UK om een maas in de wet te sluiten waardoor het gebruik van mobiele telefoons tijdens het rijden mogelijk is

(Pocket-lint) - We weten allemaal dat het illegaal is om uw telefoon te gebruiken tijdens het rijden. In feite wordt ons allemaal verteld om alles te vermijden dat onze aandacht van de weg afleidt - maar het lijkt erop dat de wetten voor het gebruik van mobiele telefoons een beetje te specifiek waren - en alleen verboden om een apparaat te gebruiken om berichten te verzenden of te bellen.

Dat heeft een maas in de wet gelaten waar iemand zijn telefoon voor iets anders zou kunnen gebruiken en technisch gezien niet onder die wet valt. Het maakt natuurlijk niet uit wat je doet, het is nog steeds een afleiding en het is nog steeds erg gevaarlijk.

Dat is gezien de opening van een raadpleging over een wetswijziging, die alle dingen waar mensen mee wegkomen, zoals het maken van fotos en het gebruik van andere apps en games, zal verbieden.

Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld: u mag uw telefoon gebruiken om mobiele betalingen te doen, maar alleen wanneer het voertuig stilstaat. Anders zou iedereen die door de DriveThru bij McDonalds gaat, een boete van £ 200, zes strafpunten en een Big Mac krijgen.

Het gebruik van handsfree-apparaten wordt niet gedekt, dus u kunt nog steeds een navigatiesysteem in een houder gebruiken, bijvoorbeeld - maar als u betrapt wordt op het vasthouden van uw telefoon tijdens het rijden zodra de nieuwe wet van kracht is , je zult de volledige kracht van de wet onder ogen zien, geloof me.

Geschreven door Chris Hall.