G-apparaten ontdekten, kunnen dergelijke snelheden de batterij aanzienlijk opslokken - daarom zijn energiebeheer en het inschakelen van 5G alleen wanneer dat nodig is van cruciaal belang om een langdurig gebruik van het apparaat te garanderen. In veel onderzoeken door de jaren heen is vastgesteld dat de levensduur van de batterij tenslotte het belangrijkste pijnpunt is voor smartphonegebruikers.

Aangezien het platform nog maar net is aangekondigd, zal het nog even duren voordat de eerste toestellen op de markt komen. Op het moment van schrijven - met de jaarlijkse Virtual Executive Summit van MediaTek aan de gang - zien we nog geen makers naar voren komen.

Maar eigenlijk is het belangrijkste onderdeel van Dimensity 700 meer dan waarschijnlijk dat je niet weet dat het in je toekomstige telefoon zit. Gezien de functies die het mogelijk maakt en de prijs waarop het zich richt, is dit een SoC die draait om stil inschakelen.

Geschreven door Mike Lowe.